Cheshire: Hoosac Valley second-quarter honor roll

CHESHIRE — Hoosac Valley High School has announced its honor roll for the second quarter of the 2022-2023 school year.
High honors is awarded to those students who achieve an average of 90-100 for the quarter, and honors is awarded to those students who achieve an average of 85-89.9.
High Honors
Grade 12: Haley Beliveau, Gabrielle Billetz, Ian Capiello, Aly Civello, Jolyn Davis, Megan Dubreuil, Owen Dubreuil, Mia Francesconi, Danielle Glasier, Trinity Greer, Tia Kareh, Chloe King, Samantha Loholdt, Alexis Malloy, Antonio Millard, Zoe Parrott, Zack Sawyer, Kathryn Scholz, Trinity Shovelton, Michael Szabo
Grade 11: Austin Alfonso, Agien Betts, Gabe Bishop, Dana Brassard, Nickolas Chorba, Frank Field, Taylor Garabedian, Jack Martin, Joseph McGovern, Nicholas Pompi, Talia Rehill, Raegan Rose, David Scholz, Olivia Scholz, Abigail Scialabba, Michael Volff, Hannah Walsh
Grade 10: Noah Beliveau, Maryn Cappiello, Richelle Carr, Corey Charron, William Hakes, Ashlyn Lesure, Kimberly Mach, Cameron McGinnis, Amiracle Sobel, Matthew Witek
Grade 9: Vanessa Biddy, Ella Bissaillon, Kelsey Brown, Kylie Clark, Nyla Dion, Emma Lacasse, Hannah Lord, Cameron Lovato, Ava McLear, Gracie Rhinemiller, Dylan Rohlfs, Izabela Tart, Anna Thurston, Alexis Warner
Grade 8: Emma Clay, Alyssa Maselli, Timothy McCollaum, Benjamin Payton, Molly Puricelli, Alexandra Silvernail, Olivia Silvernail, Raygan Snow, Benjamin Therrien, Alexi Weaver
Honors
Grade 12: Kadan Burdick, TJ Deblois, Nakiya Hubbard, Ava Kleiner, Michael Prendergast, Matthew Szabo, Anelia Ziaja
Grade 11: Jason Isbell, Madalyn Lamour, Ace Langnickel, Hanna Shea
Grade 10: Haley Anderson
Grade 9: Carson Harrington, Hailey Loynes, Blake Mazzeo, Logan O'Connell, Brady Sherman, Brandon Somes, Gracelyn Wright
Grade 8: Emma Akroman, Leyah Brown, Rylin Larabee, Tanner Manning, Jillian Smith