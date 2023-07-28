North Adams: McCann Technical School honor roll

NORTH ADAMS — McCann Technical School has announced its honor roll for the third marking period of the 2022-2023 school year.
High honors requires a grade point average of 90 or better with no grade below 84. Honors requires a GPA of 84 or better with no grade below 80.
High Honors
Grade 12: Camryn Belisle, Collin Booth, Molly Boyer, Noah Braman, Erin Ciempa, Vincenzo Covello, Noah DeBenedetto, Owen Demers, Cameron Durocher, Madeline Durocher, Alexis Gamari, Renae Gamari, Anastasia Girard, Emily Glasier, Isabella Hartley, Josephine Hartwig, Addison Hayer, Matthew Lake, Izabella Lamore, Keira Lennon, Ivan Liang, Aaron Livsey, Joshua Livsey, Thomas Loughman, Catryna Marsh, Daniel McGrory, Ryan Medon, Cordelia Moran, Max Morin, Lauren Mroz, Katlyn O'Neil, Jeremy Patterson Jr., Christian Perreault, Jasmine Robert, Sean Rousseau, Jacob Shustack, James Sumy, Christopher Sunn, Hannah Tatro, Macey Tatro, Ashley Thomson, Jacob Touponce, Jacob Tullo, Emma Vallieres, Matthew Valotta, Lily Ward, Chloe Whitman, Haley Williams, Troy Wnuk, Brenna Wojcik
Grade 11: Shaun Astorino, Ty Barrett, Marissa Berger, Hannah Boisvert, Addison Chen, Mia Codogni, Jeffrey Daignault, Jonathan Durocher, Kaden Gallagher, Carter Graves, Amy Harrington, Andrew Haskins, Gisella Hildabrand, Sara King, Ariel Lachman, Gavin LaForest, Svea-Marie Lawson, Jaydon Lescarbeau-Mason, Tyler Little, Joshua McGrory, Ashlee Nicol, Connor Packard, Michael Parkman, Eric Puntin, Miranda Ranzoni, Madison Rathbun, Brayden Reed, Joseph Roy, Tristan Scholl, Athena Shafer, Jada Stoppiello, Kaitlyn Thomson, Rebecca Vallieres, Connor Walden
Grade 10: Lillian Bean, Alexander Boyer, Caleb Denette, Ethan Denette, Logan Driscoll, Antonio Elias, Brodie Hayden, Evan Hilton, Tobey Hopkins, Trace Hopkins, Trinity Houle, Emily Kraus-Bayly, Griffen Lancia, Nathan Luczynski, Noah McGrath, Jadyn Melito, Paige Meyette, Meghan Mongeon, Camryn Moran, Connor Nielsen, Nicholas Odell, Kevin Poette, Sophie Reid, Brody Rhinemiller, Lukas Rylander, Brady Sagendorph, Julian Sawyer, Ava Stefanik, Evan Tatro, Joshua Touponce, Amber Turoczy, Haley Wood
Grade 9: Abigail Anderson, Arthur Bentley, Alisandra Bills, Brady Bolte, Mackenzie Boyce, Zackary Bradbury, Kolton Buck, Jeffrey Burgess, Julian Carrier, Aiden Champney, Lillyonna Crawford, Jaslyne Crockwell, Tanner Davignon, Gabrielle Driscoll, Tyler Dubreuil, Skyler Ellsworth, Hayley Foucher, Ella Gaffey, Stephen Gage, Eli Gagne, Ryleigh Holland, Zachary Howland, Kylee Hubby, Gianna Jacobbe, Noah Kanelos, Nicholas King, Kamilia Kondel, Nora Kondel, Ava Kratz, Shaylee Lawson, Macaela LeBlanc, Landon Leclair, Jaxin Lemaire, Andrew Meaney, Jonathan Miller, Sage Moran, Marley O'Neill, Riona Parkman, Boden Peck, Liam Poirot, Derek Pratt, Ryleigh Rathbun, Mason Rondeau, Kyle Rougeau, Carson Rylander, Rider Senecal, Amari Smith, Jayden Smith, Natalie Tatro, Elizabeth Therrien, Jackson Tower, Nora Ward, Justin Wesolowski, James Witto, Maggie Wohrle
Honors
Grade 12: Nicholas Abuisi, Ian Ames, Bryce Bachand, Vivianna Belanger, Samantha Canales, David Delisle, Karissa Dellaghelfa, Christopher Diesz, Giovanni Errichetto, Julia LaSalle, Samara Maxwell, Lucan McGrath, Lillian Meehan, Riley Morse, Mia Parise, Dominick Pause, Colin Pierce, Hayden Singer, Ethan Stapleton, Nathan Todd, Brianna Wehrle, Kolby Yorke
Grade 11: Nolan Abuisi, Emma Arnold, Hayden Boucher, Christopher Brockway, Austin Buda, Dominic DeMayo, Ethan Gagne, Jacob Howland, Courtney Kanelos, Walter Mazza III, Matthew Melito, Brandon Miller, Sarah Nimmons, Noah Rozon, Troy Tassone, Khloe Vanuni, Ryan Whalen
Grade 10: Kaley Bachand, Kaden Bills, Saddie Cellana, Evan Davis, Jack Dolan, Zoe Dupee, Sofia Francesconi, Zachary Gelinas, Kaleb Gordon, Bryanna Hallock, Grace Hunt, Makenna Lancia, Dakota Marko, Cole Maxwell, Alexander McDermott, Devin Mcguire, Connor Poirot, Ryan Puntin, David Raymond, Liam Roberts, Rachael Sebastino, Lily Speed, John Stack, Jackson Trombley, Dylan Turner
Grade 9: Nolan Booth, Rocco Cellana, Malia Coons, Jaydon Dimitropolis, Aidan Ford, Emma Gregory, Ehryn Hall, Koleigh Hubbard, Logan Irace, Ashley Lane, Emerson Lane, Tyne Laroche, Lazuri Levesque, Abbey Little, Addisyn Meczywor, Grace Perreault, Paige Perry, Aidan Tremblay, Ethan Weiskotten, Gabrielle Wells-Vidal