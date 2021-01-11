DALTON — Wahconah Regional High School has announced its honor roll for the first marking period of the 2020-21 school year.
To achieve high honors, a student must have a grade point average of 90 or above with no grade below 70. Honors is earned when a student’s grade point average is 85-90 with no grade below 70.
Students receiving unsatisfactory work habits or behavior comments will be excluded from honor roll recognition regardless of academic average.
High Honors
Grade 12: Chloe Accardi, Kelly Anderson, Sadie Anderson, Zachary Archambault, Alexis Ayotte, Aiden Betit, Emma Brosnan, Connor Burt, Grace Caccaviello, Gabrielle Cancilla, Carina Caporale, Emma Carkhuff, Anna Casella, Eleana Casey, Abigail Clayton, Scarlet Connell, Sawyer Cornwell-L'Hote, Jillian Cote, Haley Crosier, Meghan Doane, Noelle Furlong, Maria Gamberoni, Olivia Gazzillo, Sage Guiel, Shayne Haley, Madison Hurlburt, Donovan Keegan, Joscelynn Korzeniowski, Kassidy Krejmas, Ernest Lampron, Colin Mackie, Patience MacPherson, Shea MacPherson, Morgan Marauszwski, Maggie Mazzeo, Nicole Mazzeo, Aisha O'Boyle, Kaylee O'Bryan, Kaitlyn Olds, Luc Ouellet, Noah Perault, Emily Pires, Arianna Poirier, Brock Prett, Natalie Robert, Caitlin Ronayne, Monica Christine Santos, Faith Savery, Sydney Smith, Kaeli Talora, Timothy Therrien, Shaun Thornton, Aiden Trager, Julia Trager, Giovanna Vianna, Kaelynn Walsh, Xavier Wellington, Danielle Whitaker, Michelle White, Daniel Wilson, Nicole Wing.
Grade 11: Owen Alfonso, Brennan Andersen, Liam Andersen, Kendall Benlien, Karen Betit, Maxwell Boland, Ethan Clark, Hannah Connelly, Luke Dicicco, Joseph Diver, Scott Duma, Leah Duquette, Ellis Eberwein, Eva Eberwein, Piper Filiault, Sophie Gordon, Devyn Haley, Sharlyse Henshaw, Juliane Keiper, Katelyn Kmon, Quinn Lennon, Cameron Lewis, Maria Eduarda Meneses, Claire Naef, Benjamin Noyes, Bradley Noyes, William O'Neill, Logan Osorio, Caden Padelford, Lilly Patton, Madeline Riechers, Lily Robb, Nicolas Salinetti, Ryan Scott, Molly Shippee, Jonah Smith, Jocelyn Sommers, Makayla Torrey, Quinn Walton, Brett Wasuk, Peyton Webb, Drew Wendling, Benjamin West.
Grade 10: Ryan Adams, Jhoselin Albuja Palacios, Julie Alsmaan, Adriana Bailey Henry, Emma Belcher, Jennah Bird, Emma Blazick, Zachariah Bliss, Kaileigh Boucher, Brody Calvert, Leah Carkhuff, Jordan Carr, Mackenzie Carr, Jesse Chapman, Alexis Choquette, Abigail Cobb, Sarah Curti, Jackson Dostie, Shaine Dowd-Smith, Sheffield Drewry, Sofia Drury, Kevin Duma, Thomas Dunham, Nicholas Evans, Brady Farley, Hannah Friedman, Lannah Hartley, Taylar Hickey, Ryan Hillebrand, Olivia Iovieno, Brody Kaley, Matthew Kinzer, Mikaila Kruck, McKenzie Labier, Julia Langenheim, Olivia Langenheim, Anna Naef, Miles Nordskog, Connor Nyhan, Emily O'Neill, Brady Payson, Alexander Perenick, Lucas Pickard, Ainsleigh Sullivan, Paige Trager, Kristina Tsangarides, Avery Vale-Cruz, Zander Walton, Julia Wheeler, Liam Wheeler, Grace Wildrick, Lucas Wildrick, Casey Wilson, Ashlyn Wood.
Grade 9: Daniella Barry, Jacob Belanger, Alexandra Bills, Brady Breitmaier, Hannah Burrows, Kayla Chabot, Eliza Crow, Noah Desrochers, Sophia DiOrio, Julianna Diver, Emily Doyle, Joshua Emerson, Daniel Epe, Zachary Flaherty, Liam Furlong, Olivia Gamberoni, Aidan Garcia, Riley Gladu, Mia Goddeau, Sebastian Goodrich, Julia Haggerty-Degiorgis, Sawyer Hayes, Lily Hinton, Elena Iovieno, Eva Jacinto, Isabelle Keegan, Bridget Long, Ryan Marauszwski, Olivia Mason, Taylor Mason, Katelyn McCormack, Braedyn Melle, Nathan Miller, Kailynn Moriarty, Sydney Moriarty, Thea Nhim, Eliana Norton, Rylan Padelford, Amber Passetto, Emily Perrone, Noah Poirier, Madison Radhs, Julia Renderer, Olivia Roberts, Mitchell Scalise, Vincent Scalise, Cindy Slade, Bryce Smith, Lily Stasiowski, Claire Steinman, Lucy Swindlehurst, Sarah Thornton, Kyle Valenti, Beau Walton, Grace Wigington, Theodore Wildrick.
Honors
Grade 12: Nicholas Astore, Lauren Bean, Gabriel Bray, Cameron Fusini, Quinn Gallagher, Christopher Golembeski, Jessica Jones, Griffin Keifer, Colby Kirchner, Benjamin Klose, John Lavoie, Trey Massaro, Sadie McConnell, Laci Melle, Ashley O'Connell, Vienne Peltier, Callum Prett, Jacob Selva.
Grade 11: Philip Bushee, Ashley Chaffee, Darrin Cloran, James Connors, Aryianna Garceau, Britney Gaudette, Colton LaCross, Hayley Lorette, Nicholas Marshall, Ella Quinto, Colin Rosier, David Striebel, Makenzi Taylor.
Grade 10: Douglas Collins, Tyler Courtright, Krystine Jehle, Holden Kotelnicki, Devin Lampron, Stephen Medina, Breanna Robert, Abigail Rock, Owen Salvatore.
Grade 9: Robert Albano, Brayden Astore, Jason Drosehn, Alorah Fenn-Zelinsky, Elliot Fletcher, Adelyn Furlong, Sasha Fyfe, Maia Gilbert, Jonathan Howard, Sean Kays, Riley Kilmer, Alexandra Klose, Vincent Lanphear, Evan McLaughlin, Patrick Mclaughlin, Olivia Mikaniewicz, Jacob Musko, Aiden O'Connor, Dorian Ramirez, Nickolas Rimbold-Ellinger, Arianna Roots, Skylar Rosier, Amaya Rusher, Jack Steiner, Alexander Sternerup, Marc Vincelette, Marissa Wilson.