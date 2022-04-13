CHESHIRE — Hoosac Valley Middle and High School has announced its honor roll for the second quarter of the 2021-2022 school year.
High honors is awarded to those students who achieve an average of 90-100 for the quarter, and honors is awarded to those students who achieve an average of 85-89.9.
High Honors
Grade 12: Olivia Abbott, Abby Bird, Lillian Boudreau, Hailey Boulger, Rian Brassard, Aaron Bush, Karyssa Charon, Bryanna Costine, Ashlee Davis, Christopher Fortier, Alyssa Garabedian, Shaun Kastner, Chelsea Krutiak, Brodie Lanoue, Justin Levesque, John Liebenow, Averie McGrath, Derek McGregor, Carson Meczywor, Zachary Morin, Jenna Pizani, Natalie Pompi, Jennifer Prokopowicz, Alena Rehill, Sydney Roberts, Frankie Scialabba, Matthew Tassone, Sidney Tovar, Nicholas Walsh, Rylynn Witek, Francesco Zanolo, Rosemary Ziarnik
Grade 11: Haley Beliveau, Gabrielle Billetz, Ian Cappiello, Alyson Civello, Trinity Greer, Tia Kareh, Chloe King, Samantha Loholdt, Michael Prendergast, Taylor Reynolds, Zack Sawyer, Evan Scarpitto, Kathryn Scholz, Trinity Shovelton, Matthew Szabo, Anelia Ziaja
Grade 10: Austin Alfonso, Gabe Bishop, Dana Brassard, Eva Cole, Andrew Dupee, Frank Field, Taylor Garabedian, Jack Martin, Joseph McGovern, Nicholas Pompi, Talia Rehill, David Scholz, Olivia Scholz, Hannah Walsh
Grade 9: Maryn Cappiello, Corey Charron, Anthony Cohn, William Hakes, Ashlyn Lesure, Kimberly Mach, Cameron McGinnis, Molly McLear, Emma Meczywor, Lilly Neep, Zamira Saimbert, Haley Utter
Grade 8: Vanessa Biddy, Ella Bissaillon, Jeffrey Burgess, Jaydon Dimitropolis, Tyler Dubreuil, Koleigh Hubbard, Noah Kanelos, Kamarion Kastner, Juliet Knapp, Kamilia Kondel, Nora Kondel, Ava Kratz, Ashley Lane, Macaela LeBlanc, Hannah Lord, Ava McLear, Jonathan Miller, Logan O'Connell, Noah Rehill, Gracie Rhinemiller, Carson Rylander, Alayna Shears, Cole Stentiford, Michael Suleski, Anna Thurston, Alexis Warner, Kaydance Warner, Justin Wesolowski, Kennedy Whitley, Adan Wicks, James Witto, Maggie Wohrle, Gracelyn Wright
Honors
Grade 12: Ryan Czupryna
Grade 11: Kadan Burdick, Mia Francesconi, Alexis Malloy, Logan Terrien
Grade 10: Skyler Cairns, Nickolas Chorba, Wesley Emerson, Hanna Shea
Grade 9: Griffin Mucci
Grade 8: Qwanell Bradley