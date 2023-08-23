Adams: BART Charter Public School honor roll

ADAMS — Berkshire Arts & Technology Charter Public School has announced its fourth-quarter honor roll for the 2022-2023 school year.
High honors requires an average of 90 percent or above in all classes, and honors requires an average of 80 percent or above in all classes.
High Honors
Grade 12: Matthew Weiskotten, Giordan Zavatter
Grade 11: Limoges Dauray-Strange
Grade 10: Persephone Clark, Micah Paul, Jerry Zheng, Adrian Zustra
Grade 9: Kobby Asare, Lilianna Choque, Dareen Hage, Audrey Larkin, Emerson Maloney, Nicholas Martinez, Brooke McKeon, Zachary Tetreault, Samseedy Touray
Grade 8: Noah Askew, Keira Cannava, Auden Carmel, Jamari Carnute, Terence Carty, Norrin Darby, Ben Ehrlich, Cy Hattaway, Katie Higgins, Clara Janis, Linnea Keiser-Clark, Aiko-Marie Kouame-Hosmer, Tony Mejias, Mila Mesquita, Alana Olmedo, Alayna Osorio, Emily Rivenburg, Mickeayla Rosa Pietri, Ella Smith, Andrew Svrluga, Evan Swift, Cruz Swinson, Monica Tanguay, Sukai Touray, Sage Winkler
Grade 7: Parker Angley, Ashton Brennan, Isabella Campoli, Mitchell Clark, Anna Dean, Mary Harty, Zoe Hassan, Molly Isham-Morton, Presley Kelley, Nova Leinbaugh-Chelukhova, Caleb Markham, Griffin Pillmore-Beaulieu, Gabrielle Thomas, JoJo Zheng
Grade 6: Mary Mame Akua Asare, Paige Bartlett, Madalyn Benson, Demitri Burnham, Vincente Choque, Kierra Dearstyne, Emil Gehlot, Deandra Hage, Ashley Heck, Jedidiah Hylton, Sophia Lamke, Callie Meyette, Alexis Munson, Quinlan Nesbit, Anthony Salta, Althea Schneider, Kie Sherman, Edrisa Touray, Kyler Wick, Tyler Williams, Mckenzie Witto
Honors
Grade 12: Anelisse Ahoon, Felee Davis, Isaac Huberdeau, Josiah Hylton, Elliot Krantz, Matthew Lizzo, Corey Lynch, Sawyer Moser, Abigail Parker, Layla Pedroza, Ruby Pullaro Clark, Marvin Stefanik, Ndey Touray, Devon Turner
Grade 11: Isaiah Oduro, Marissa Ostrowski, Evan Poplaski, M Schrade, Grace Tower, Alonna Ziarnik
Grade 10: JuneBug Roney, Angelique Tubbs-Baker, Ava Valois
Grade 9: Bishop Casey, Riley Columna, Ashton Fierro, Enjelah Haecker, Nyx Hall, Dylan Harty, Raif Madole, Leo Moorhead, Eduardo Mottos, Sebastian Valdivieso, Ahmet Yildiz
Grade 8: Zaid Barnes, Carter Batho, Elizabeth DeBlois, Jax Delaney, Nathaniel Guerin, Levi Hall, Jupiter Heck, Grayson Hoyt, Keegan Hubbard, Lamin Jammeh, Lillie Lloyd, Olivia McDonald, Deakan Roberts, James Strange, Tynazia Young
Grade 7: Riley Burks, Chase Davis, Quentin Durand, Stasiu Kozak, Amelia Lancto, Lucas Lapointe, Taylor McKeon, Evan Miller, Amber Nivelo, Andrew Post, Darrius Roberts-Labshere, Liam Smith, Miranda Tetreault, Maria Valdivieso, Simon Wallis
Grade 6: Arianna Beagle, Samuel Bellows, Wyatt Bellows, Marley Biagini, Anastasia Carty, Addison Cooper, Ava DeVylder, Peighton Hubbard, Diana Larios, Roger LaRocca, Kennedy Revord, Jayden Ruopp