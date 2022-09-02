DALTON — Wahconah Regional High School has announced its honor roll for the fourth marking period of the 2021-2022 school year.
To achieve high honors, a student must have a grade point average of 90 or above with no grade below 70. Honors is earned when a student’s grade point average is 85-90 with no grade below 70.
Students receiving unsatisfactory work habits or behavior comments will be excluded from honor roll recognition regardless of academic average.
High Honors
Grade 12: Brennan Andersen, Owen Baker, Errol Bates, Kendall Benlien, Karen Betit, Maxwell Boland, Nathan Brown, Joshua Burrows, Philip Bushee, Blake Casella, John Cebula, Ethan Clark, Darrin Cloran, Hannah Connelly, Joshua Dagenais, Chad Daniels, Luke DiCicco, Jason Dion, Joseph Diver, Cody Doyle, Scott Duma, Leah Duquette, Ellis Eberwein, Eva Eberwein, Grace Elliott, Piper Filiault, Aryianna Garceau, Britney Gaudette, Wyatt George, Bailey Goodrich, Sharlyse Henshaw, Juliane Keiper, Arianna Kendall, Katelyn Kmon, Jack Lander, Priscilla Lee, Cameron Lewis, Hayley Lorette, Kiara Lytle, Jillian Menard, Claire Naef, Brynn Neal, Bradley Noyes, William O'Neill, Logan Osorio, Caden Padelford, Lilly Patton, Collin Quintero, Ella Quinto, Madeline Riechers, Lily Robb, Colin Rosier, Nicolas Salinetti, Logan Sargent, Dominic Scalise, Molly Shippee, Jonah Smith, Jocelyn Sommers, Makenzi Taylor, Makayla Torrey, Quinn Walton, Brett Wasuk, Olivia Wehner, Drew Wendling, Benjamin West
Grade 11: Jhoselin Albuja Palacios, Julie Alsmaan, Jennah Bird, Emma Blazick, Amber Brown, Brody Calvert, Mackenzie Carr, Jesse Chapman, Alexis Choquette, Abigail Cobb, Sarah Curti, Jackson Dostie, Shaine Dowd-Smith, Sheffield Drewry, Sofia Drury, Thomas Dunham, Nicholas Evans, Rylee Ferin, Hannah Friedman, Emmalyn Frisbie, Lannah Hartley, Jayda Hefty, Christian Herrera, Taylar Hickey, Ryan Hillebrand, Rose Hostetler, Olivia Iovieno, Krystine Jehle, Brody Kaley, McKenzie Labier, Julia Langenheim, Olivia Langenheim, Anna Naef, Keagan Newsome, Miles Nordskog, Connor Nyhan, Emily O'Neill, Brady Payson, Alexander Perenick, Lucas Pickard, Eric Rice, Breanna Robert, Owen Salvatore, Anna Sinico, Jayden Speth, Ainsleigh Sullivan, Paige Trager, Morgan Trowill, Kristina Tsangarides, Avery Vale-Cruz, Zander Walton, Charlotte Weiskotten, Julia Wheeler, Liam Wheeler, Grace Wildrick, Lucas Wildrick, Casey Wilson, Ashlyn Wood, Alexander Ziegler
Grade 10: Daniella Barry, Ryan Beaulieu, Jacob Belanger, Abriana Bernier, Alexandra Bills, Brady Breitmaier, Hannah Burrows, Eliza Crow, Noah Desrochers, Jason Drosehn, Zachary Flaherty, Adelyn Furlong, Liam Furlong, Sasha Fyfe, Isabelle Gale, Olivia Gamberoni, Aidan Garcia, Bumblebee Gillespie, Riley Gladu, Lily Hinton, Elena Iovieno, Eva Jacinto, Sean Kays, Isabelle Keegan, Riley Kilmer, Ryan Marauszwski, Olivia Mason, Taylor Mason, Katelyn McCormack, Patrick McLaughlin, Braedyn Melle, Nathan Miller, Kailynn Moriarty, Sydney Moriarty, Thea Nhim, Eliana Norton, Marshall Noyes, Zachary Nyhan, Sara Louise Oakes, Rylan Padelford, Amber Passetto, Noah Poirier, Julia Renderer, Nickolas Rimbold-Ellinger, Olivia Roberts, Arianna Roots, Mitchell Scalise, Vincent Scalise, Cindy Slade, Lily Stasiowski, Claire Steinman, Lucy Swindlehurst, Sarah Thornton, Beau Walton, Grace Wigington, Theodore Wildrick
Grade 9: Evan Alfonso, Acacia Bednarczyk, Jocelyn Bourassa, Owen Brennan, Ever Brophy, Thomas Celentano, Audrey Chagnon, Olivia Cole, Eve Colombari, Lillian Cook, Landon Corcoran, Ethan Cowell, Natalie Cunningham, Jack Curtiss, Jacob Devereaux, Madeline DiFazio, Tyler Dostie, Charlotte Esko, Alexis Gero, Cadighan Gladu, Mary Haight, Levi Haley, Gabriella Hasperg, Ottovio Herrick, Chloe Juliano, Julius Kablan, Timothy Kaley, Treyvon Keele, Raoule Khaye, Riley Kincaid, Logan Kunde, Addison Lee, Ethen Magni, Vienna Mahar, Dominic Marcella, Braedon Melle, Megan O'Bryan, Lilliana Penna-Ward, Kathryn Perrone, Leandra Quintero, Ella Reardon, Phalyn Renderer, Colby Robb, Jaiden Ruiz, Fritz Sanders, Daniel Sargent, Lillian Sayers, Ethan Strazzulla, Amelia Sturz, Garret Taylor, Giuseppe Vianna, Alexana Washburn, Elizabeth Wheeler, Olivia Whitney, Mary Williams
Honors
Grade 12: Ashley Chaffee, James Connors, Emily Fontaine, Elizabeth Kruck, Colton LaCross, Cameron Lee, Quinn Lennon, Kara McCaul, Matthew McCormack, Caleb Nhim, Shealyn Nopper, Ryan Scott, Max Tobler, Jayden Warner
Grade 11: Ryan Adams, Shea Andrews, Emma Belcher, Kaileigh Boucher, Tyler Courtright, Malakai Emerson, Sophia Kazimierczak, Devin Lampron, Kaleb Moran, Ava Rose
Grade 10: Brayden Astore, Garrett Brockway, Aiden Bush, Everett Collins, Jacob Cooper, Julianna Diver, Emily Doyle, Joshua Emerson, Benjamin Englyshe, Daniel Epe, Xander Forward, Maia Gilbert, Sebastian Goodrich, Gabrielle Goonan, Vincent Lanphear, Bridget Long, Jaxyn Lyman, Evan McLaughlin, Olivia Mikaniewicz, Aiden O'Connor, Amaya Rusher, Zackary Sefchick, Jack Steiner, Liana Tarbox, Jacob Thomas
Grade 9: Madilyn Chaffee, Mia Chaffee, Edriana Collins, West Dews, Jack DiCicco, Carter Drake, Madison Faulconer, Addison Ferin, Danayah Garrity, Connor Kirchner, Madysen Pelkey, Josie Riddell, Brandyn Russell, Jayden Sayers, Zackary Schneider, Nicholas Spezzaferro, Nathan Wandrei, Marleigh White