CHESHIRE — Hoosac Valley Middle and High School has announced its honor roll for the second quarter of the 2021-2022 school year.

High honors is awarded to those students who achieve an average of 90-100 for the quarter, and honors is awarded to those students who achieve an average of 85-89.9.

High Honors

Grade 12: Olivia Abbott, Abby Bird, Lillian Boudreau, Hailey Boulger, Rian Brassard, Aaron Bush, Karyssa Charon, Bryanna Costine, Ashlee Davis, Christopher Fortier, Alyssa Garabedian, Shaun Kastner, Chelsea Krutiak, Brodie Lanoue, Justin Levesque, John Liebenow, Averie McGrath, Derek McGregor, Carson Meczywor, Zachary Morin, Jenna Pizani, Natalie Pompi, Jennifer Prokopowicz, Alena Rehill, Sydney Roberts, Frankie Scialabba, Matthew Tassone, Sidney Tovar, Nicholas Walsh, Rylynn Witek, Francesco Zanolo, Rosemary Ziarnik

Grade 11:  Haley Beliveau, Gabrielle Billetz, Ian Cappiello, Alyson Civello, Trinity Greer, Tia Kareh, Chloe King, Samantha Loholdt, Michael Prendergast, Taylor Reynolds, Zack Sawyer, Evan Scarpitto, Kathryn Scholz, Trinity Shovelton, Matthew Szabo, Anelia Ziaja

Grade 10: Austin Alfonso, Gabe Bishop, Dana Brassard, Eva Cole, Andrew Dupee, Frank Field, Taylor Garabedian, Jack Martin, Joseph McGovern, Nicholas Pompi, Talia Rehill, David Scholz, Olivia Scholz, Hannah Walsh

Grade 9: Maryn Cappiello, Corey Charron, Anthony Cohn, William Hakes, Ashlyn Lesure, Kimberly Mach, Cameron McGinnis, Molly McLear, Emma Meczywor, Lilly Neep, Zamira Saimbert, Haley Utter

Grade 8: Vanessa Biddy, Ella Bissaillon, Jeffrey Burgess, Jaydon Dimitropolis, Tyler Dubreuil, Koleigh Hubbard, Noah Kanelos, Kamarion Kastner, Juliet Knapp, Kamilia Kondel, Nora Kondel, Ava Kratz, Ashley Lane, Macaela LeBlanc, Hannah Lord, Ava McLear, Jonathan Miller, Logan O'Connell, Noah Rehill, Gracie Rhinemiller, Carson Rylander, Alayna Shears, Cole Stentiford, Michael Suleski, Anna Thurston, Alexis Warner, Kaydance Warner, Justin Wesolowski, Kennedy Whitley, Adan Wicks, James Witto, Maggie Wohrle, Gracelyn Wright

Honors

Grade 12: Ryan Czupryna 

Grade 11: Kadan Burdick, Mia Francesconi, Alexis Malloy, Logan Terrien

Grade 10: Skyler Cairns, Nickolas Chorba, Wesley Emerson, Hanna Shea

Grade 9: Griffin Mucci

Grade 8: Qwanell Bradley

Jeannie Maschino can be reached at 413-496-6256 or jmaschino@berkshireeagle.com.

Community News Editor / Librarian

Jeannie Maschino is community news editor and librarian for The Berkshire Eagle. She has worked for the newspaper in various capacities since 1982 and joined the newsroom in 1989.