GREAT BARRINGTON — Monument Mountain Regional High School has announced its honor roll for the fourth quarter of the 2021-2022 school year.
High honors requires an average of 90 with no grade below an 85. Honors requires an average of 85 with no grade below 80.
Of the 499 students enrolled for the fourth quarter, 166 students, or 33 percent, earned high honors, and 73 students, or 15 percent, earned honors.
Students who requested their names not be released to the media have been removed from these lists.
High Honors
Grade 12: Sofia Adams, Zachariah Annand, Maggie Avery, Ava Barenski, Liam Becker, Abigail Boyd, Edward Boyko, Marco Buffoni, Bailey Carlson, Ruby Citrin, Tessa Climo, Catherine Consolati, Ely Cormier, Kelly Couch, Braxton Crandall, Sarah Cull, William Curtiss, Isabella DeFelice, Abigail Dohoney, Elana Doren, David Flynn, Ava Gamberoni, Caden Gidarakos, Bailey Gilmore, Stella Greenberg, Colin Grossman, Lenah Helmke, Eleanor Hull, Noah Kisiel, Irini Mahida, Theo Maurino, Eve McDougall, Kelsey McMahon, Cara Michaels, Madison Mullen, Olivia Netzer, Kiera O'Rourke, Olivia Ruggiero, Diego Salinetti, Ruby Smith, Wesley Smith, Emma Soule, William St. John, Grace Swartout, Paige Szymanski, Anika Thiemann, Daniella Unda, Maya Velasco, Mirabel Webber, Dahn Yook, Megan Zeik
Grade 11: Julian Beadell, Sofia Bernal, Lillie Blechman, Stella Brex, Ravjeet Chahal, Ava Cohen, Ava Consolati, Kayleigh Davis, Lily de Movellan, Madeleine Duchesne, Asher Elsbach, Texoloc Espinoza-Bergins, Mia Faggioni, Julian Fetiva-Escobar, Samantha Goudey, Aria Grossman, Evie Grossman, Minhtam Harshbarger, Calvin Hartzell, Zoe Holmes, Benjamin Kleinman, Adam Kronenberg, Andrew LaRochelle, Natalie Lewis, Dahlia Logan, Issabelle McMahon, Megan Mitchell, Victoria Pevzner, Luke Poly, Genevieve Pratt, Serena Rhind, Paige Schultze, Nicole Shanahan, Jacob Shron, Nathaneil Smith, Lili Sprague, Tyler Sprague, Sophia Tournas-Hardt, Isabella Viola, Kyle Wellenkamp, Stella Wright
Grade 10: Hailey Alvarez-Sorensen, Scarlett Anderson, Shelby Birnhak, Elisheva Caine, Khalil Carlson, Avery Carr, Isabela Costello, Emmalee D'Aniello, Erin DeCelle, Rosaline Dohoney, Megan Dupont, Collette Hartcorn, Samuel Higa, Evi Higgins, Ella Khalsa, Sidonie Knerr, Ashley Kopiec, Dakota Lepera, Bryana Lopez, Miranda Ralph, Emma Raymond, Lily Reynolds, Madeleine Rocheleau-Holmes, Benjamin Rosenbaier, Noelia Salinetti, Ella Saupe, Annika Smedvig, Theodore St. John, Loghan Strzepa, Alex Tenney, Declan Travis, Samuel Trelawny-Cassity, Thomas Weston
Grade 9: Andrew Amado, Abigail Bailly, Tessa Baldwin, Ryan Baumgart, Christian Blanchard, Lulu Bowman, Bronly Boyd III, Annette Boyko, Riley Coach, David Cull, Quinn Dillon, Eriel Dominguez, Lucas Faggioni, Iris Firth, Graff Forouhar, Polly Geddes, Rae Geddes, Sebastian Guete-Ramirez, Lily Haskins-Vaughan, Annabel Holmes, Lydia Lee, Declan Logan, Kachina Lucido, Griffin McElroy, Liam O'Gara, Olivia Ostrander, Veer Patel, Evan Purscell, Avery Raifstanger, Scarlett Ritcher, Hannah Roller, Madeline Rundle, Isaac Schultze, Grace Soule, Samuel St. Peter, Dominic Velasco, Ella Watson, Max Wood
Honors
Grade 12: Savanah Andersen, Nicholas Barbieri, Takaiya Brown, Sadie Brownson, Jackson Coach, Dianna Colpitts, John Covell, Samuel Cybulski, Diego Francisco, Jacob Gray, Arthur Labrie, Dulce Lopez Martinez, Paige Lussier, Lucie Mazursky, Meghan Nardin, Gwendolyn Payne, Anna Rawson, Julia Rhind, Trinity Stevens, Henry Van Schaick, Trinity Vincelette, Sarah Wohl
Grade 11: Koel Bailly, Gwen Brady, Karma Cohen, Ximena Dominguez-Demesio, Kevin Dupont, Alana Guidette-Bocchino, Brayan Huertas, Leo Kavanaugh, Abigail Kinne, Colin Kinne, Andrew Knopf, Destiny Lepera, Phoenix Lucido, Emily Mead, Dennis Penny Lopez, Ethan Pratt, Camden Raifstanger, Jayder Raifstanger, Emily Roller, Emma Spitz, Marcella Tenuta
Grade 10: Kay'Dance Banks, Henry Bradway, Bella DeLuca, Mason Ernst, Nikolas Friedmutter, Benjamin Gross, Devon Hanavan, Ian Mack, Pedro Och Osorio, Jada Pizarro, Michal Rave, Marissa Simms, Aiden Stanton, Connor Teixeira, Liam Trask
Grade 9: Keegan Dargie, Kiko Epstein, Tessa Gamberoni, Trevor Hoff, Gregory Kay, Lana Kellar, Jackson Morse, Jade Nelson, Wilber Petzey-Cruz, Ava Ross, Olivia Simms, Hyatt Tucci, Samantha Ullrich, Mac Zdziarski