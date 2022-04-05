GREAT BARRINGTON — Monument Mountain Regional High School has announced its honor roll for the second quarter of the 2021-22 school year.
High honors requires an average of 90 with no grade below an 85. Honors requires an average of 85 with no grade below 80.
Of the 503 students enrolled for the second quarter, 175 students, or 35 percent, earned high honors, and 77 students, or 15 percent, earned honors.
Students who requested their names not be released to the media have been removed from these lists.
High Honors
Grade 12: Sofia Adams, Zachariah Annand, Maggie Avery, Ava Barenski, Liam Becker, Abigail Boyd, Edward Boyko, Mary Bruun, Marco Buffoni, Bailey Carlson, Blake Cella, Maniraj Chahal, Ruby Citrin, Tessa Climo, Dianna Colpitts, Catherine Consolati, Ely Cormier, Kelly Couch, John Covell, Braxton Crandall, Sarah Cull, William Curtiss, Isabella DeFelice, Quimby Del Signore, Abigail Dohoney, Elana Doren, Lucy Ernst, David Flynn, Ava Gamberoni, Caden Gidarakos, Kate Goble, Stella Greenberg, Colin Grossman, Lenah Helmke, Eleanor Hull, Lila Juska, Zadie Juska, Noah Kisiel, Paige Lussier, Irini Mahida, Dakota Massey, Theo Maurino, Lucie Mazursky, Eve McDougall, Cara Michaels, Madison Mullen, Kiera O'Rourke, Gwendolyn Payne, Raeah Rama, Anna Rawson, Julia Rhind, Cayenne Riiska, Olivia Ruggiero, Diego Salinetti, Ruby Smith, Emma Soule, William St. John, Trinity Stevens, Carly Sturgis, Paige Szymanski, Maya Velasco, Trinity Vincelette, Mirabel Webber, Sarah Wohl, Dahn Yook, Megan Zeik
Grade 11: Julian Beadell, Lillie Blechman, Gwen Brady, Stella Brex, Ravjeet Chahal, Ava Cohen, Ava Consolati, Kayleigh Davis, Lily de Movellan, Kevin Dupont, Asher Elsbach, Texoloc Espinoza-Bergins, Mia Faggioni, Samantha Goudey, Aria Grossman, Evie Grossman, Calvin Hartzell, Zoe Holmes, Leo Kavanaugh, Benjamin Kleinman, Adam Kronenberg, Andrew LaRochelle, Destiny Lepera, Natalie Lewis, Dahlia Logan, Phoenix Lucido, Megan Mitchell, Victoria Pevzner, Luke Poly, Ethan Pratt, Genevieve Pratt, Jayder Raifstanger, Nicole Shanahan, Jacob Shron, Nathaneil Smith, Lili Sprague, Tyler Sprague, Sophia Tournas-Hardt, Isabella Viola, Kyle Wellenkamp, Stella Wright
Grade 10: Scarlett Anderson, Shelby Birnhak, Elisheva Caine, Khalil Carlson, Avery Carr, Isabela Costello, Emmalee D'Aniello, Erin DeCelle, Rosaline Dohoney, Megan Dupont, Samuel Higa, Ella Khalsa, Sidonie Knerr, Ashley Kopiec, Dakota Lepera, Bryana Lopez, Pedro Och Osorio, Emily Ohmen, Jada Pizarro, Miranda Ralph, Lily Reynolds, Madeleine Rocheleau-Holmes, Benjamin Rosenbaier, Noelia Salinetti, Ella Saupe, Loghan Strzepa, Alex Tenney, Liam Trask, Samuel Trelawny-Cassity
Grade 9: Tessa Baldwin, Ryan Baumgart, Christian Blanchard, Lulu Bowman, Bronly Boyd III, Annette Boyko, Levi Citrin, Naima Clark, Riley Coach, David Cull, Quinn Dillon, Eriel Dominguez, Iris Firth, Graff Forouhar, Tessa Gamberoni, Polly Geddes, Rae Geddes, Lily Haskins-Vaughan, Annabel Holmes, Lana Kellar, Lydia Lee, Declan Logan, Griffin McElroy, Jackson Morse, Jade Nelson, Liam O'Gara, Olivia Ostrander, Veer Patel, Evan Purscell, Hannah Roller, Madeline Rundle, Isaac Schultze, Parker Smith, Samuel St. Peter, Ella Watson, Max Wood, Sandy Yon Gonzalez
Honors
Grade 12: Carlin Beacco, Sadie Brownson, Jackson Coach, Samuel Cybulski, James Fairbrother, Grace Fosser, Jacob Gray, Arthur Labrie, Elsa Letteron, Dulce Lopez Martinez, Kelsey McMahon, Autumn Parker, Jackson Potoski, Quinn Redpath, Alex Rodriguez-Benjamin, Gavin Santos, Ariana Shaw-Pas, Grace Swartout, Henry Van Schaick, Annika Wainwright
Grade 11: Kayla Bailly, Koel Bailly, Sofia Bernal, Siena Bond, Karma Cohen, Marti Cunningham, Julian Fetiva-Escobar, Lorenzo Gonzalez Quiacain, Aleksander Kay, Andrew Knopf, Emily Mead, Camden Raifstanger, Serena Rhind, Emily Roller, Paige Schultze, Marcella Tenuta, Aaliyah Vargas, Gonzalez Yon
Grade 10: Hailey Alvarez-Sorensen, Aidan Ball, Kay'Dance Banks, Thatcher Berman, Henry Bradway, Lawson Davis, Eidy de la Cruz Garcia, Bella DeLuca, Luisgabriel Fernandez, Benjamin Gross, Devon Hanavan, Collette Hartcorn, Evi Higgins, Hazel Louw, Ian Mack, Conrad Mathews, Owen McDougall, Michal Rave, Emma Raymond, Annika Smedvig, Theodore St. John, Samantha Tovell, Declan Travis, Thomas Weston
Grade 9: Andrew Amado, Adriana Chapeton Xoy, Lucas Faggioni, Sebastian Guete-Ramirez, Trevor Hoff, Hudson Manzolini, Wilber Petzey-Cruz, Avery Raifstanger, Scarlett Ritcher, Ava Ross, Olivia Simms, Hyatt Tucci, Samantha Ullrich, Mac Zdziarski