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Drury Class of 2023

Drury High School Class of 2023

Savanna Aubin, Emma Banister, Rachael Barrows*^, Brynn Bentley, Emma Bergeron, Bryce Blair, Brandi Blondin, Elizabeth-Sky Boyd, Neal Brierley, Izaiah Brooks, Kaley Bushika, Joshua Caceres-Tapia, Riley Cole, Justin Cooper, Steven Cornell, Alexis Cowell*, Logan Crockwell, Amont David, Lauren Davis, Johnathan Dean, Leanna DiCantio, Serena Duclos*, Genevieve Eason-Gohl, Shaleese Fisher, Tyler Gallagher, Kevin Gardner, Kianna Gardner, Ash Gardzina^, Logan Glidden*, Evan-Quin Goodermote+, Madalyn Gordon^, Aiden Gross, Louis Guillotte, Ella Hallock, Shaylee Hartman, Brianna Hosier, Maddison Houghtaling, Shinji Howcroft, Rylee Joy*, Haley Karmazyn, Emily LaBonte, Rylan LeSage, Nicholas Lescarbeau*, Rudi Liuzzi, Justina Mejia-Nascimento, Jade Notchick+, Gabriel Ortiz Rodriguez, Gabriel Perin, Carly Pontier, Selena Pucheta*, Connor Rivers, Alyssa Russell, Nicholas Sacco*^, Morgan Sarkis+^, Lara Sharp, Samantha Sroka, Keegan Sunn, Kelsey Trottier, Darian Vidal, Bianca Wheeler, Alicia Woodson, Cyrus Wright

* Honors

+ High Honors

^ Devil’s Advocate Peer Mediator

Jeannie Maschino can be reached at 413-496-6256 or jmaschino@berkshireeagle.com.

Community News Editor / Librarian

Jeannie Maschino is community news editor and librarian for The Berkshire Eagle. She has worked for the newspaper in various capacities since 1982 and joined the newsroom in 1989.

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