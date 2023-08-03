North Adams: Drury High School honor roll

NORTH ADAMS — Drury High School has announced its honor roll for the third quarter of the 2022-2023 school year.
High honors is earned when a student's grade point average is 90 to 100; honors requires an average of 85 to 89.
The following students have given permission to have their names published.
High Honors
Grade 12: Elizabeth-Sky Boyd, Nicholas Lescarbeau, Jade Notchick, Nicholas Sacco, Morgan Sarkis
Grade 11: Brooke Bishop, Danni Bordeau, Mackenzie Klein, Jessalyn Liang, Abigail Merrick, Ferris Miksic, Melanie Moresi, Chandler Worthington
Grade 10: Ava Cariddi, Bradley Chapman, Kaylee Lescarbeau, Lindsy Robare, Jordin Sullivan, James Varellas, Noah Wilhelm
Grade 9: Connor Hinkell, Jamil Wheeler
Grade 8: Alexander Bergeron, Anna Bond, Jorge Bond, Luke Dix, Brian Liang, Emily Lyons, Julia Vareschi
Grade 7: Haley Chapman, Margot Gordon
Honors
Grade 12: Kaley Bushika, Logan Crockwell, Logan Glidden, Louis Guillotte, Ella Hallock, Riley Joy, Haley Karmazyn, Rylan LeSage, Carly Pontier, Selena Pucheta, Kelsey Trottier
Grade 11: Abigail Bailey, Marley Brothers, Aiden Howard, Emma Hurlbut-Morgan, Hailey Kingsley, Logan Lesage, Kendall Martin, Lauren Matys, Kaitlyn Mongeon, Olivia Patenaude, Destiny Smith, Michelle Wood
Grade 10: Jasmine Beagle, Grace Boland, Kaydence Brazee, Jenna Clay, Reagan Cornell, Colin Daly, Jacinta Felix, Sydney Goodell, Zachary Hillard, Rita Malloy, Bella McCollum, Laurel Miller, Hazel Navratil Gonzalez, Olivia Perry, Ariana Rivard, Madison Saunders, Sasha Taft, Payton VanderWoude, Emma Vareschi, Benjamin Wentz, Reese Wilson
Grade 9: Layla Brooks, Makayla Bushika, Brayden Canales, Jordan Chrisman, Kurt Christian, Kyra Conklin, Rachel DeCoste, Hollyann Field, Max Griffin, Vane Jacobs, Sariah Larko, Sophia Loverin, Terese McCue, Megan McGrath, Mackenzie Miranda-Ruiz, Eva Moser, Jocelyn Phelps, Ruby Ryan, Cole Schadler
Grade 8: Noah Arnold, MarlieAnna Auger, Curtis Boulger, Sloan Brothers, Danielle Cramer, Jaxson Cunha, Julian Feliciano, Craig Field, Micah Gordon, Benjamin Harrington, Ashlyn Hayden, Delaney Hayden, Henry Irace, Keira LaCasse, Olivia Macdonald, Zachary Mongeon, Isabella Montoya, Dharmik Patel, Lael Pavlak, Joseph Prenguber, Madelyn Sigsbury, Reagan Walker
Grade 7: Avery Bills, Sasha Blocker, Rylee Lindner, Cole Loverin, Isabella Quick, Ainsley Russell, Amyah Safford, Manav Saluja, Cooper Schadler, Addisyn Shepard, Kenadie Tessier, Noah Thorne, Vivian Vareschi, Brayden Wiencek, Grace Wilson, Rhaya Wright