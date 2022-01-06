DALTON — Wahconah Regional High School has announced its honor roll for the first marking period of the 2021-22 school year.
To achieve high honors, a student must have a grade point average of 90 or above with no grade below 70. Honors is earned when a student’s grade point average is 85-90 with no grade below 70.
Students receiving unsatisfactory work habits or behavior comments will be excluded from honor roll recognition regardless of academic average.
High Honors
Grade 12: Owen Alfonso, Brennan Andersen, Owen Baker, Errol Bates, Kendall Benlien, Karen Betit, Nathan Brown, Joshua Burrows, Philip Bushee, Ashley Chaffee, Ethan Clark, Darrin Cloran, Hannah Connelly, Salome Correa Luna, Joshua Dagenais, Chad Daniels, Luke DiCicco, Jason Dion, Joseph Diver, Scott Duma, Leah Duquette, Ellis Eberwein, Eva Eberwein, Grace Elliott, Piper Filiault, Emily Fontaine, Aryianna Garceau, Britney Gaudette, Bailey Goodrich, Sophie Gordon, Alexander Harrington, Sharlyse Henshaw, Juliane Keiper, Arianna Kendall, Katelyn Kmon, Elizabeth Kruck, Colton LaCross, Priscilla Lee, Quinn Lennon, Hayley Lorette, Kiara Lytle, Claire Naef, Brynn Neal, Bradley Noyes, William O'Neill, Logan Osorio, Caden Padelford, Lilly Patton, Ella Quinto, Madeline Riechers, Lily Robb, Colin Rosier, Nicolas Salinetti, Dominic Scalise, Ryan Scott, Tristen Sheldon, Molly Shippee, Jonah Smith, Gavin Sommers, Jocelyn Sommers, David Striebel, Makenzi Taylor, Makayla Torrey, Quinn Walton, Brett Wasuk, Peyton Webb, Olivia Wehner, Drew Wendling, Benjamin West.
Grade 11: Ryan Adams, Jhoselin Albuja Palacios, Aiden Aldrich, Julie Alsmaan, Emma Belcher, Jennah Bird, Emma Blazick, Kaileigh Boucher, Amber Brown, Brody Calvert, Louis Carkhuff, Jordan Carr, Mackenzie Carr, Jesse Chapman, Alexis Choquette, Abigail Cobb, Tyler Courtright, Sarah Curti, Jackson Dostie, Shaine Dowd-Smith, Sheffield Drewry, Sofia Drury, Thomas Dunham, Kadence Eddy, Nicholas Evans, Rylee Ferin, Hannah Friedman, Emmalyn Frisbie, Lannah Hartley, Jayda Hefty, Christian Herrera, Taylar Hickey, Olivia Iovieno, Krystine Jehle, Brody Kaley, Maya Kaufman, Paul Kinney, Holden Kotelnicki, Mikaila Kruck, McKenzie Labier, Devin Lampron, Liliana Lane, Julia Langenheim, Olivia Langenheim, William Looney, Gabrielle Martin, Anna Naef, Miles Nordskog, Connor Nyhan, Emily O'Neill, Brady Payson, Alexander Perenick, Lucas Pickard, Madeleine Rabuse, Breanna Robert, Ava Rose, Owen Salvatore, Jayden Speth, Evan Strout, Ainsleigh Sullivan, Paige Trager, Morgan Trowill, Kristina Tsangarides, Avery Vale-Cruz, Piper Vanasse, Zander Walton, Charlotte Weiskotten, Julia Wheeler, Liam Wheeler, Grace Wildrick, Lucas Wildrick, Casey Wilson, Alexander Ziegler.
Grade 10: Daniella Barry, Ryan Beaulieu, Hanna Becker, Jacob Belanger, Abriana Bernier, Alexandra Bills, Brady Breitmaier, Hannah Burrows, Kayla Chabot, Eliza Crow, Noah Desrochers, Emily Doyle, Jason Drosehn, Joshua Emerson, Benjamin Englyshe, Daniel Epe, Zachary Flaherty, Elliot Fletcher, Xander Forward, Adelyn Furlong, Liam Furlong, Sasha Fyfe, Isabelle Gale, Olivia Gamberoni, Aidan Garcia, Maia Gilbert, Lelia Gillespie, Riley Gladu, Mia Goddeau, Sebastian Goodrich, Gabrielle Goonan, Lily Hinton, Jonathan Howard, Elena Iovieno, Eva Jacinto, Sean Kays, Isabelle Keegan, Landen Kiernan, Riley Kilmer, Ryan Marauszwski, Olivia Mason, Taylor Mason, Katelyn McCormack, Patrick Mclaughlin, Alexis McNally, Braedyn Melle, Nathan Miller, Kailynn Moriarty, Sydney Moriarty, Thea Nhim, Eliana Norton, Marshall Noyes, Sara Louise Oakes, Aiden O'Connor, Jaden Ouellette, Rylan Padelford, Amber Passetto, Noah Poirier, Madison Radhs, Julia Renderer, Nickolas Rimbold-Ellinger, Olivia Roberts, Arianna Roots, Skylar Rosier, Tyler Rougeau, Mitchell Scalise, Vincent Scalise, Zackary Sefchick, Payton Shippee, Kileigh Sinopoli, Cindy Slade, Bryce Smith, Lily Stasiowski, Jack Steiner, Claire Steinman, Lucy Swindlehurst, Liana Tarbox, Sarah Thornton, Beau Walton, Grace Wigington, Theodore Wildrick.
Grade 9: Evan Alfonso, Jocelyn Bourassa, Owen Brennan, Ever Brophy, Thomas Celentano, Audrey Chagnon, Olivia Cole, Edriana Collins, Eve Colombari, Lillian Cook, Landon Corcoran, Natalie Cunningham, Jack Curtiss, Jack Dicicco, Madeline DiFazio, Tyler Dostie, Carter Drake, Charlotte Esko, Madison Faulconer, Danayah Garrity, Alexis Gero, Cadighan Gladu, Levi Haley, Gabriella Hasperg, Chloe Juliano, Julius Kablan, Timothy Kaley, Treyvon Keele, Raoule Khaye, Riley Kincaid, Loga nKunde, Addison Lee, Vienna Mahar, Dominic Marcella, Keeley McKenney, Braedon Melle, Megan O'Bryan, Madysen Pelkey, Lilliana Penna-Ward, Kathryn Perrone, Leandra Quintero, Ella Reardon, Phalyn Renderer, Josie Riddell, Colby Robb, Fritz Sanders, Daniel Sargent, Lillian Sayers, Ethan Strazzulla, Amelia Sturz, Garret Taylor, Giuseppe Vianna, Nathan Wandrei, Alexana Washburn, Elizabeth Wheeler, Olivia Whitney, Mary Williams, Noah Willis.
Honors
Grade 12: Lilly Alibozek, Zackary Bondini, Blake Casella, John Cebula, James Connors, Cody Doyle, Lillian Himes, Nicholas Marshall, Joseph Massaro, Natalie Pollard, Conner Stetz.
Grade 11: Sebastian Cronze, Malakai Emerson, Skye Patti, Cole Porter, Ruby Riddell, Abigail Rock, Ashlyn Wood.
Grade 10: Brayden Astore, Everett Collins, Julianna Diver, Kaya Farrington, Alexandra Klose, Vincent Lanphear, Jaxyn Lyman, Gianna McCasland, Zachary Nyhan, Amaya Rusher, Isabella Santos, Alexander Sternerup, Hannah Talora, Jacob Thomas, Molly Thornber, Daneilys Tirado Adorno, Logan Warden, Charles Wendell.
Grade 9: Acacia Bednarczyk, Dakota Casella, Mia Chaffee, Ethan Cowell, Jacob Devereaux, West Dews, Ava Gianacopoulos, Mary Haight, Ottovio Herrick, John Kearin, Haylee Lannan, Diego Marin, Jaiden Ruiz, Jayden Sayers, Marleigh White, Arianna Williams.