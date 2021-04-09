DALTON — Wahconah Regional High School has announced its honor roll for the second marking period of the 2020-21 school year.
To achieve high honors, a student must have a grade point average of 90 or above with no grade below 70. Honors is earned when a student’s grade point average is 85-90 with no grade below 70.
Students receiving unsatisfactory work habits or behavior comments will be excluded from honor roll recognition regardless of academic average.
High Honors
Grade 12: Chloe Accardi, Kelly Anderson, Sadie Anderson, Zachary Archambault, Nicholas Astore, Alexis Ayotte, Jaedyn Barnaby, Aiden Betit, Ashleigh Bird, Emma Brosnan, Connor Burt, Grace Caccaviello, Gabrielle Cancilla, Emma Carkhuff, Anna Casella, Eleana Casey, Abigail Clayton, Scarlet Connell, Jillian Cote, Haley Crosier, Meghan Doane, Noelle Furlong, Maria Gamberoni, Olivia Gazzillo, Sage Guiel, Shayne Haley, Madison Hurlburt, Jessica Jones, Donovan Keegan, Joscelynn Korzeniowski, Kassidy Krejmas, Ernest Lampron, John Lavoie, Colin Mackie, Patience MacPherson, Shea MacPherson, Morgan Marauszwski, Maggie Mazzeo, Nicole Mazzeo, Sadie McConnell, Laci Melle, Kaylee O'Bryan, Ashley O'Connell, Kaitlyn Olds, Luc Ouellet, Noah Perault, Emily Pires, Arianna Poirier, Brock Prett, Callum Prett, Natalie Robert, Caitlin Ronayne, Monica Christine Santos, Faith Savery, Kaeli Talora, Timothy Therrien, Shaun Thornton, Aiden Trager, Julia Trager, Kaelynn Walsh, Xavier Wellington, Michelle White, Daniel Wilson, Nicole Wing.
Grade 11: Owen Alfonso, Brennan Andersen, Liam Andersen, Kendall Benlien, Maxwell Boland, Christian Cataldo, Ethan Clark, Kristina Cusson, Luke Dicicco, Jason Dion, Joseph Diver, Scott Duma, Leah Duquette, Ellis Eberwein, Eva Eberwein, Piper Filiault, Britney Gaudette, Sophie Gordon, Devyn Haley, Sharlyse Henshaw, Arlynn Keefner, Juliane Keiper, Katelyn Kmon, Priscilla Lee, Quinn Lennon, Hayley Lorette, Jillian Menard, Claire Naef, Benjamin Noyes, Bradley Noyes, William O'Neill, Logan Osorio, Caden Padelford, Lilly Patton, Madeline Riechers, Lily Robb, Colin Rosier, Nicolas Salinetti, Ryan Scott, Jonah Smith, Jocelyn Sommers, Makayla Torrey, Quinn Walton, Brett Wasuk, Peyton Webb, Drew Wendling, Benjamin West.
Grade 10: Ryan Adams, Jhoselin Albuja Palacios, Julie Alsmaan, Emma Belcher, Jennah Bird, Emma Blazick, Zachariah Bliss, Brody Calvert, Jordan Carr, Mackenzie Carr, Alexis Choquette, Abigail Cobb, Tyler Courtright, Sarah Curti, Sheffield Drewry, Sofia Drury, Nicholas Evans, Hannah Friedman, Taylar Hickey, Olivia Iovieno, Brody Kaley, Matthew Kinzer, Mikaila Kruck, McKenzie Labier, Julia Langenheim, Olivia Langenheim, Anna Naef, Miles Nordskog, Connor Nyhan, Emily O'Neill, Brady Payson, Alexander Perenick, Lucas Pickard, Ainsleigh Sullivan, Paige Trager, Kristina Tsangarides, Avery Vale-Cruz, Zander Walton, Julia Wheeler, Liam Wheeler, Grace Wildrick, Lucas Wildrick, Casey Wilson.
Grade 9: Brayden Astore, Daniella Barry, Jacob Belanger, Alexandra Bills, Hannah Burrows, Kayla Chabot, Eliza Crow, Noah Desrochers, Sophia DiOrio, Emily Doyle, Daniel Epe, Zachary Flaherty, Adelyn Furlong, Liam Furlong, Olivia Gamberoni, Aidan Garcia, Riley Gladu, Mia Goddeau, Lily Hinton, Elena Iovieno, Eva Jacinto, Isabelle Keegan, Ryan Marauszwski, Olivia Mason, Taylor Mason, Katelyn McCormack, Patrick Mclaughlin, Braedyn Melle, Nathan Miller, Kailynn Moriarty, Sydney Moriarty, Thea Nhim, Eliana Norton, Aiden O'Connor, Rylan Padelford, Noah Poirier, Julia Renderer, Olivia Roberts, Arianna Roots, Mitchell Scalise, Cindy Slade, Bryce Smith, Lily Stasiowski, Claire Steinman, Lucy Swindlehurst, Sarah Thornton, Kyle Valenti, Grace Wigington, Theodore Wildrick.
Honors
Grade 12: Karly Bazonski, Lauren Bean, Gabriel Bray, Quinn Gallagher, Shea MacPherson, Anthony Marra, Emily Perault, Giovanna Vianna, Casey Wassilie, Danielle Whitaker.
Grade 11: Joshua Burrows, Ashley Chaffee, Darrin Cloran, Hannah Connelly, James Connors, Aryianna Garceau, Angelique Levesque, Natalie Pollard, Ella Quinto, Dominic Scalise, Molly Shippee, Connor Stetz, David Striebel, Max Tobler, Aiden Wesley.
Grade 10: Adriana Bailey Henry, Amber Brown, Louis Carkhuff, Douglas Collins, Jackson Dostie, Shaine Dowd-Smith, Kevin Duma, Thomas Dunham, Lannah Hartley, Ryan Hillebrand, Krystine Jehle, Holden Kotelnicki, Skye Patti, Aidan Wellington.
Grade 9: Brady Breitmaier, Benjamin Englyshe, Owen Farley, Elliot Fletcher, Sebastian Goodrich, Gabrielle Goonan, Jonathan Howard, Ava Massaro, Evan McLaughlin, Amber Passetto, Emily Perrone, Nickolas Rimbold-Ellinger, Tyler Rougeau, Amaya Rusher, Jack Steiner, Alexander Sternerup, Jacob Thomas, Beau Walton, Marissa Wilson.