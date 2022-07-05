DALTON — Wahconah Regional High School has announced its honor roll for the third marking period of the 2021-2022 school year.
To achieve high honors, a student must have a grade point average of 90 or above with no grade below 70. Honors is earned when a student’s grade point average is 85-90 with no grade below 70.
Students receiving unsatisfactory work habits or behavior comments will be excluded from honor roll recognition regardless of academic average.
High Honors
Grade 12: Brennan Andersen, Errol Bates, Kendall Benlien, Karen Betit, Maxwell Boland, Samuel Broderick, Nathan Brown, Joshua Burrows, Ethan Clark, Darrin Cloran, Hannah Connelly, Salome Correa Luna, Joshua Dagenais, Chad Daniels, Luke DiCicco, Jason Dion, Joseph Diver, Cody Doyle, Scott Duma, Leah Duquette, Ellis Eberwein, Eva Eberwein, Grace Elliott, Piper Filiault, Aryianna Garceau, Britney Gaudette, Sharlyse Henshaw, Juliane Keiper, Arianna Kendall, Katelyn Kmon, Jack Lander, Priscilla Lee, Hayley Lorette, Kiara Lytle, Claire Naef, William O'Neill, Logan Osorio, Caden Padelford, Lilly Patton, Ella Quinto, Madeline Riechers, Lily Robb, Colin Rosier, Nicolas Salinetti, Logan Sargent, Dominic Scalise, Ryan Scott, Molly Shippee, Jonah Smith, Jocelyn Sommers, Makenzi Taylor, Makayla Torrey, Quinn Walton, Brett Wasuk, Olivia Wehner, Drew Wendling, Benjamin West
Grade 11: Ryan Adams, Jhoselin Albuja Palacios, Julie Alsmaan, Emma Belcher, Jennah Bird, Emma Blazick, Kaileigh Boucher, Amber Brown, Brody Calvert, Mackenzie Carr, Jesse Chapman, Alexis Choquette, Abigail Cobb, Tyler Courtright, Sarah Curti, Jackson Dostie, Sheffield Drewry, Sofia Drury, Kevin Duma, Thomas Dunham, Malakai Emerson, Nicholas Evans, Rylee Ferin, Hannah Friedman, Emmalyn Frisbie, Lannah Hartley, Jayda Hefty, Christian Herrera, Taylar Hickey, Rose Hostetler, Olivia Iovieno, Krystine Jehle, Brody Kaley, McKenzie Labier, Julia Langenheim, Olivia Langenheim, William Looney, Anna Naef, Keagan Newsome, Miles Nordskog, Connor Nyhan, Emily O'Neill, Brady Payson, Alexander Perenick, Lucas Pickard, Eric Rice, Ava Rose, Owen Salvatore, Anna Sinico, Ainsleigh Sullivan, Paige Trager, Morgan Trowill, Kristina Tsangarides, Avery Vale-Cruz, Zander Walton, Charlotte Weiskotten, Liam Wheeler, Julia Wheeler, Grace Wildrick, Lucas Wildrick, Casey Wilson, Ashlyn Wood, Alexander Ziegler
Grade 10: Daniella Barry, Ryan Beaulieu, Jacob Belanger, Abriana Bernier, Brady Breitmaier, Hannah Burrows, Eliza Crow, Jason Drosehn, Joshua Emerson, Zachary Flaherty, Adelyn Furlong, Liam Furlong, Sasha Fyfe, Isabelle Gale, Olivia Gamberoni, Aidan Garcia, Bumblebee Gillespie, Riley Gladu, Sebastian Goodrich, Lily Hinton, Elena Iovieno, Sean Kays, Isabelle Keegan, Riley Kilmer, Ryan Marauszwski, Olivia Mason, Taylor Mason, Katelyn McCormack, Braedyn Melle, Nathan Miller, Kailynn Moriarty, Sydney Moriarty, Thea Nhim, Eliana Norton, Marshall Noyes, Zachary Nyhan, Sara Louise Oakes, Aiden O'Connor, Rylan Padelford, Amber Passetto, Noah Poirier, Julia Renderer, Nickolas Rimbold-Ellinger, Olivia Roberts, Arianna Roots, Vincent Scalise, Mitchell Scalise, Zackary Sefchick, Cindy Slade, Lily Stasiowski, Claire Steinman, Lucy Swindlehurst, Sarah Thornton, Daneilys Tirado Adorno, Beau Walton, Grace Wigington, Theodore Wildrick
Grade 9: Evan Alfonso, Acacia Bednarczyk, Jocelyn Bourassa, Owen Brennan, Ever Brophy, Thomas Celentano, Audrey Chagnon, Olivia Cole, Edriana Collins, Eve Colombari, Lillian Cook, Landon Corcoran, Natalie Cunningham, Jack Curtiss, Jack DiCicco, Madeline DiFazio, Charlotte Esko, Alexis Gero, Levi Haley, Gabriella Hasperg, Chloe Juliano, Julius Kablan, Timothy Kaley, Raoule Khaye, Riley Kincaid, Logan Kunde, Addison Lee, Vienna Mahar, Dominic Marcella, Braedon Melle, Megan O'Bryan, Lilliana Penna-Ward, Kathryn Perrone, Leandra Quintero, Ella Reardon, Phalyn Renderer, Colby Robb, Fritz Sanders, Daniel Sargent, Ethan Strazzulla, Amelia Sturz, Giuseppe Vianna, Alexana Washburn, Elizabeth Wheeler, Olivia Whitney, Mary Williams
Honors
Grade 12: Owen Alfonso, Philip Bushee, Blake Casella, John Cebula, Elizabeth Kruck, Quinn Lennon, Jillian Menard, Caleb Nhim, Collin Quintero, Max Tobler, Peyton Webb
Grade 11: Jordan Carr, Sebastian Cronze, Shaine Dowd-Smith, Ryan Hillebrand, Holden Kotelnicki, Devin Lampron, Liliana Lane, Gabrielle Martin, Breanna Robert, Piper Vanasse
Grade 10: Noah Desrochers, Julianna Diver, Emily Doyle, Benjamin Englyshe, Daniel Epe, Maia Gilbert, Gabrielle Goonan, Eva Jacinto, Vincent Lanphear, Bridget Long, Patrick McLaughlin, Evan McLaughlin, Olivia Mikaniewicz, Emily Perrone, Madison Radhs, Amaya Rusher, Isabella Santos, Jack Steiner, Liana Tarbox, Molly Thornber, Logan Warden
Grade 9: Mia Chaffee, Madilyn Chaffee, Ethan Cowell, Jacob Devereaux, West Dews, Tyler Dostie, Robert Dowd-Cabral, Carter Drake, Madison Faulconer, Lily Florian, Danayah Garrity, Cadighan Gladu, Mary Haight, Treyvon Keele, Connor Kirchner, Haylee Lannan, Ethen Magni, Diego Marin, Madysen Pelkey, Brady Provencher, Jaiden Ruiz, Brandyn Russell, Lillian Sayers, Zackary Schneider, Mike Vera Cortes, Nathan Wandrei, Marleigh White