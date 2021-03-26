CHESHIRE — Hoosac Valley Middle and High School has announced its honor roll for the second quarter of the 2020-21 school year.
High honors is awarded to those students who achieve an average of 90-100 for the quarter, and honors is awarded to those students who achieve an average of 85-89.9.
High Honors
Grade 12: Nicholas Alibozek, Aiden Astorino, Felicia Braica, Annabelle Canales, Esther Chilson, Corben Craig, Jason Field, Zachary Hubbard, Abigail Hugger, Jessica Isbell, Sydni Jamros, Sharaya Keele, Lana Kingsley, Kylee Legg, Madison Puppolo, Jacob Richardson, Ambika Sharma, Emma Thurston, Kristen Wilczak.
Grade 11: Olivia Abbott, Jeremy Andrews, Lillian Boudreau, Hannah Brassard, Aaron Bush, Karyssa Charon, Ashlee Davis, Christopher Fortier, Chelsea Krutiak, Brodie Lanoue, Jacob Lapinski, Justin Levesque, Averie McGrath, Carson Meczywor, Zachary Morin, Tyler Norcross, Natalie Pompi, Jennifer Prokopowicz, Alena Rehill, Sydney Roberts, Frankie Scialabba, Matthew Tassone, Nicholas Walsh, Rosemary Ziarnik.
Grade 10: Gabrielle Billetz, Donald Bradley, Kadan Burdick, Autumn Carnevale, Alyson Civello, Jolyn Davis, Megan Dubreuil, Owen Dubreuil, Mia Francesconi, Trinity Greer, Abigail Gutekunst, Tia Kareh, Chloe King, Samantha Loholdt, Alexis Malloy, Antonio Millard, Zoe Parrott, Michael Prendergast, Zack Sawyer, Kathryn Scholz, Matthew Szabo, Anelia Ziaja.
Grade 9: Austin Alfonso, Gabe Bishop, Dana Brassard, Taylor Garabedian, Madalyn Lamour, Jaimie Langnickel, Mallory Mazzeo, Joseph McGovern, Haley McNeice, Nicholas Pompi, Talia Rehill, David Scholz, Hanna Shea, Hannah Walsh.
Grade 8: Michael Briggs, Maryn Cappiello, Corey Charron, Gabriel Gutekunst, William Hakes, Kaylan Hernandez-Morris, Kimberly Mach, Vienna Mahar, Molly McLear, Paige Meyette, Sophie Reid, Lukas Rylander, Lily Speed, Haley Utter.
Honors
Grade 12: Rylie Bishop, Gabriel Church, Erica Langnickel, Lucas Levesque, Jacob Soule, Alexander Strauser, Maia Trudeau.
Grade 11: Abby Bird, Bryanna Costine, Alyssa Garabedian, Caleb Harrington, Shaun Kastner, Mackenzie Lesnick, Derek McGregor, Blake Trumble.
Grade 10: Ian Cappiello, Katherine Martin, Evan Scarpitto.
Grade 9: Agien Betts, Andrew Dupee, Elliotte Farrington, Frank Field, Jazmin Gregory, Jason Isbell, Olivia Scholz, Mikayla Witto.
Grade 8: Kylie Cannava, Cambria Church, Jack Dolan, Trace Hopkins, Griffen Lancia, Makenna Lancia, Ashlyn Lesure, Nathan Luczynski, Kylie Malloy, Dakota Marko, Devin McGuire, Emma Meczywor, Brody Rhinemiller, Eric Rougeau, Brady Sagendorph, Julian Sawyer, Rachel Scarpitto, Christopher Szabo, Jackson Trombley.