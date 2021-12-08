GREAT BARRINGTON — Monument Mountain Regional High School has announced its honor roll for the first quarter of the 2021-2022 school year.
High honors requires an average of 90 with no grade below an 85. Honors requires an average of 85 with no grade below 80.
Of the 505 students enrolled for the first quarter, 205 students, or 41 percent, earned high honors, and 72 students, or 14 percent, earned honors.
Students who requested their names not be released to the media have been removed from these lists.
High Honors
Grade 12: Sofia Adams, Zachariah Annand, Maggie Avery, Brianna Ayala, Ava Barenski, Liam Becker, Abigail Boyd, Edward Boyko, Sadie Brownson, Mary Bruun, Marco Buffoni, Bailey Carlson, Blake Cella, Ruby Citrin, Tessa Climo, Dianna Colpitts, Catherine Consolati, Kelly Couch, John Covell, Braxton Crandall, Sarah Cull, William Curtiss, Isabella DeFelice, Quimby Del Signore, Abigail Dohoney, Elana Doren, Mikalyn Eichstedt, Lucy Ernst, David Flynn, Grace Fosser, Ava Gamberoni, Caden Gidarakos, Kate Goble, Jacob Gray, Stella Greenberg, Colin Grossman, Ameilya Hadsell, Lenah Helmke, Eleanor Hull, Noah Kisiel, Elsa Letteron, Paige Lussier, Irini Mahida, Dakota Massey, Theo Maurino, Lucie Mazursky, Eve McDougall, Cara Michaels, Madison Mullen, Gavin Murray, Meghan Nardin, Erin O'Brien, Kiera O'Rourke, Alice Pajeski, Gwendolyn Payne, Raeah Rama, Quinn Redpath, Cayenne Riiska, Olivia Ruggiero, Diego Salinetti, Gavin Santos, Ariana Shaw-Pas, Ruby Smith, William St. John, Trinity Stevens, Carly Sturgis, Grace Swartout, Paige Szymanski, Daniella Unda, Henry Van Schaick, Maya Velasco, Trinity Vincelette, Sarah Wohl, Dahn Yook, Megan Zeik.
Grade 11: Julian Beadell, Gwen Brady, Stella Brex, Ravjeet Chahal, Ava Cohen, Ava Consolati, Kayleigh Davis, Lily de Movellan, Ximena Dominguez-Demesio, Kevin Dupont, Texoloc Espinoza-Bergins, Mia Faggioni, Samantha Goudey, Aria Grossman, Evie Grossman, Minhtam Harshbarger, Calvin Hartzell, Zoe Holmes, Leo Kavanaugh, Benjamin Kleinman, Adam Kronenberg, Andrew LaRochelle, Natalie Lewis, Dahlia Logan, Phoenix Lucido, Megan Mitchell, Dennis Penny Lopez, Victoria Pevzner, Genevieve Pratt, Jayder Raifstanger, Gaudencio Ramos Ralios, Paige Schultze, Theo Schwartz-Dufault, Nicole Shanahan, Jacob Shron, Nathaneil Smith, Lili Sprague, Tyler Sprague, Marcella Tenuta, Sophia Tournas-Hardt, Isabella Viola, Kyle Wellenkamp, Dilia Yon Gonzalez.
Grade 10: Scarlett Anderson, Shelby Birnhak, Elisheva Caine, Khalil Carlson, Avery Carr, Mia Cohen, Isabela Costello, Emmalee D'Aniello, Erin DeCelle, Rosaline Dohoney, Megan Dupont, Frederick Eustis, Luisgabriel Fernandez, Samuel Higa, Evi Higgins, Lila Juska, Zadie Juska, Ella Khalsa, Sidonie Knerr, Jaxon Koerber, Ashley Kopiec, Dakota Lepera, Lucca Montondeaux Peacock, Pedro Och Osorio, Emily Ohmen, Miranda Ralph, Lily Reynolds, Madeleine Rocheleau-Holmes, Benjamin Rosenbaier, Noelia Salinetti, Ella Saupe, Blake Smith, Theodore St. John, Loghan Strzepa, Connor Teixeira, Alex Tenney, Liam Trask, Declan Travis, Samuel Trelawny-Cassity, Thomas Weston.
Grade 9: Audrey Allard, Tessa Baldwin, Christian Blanchard, Lulu Bowman, Bronly Boyd III, Annette Boyko, Cecelia Clary, Riley Coach, David Cull, Quinn Dillon, Eriel Dominguez, Lucas Faggioni, Iris Firth, Lukas Forouhar Graff, Tessa Gamberoni, Polly Geddes, Rae Geddes, Sebastian Guete-Ramirez, Lily, Haskins-Vaughan, Annabel Holmes, Lana Kellar, Lydia Lee, Declan Logan, Griffin McElroy, Jackson Morse, Jade Nelson, Liam O'Gara, Olivia Ostrander, Evan Purscell, Hannah Roller, Ava Ross, Madeline Rundle, Ana Sangines Arteaga, Isaac Schultze, Grace Soule, Samuel St. Peter, Hyatt Tucci, Samantha Ullrich, Elizabeth Valicenti, Dominic Velasco, Ella Watson, Max Wood, Sandy Yon Gonzalez.
Honors
Grade 12: Carlin Beacco, Christopher Bilotta, Kenzel Chandler-Ellerbee, Brady Devergilio, Samuel Drucker, James Fairbrother, Nicolas Kierstead, Arthur Labrie, Kelsey McMahon, Olivia Netzer, Jackson Potoski, Alex Rodriguez-Benjamin, Emma Soule, Mirabel Webber.
Grade 11: Koel Bailly, Sophie Brazie, Marquesa Connolly, Marti Cunningham, Elonzo Dean, Asher Elsbach, Julian Fetiva-Escobar, Lorenzo Gonzalez Quiacain, Aleksander Kay, Issabelle McMahon, Emily Mead, Luke Poly, Ethan Pratt, Camden Raifstanger, Serena Rhind, Emily Roller, Aaliyah Vargas, Kaylee Wickwire, Stella Wright.
Grade 10: Hailey Alvarez-Sorensen, Lawson Davis, Bella DeLuca, Mason Ernst, Benjamin Gross, Devon Hanavan, Hazel Louw, Adam Lrhazi, Ian Mack, Harold Palacio, Jada Pizarro, Emma Raymond, Franklyn Schoenberg, Marissa Simms, Annika Smedvig, Jackson Steven, Samuel Teigen, Samantha Tovell.
Grade 9: Ana Aloisi, Andrew Amado, Ryan Baumgart, Elijah Burch, John Cambi, Keegan Dargie, Ian Drucker, Felipe Gonzalez Perez, Orson Handel, Madeline Hardy, Riley Height, Trevor Hoff, Gregory Kay, Hudson Manzolini, Claire Murray, Ava O'Brien, Veer Patel, Olivia Simms, Mac Zdziarski.