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Hoosac Valley High School Honor Roll

Cheshire: Hoosac Valley second-quarter honor roll

CHESHIRE — Hoosac Valley High School has announced its honor roll for the second quarter of the 2022-2023 school year.

High honors is awarded to those students who achieve an average of 90-100 for the quarter, and honors is awarded to those students who achieve an average of 85-89.9.

High Honors

Grade 12: Haley Beliveau, Gabrielle Billetz, Ian Capiello, Aly Civello, Jolyn Davis, Megan Dubreuil, Owen Dubreuil, Mia Francesconi, Danielle Glasier, Trinity Greer, Tia Kareh, Chloe King, Samantha Loholdt, Alexis Malloy, Antonio Millard, Zoe Parrott, Zack Sawyer, Kathryn Scholz, Trinity Shovelton, Michael Szabo

Grade 11: Austin Alfonso, Agien Betts, Gabe Bishop, Dana Brassard, Nickolas Chorba, Frank Field, Taylor Garabedian, Jack Martin, Joseph McGovern, Nicholas Pompi, Talia Rehill, Raegan Rose, David Scholz, Olivia Scholz, Abigail Scialabba, Michael Volff, Hannah Walsh

Grade 10: Noah Beliveau, Maryn Cappiello, Richelle Carr, Corey Charron, William Hakes, Ashlyn Lesure, Kimberly Mach, Cameron McGinnis, Amiracle Sobel, Matthew Witek

Grade 9: Vanessa Biddy, Ella Bissaillon, Kelsey Brown, Kylie Clark, Nyla Dion, Emma Lacasse, Hannah Lord, Cameron Lovato, Ava McLear, Gracie Rhinemiller, Dylan Rohlfs, Izabela Tart, Anna Thurston, Alexis Warner

Grade 8: Emma Clay, Alyssa Maselli, Timothy McCollaum, Benjamin Payton, Molly Puricelli, Alexandra Silvernail, Olivia Silvernail, Raygan Snow, Benjamin Therrien, Alexi Weaver

Honors

Grade 12: Kadan Burdick, TJ Deblois, Nakiya Hubbard, Ava Kleiner, Michael Prendergast, Matthew Szabo, Anelia Ziaja

Grade 11: Jason Isbell, Madalyn Lamour, Ace Langnickel, Hanna Shea

Grade 10: Haley Anderson

Grade 9: Carson Harrington, Hailey Loynes, Blake Mazzeo, Logan O'Connell, Brady Sherman, Brandon Somes, Gracelyn Wright

Grade 8: Emma Akroman, Leyah Brown, Rylin Larabee, Tanner Manning, Jillian Smith

Jeannie Maschino can be reached at 413-496-6256 or jmaschino@berkshireeagle.com.

Community News Editor / Librarian

Jeannie Maschino is community news editor and librarian for The Berkshire Eagle. She has worked for the newspaper in various capacities since 1982 and joined the newsroom in 1989.

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