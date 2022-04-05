DALTON — Wahconah Regional High School has announced its honor roll for the second marking period of the 2021-22 school year.
To achieve high honors, a student must have a grade point average of 90 or above with no grade below 70. Honors is earned when a student’s grade point average is 85-90 with no grade below 70.
Students receiving unsatisfactory work habits or behavior comments will be excluded from honor roll recognition regardless of academic average.
High Honors
Grade 12: Owen Alfonso, Brennan Andersen, Owen Baker, Errol Bates, Kendall Benlien, Karen Betit, Samuel Broderick, Nathan Brown, Joshua Burrows, Ashley Chaffee, Ethan Clark, Darrin Cloran, Hannah Connelly, Salome Correa Luna, Joshua Dagenais, Chad Daniels, Luke DiCicco, Jason Dion, Joseph Diver, Scott Duma, Leah Duquette, Ellis Eberwein, Eva Eberwein, Piper Filiault, Aryianna Garceau, Britney Gaudette, Bailey Goodrich, Sharlyse Henshaw, Juliane Keiper, Arianna Kendall, Katelyn Kmon, Priscilla Lee, Quinn Lennon, Hayley Lorette, Kiara Lytle, Maria Eduarda Meneses, Claire Naef, Bradley Noyes, William O'Neill, Logan Osorio, Caden Padelford, Lilly Patton, Collin Quintero, Ella Quinto, Madeline Riechers, Lily Robb, Colin Rosier, Nicolas Salinetti, Dominic Scalise, Ryan Scott, Molly Shippee, Jonah Smith, Jocelyn Sommers, David Striebel, Makenzi Taylor, Makayla Torrey, Quinn Walton, Jayden Warner, Peyton Webb, Olivia Wehner, Drew Wendling, Benjamin West
Grade 11: Ryan Adams, Jhoselin Albuja Palacios, Julie Alsmaan, Emma Belcher, Jennah Bird, Emma Blazick, Amber Brown, Brody Calvert, Mackenzie Carr, Alexis Choquette, Abigail Cobb, Sarah Curti, Jackson Dostie, Shaine Dowd-Smith, Sheffield Drewry, Sofia Drury, Thomas Dunham, Nicholas Evans, Rylee Ferin, Hannah Friedman, Emmalyn Frisbie, Lannah Hartley, Jayda Hefty, Christian Herrera, Taylar Hickey, Rose Hostetler, Olivia Iovieno, Krystine Jehle, Brody Kaley, Sophia Kazimierczak, McKenzie Labier, Devin Lampron, Liliana Lane, Julia Langenheim, Olivia Langenheim, William Looney, Gabrielle Martin, Anna Naef, Miles Nordskog, Connor Nyhan, Emily O'Neill, Brady Payson, Alexander Perenick, Lucas Pickard, Ava Rose, Owen Salvatore, Anna Sinico, Ainsleigh Sullivan, Paige Trager, Morgan Trowill, Kristina Tsangarides, Avery Vale-Cruz, Zander Walton, Charlotte Weiskotten, Julia Wheeler, Liam Wheeler, Grace Wildrick, Lucas Wildrick, Casey Wilson, Alexander Ziegler
Grade 10: Daniella Barry, Jacob Belanger, Abriana Bernier, Brady Breitmaier, Hannah Burrows, Eliza Crow, Noah Desrochers, Emily Doyle, Jason Drosehn, Joshua Emerson, Zachary Flaherty, Elliot Fletcher, Adelyn Furlong, Liam Furlong, Sasha Fyfe, Isabelle Gale, Olivia Gamberoni, Aidan Garcia, Bumblebee Gillespie, Riley Gladu, Lily Hinton, Elena Iovieno, Eva Jacinto, Sean Kays, Isabelle Keegan, Riley Kilmer, Vincent Lanphear, Jaxyn Lyman, Ryan Marauszwski, Olivia Mason, Taylor Mason, Katelyn McCormack, Patrick McLaughlin, Braedyn Melle, Olivia Mikaniewicz, Nathan Miller, Kailynn Moriarty, Sydney Moriarty, Thea Nhim, Eliana Norton, Marshall Noyes, Sara Louise Oakes, Aiden O'Connor, Rylan Padelford, Amber Passetto, Noah Poirier, Julia Renderer, Nickolas Rimbold-Ellinger, Olivia Roberts, Arianna Roots, Mitchell Scalise, Vincent Scalise, Zackary Sefchick, Cindy Slade, Lily Stasiowski, Claire Steinman, Lucy Swindlehurst, Liana Tarbox, Sarah Thornton, Beau Walton, Grace Wigington, Theodore Wildrick
Grade 9: Evan Alfonso, Jocelyn Bourassa, Owen Brennan, Thomas Celentano, Audrey Chagnon, Olivia Cole, Edriana Collins, Eve Colombari, Lillian Cook, Landon Corcoran, Natalie Cunningham, Jack Curtiss, Jack DiCicco, Madeline DiFazio, Tyler Dostie, Carter Drake, Danayah Garrity, Alexis Gero, Cadighan Gladu, Levi Haley, Gabriella Hasperg, Chloe Juliano, Julius Kablan, Timothy Kaley, Treyvon Keele, Raoule Khaye, Riley Kincaid, Logan Kunde, Addison Lee, Vienna Mahar, Dominic Marcella, Keeley McKenney, Braedon Melle, Megan O'Bryan, Lilliana Penna-Ward, Kathryn Perrone, Ella Reardon, Phalyn Renderer, Colby Robb, Fritz Sanders, Daniel Sargent, Ethan Strazzulla, Amelia Sturz, Garret Taylor, Giuseppe Vianna, Nathan Wandrei, Elizabeth Wheeler, Olivia Whitney, Mary Williams
Honors
Grade 12: Maxwell Boland, Philip Bushee, Cody Doyle, Emily Fontaine, Elliott Grace, Jillian Menard, Caleb Nhim, Logan Sargent, Brett Wasuk
Grade 11: Adriana Bailey Henry, Kaileigh Boucher, Louis Carkhuff, Jessee Chapman, Tyler Courtright, Sebastian Cronze, Holden Kotelnicki, Stephen Medina, Brenna Robert, Piper Vanasse
Grade 10: Ryan Beaulieu, Alexandra Bills, Everett Collins, Benjamin Englyshe, Daniel Epe, Maia Gilbert, Sebastian Goodrich, Gabrielle Goonan, Alexis McNally, Zachary Nyhan, Jaden Ouellette, Tyler Rougeau, Amaya Rusher, Payton Shippee, Jack Steiner, Jacob Thomas, Molly Thornber, Logan Warden
Grade 9: Acacia Bednarczyk, Isabella Blake, Ever Brophy, Dakota Casella, Mia Chaffee, Ethan Cowell, Charlotte Esko, Madison Faulconer, Caden Hall, Ottovio Herrick, John Kearin, Connor Kirchner, Haylee Lannan, Ethen Magni, Diego Marin, Madysen Pelkey, Leandra Quintero, Josie Riddell, Brandyn Russell, Lillian Sayers, Nicholas Spezzaferro, Mike Vera Cortes, Alexana Washburn, Noah Willis