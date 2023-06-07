McCann Technical School Class of 2023

Nicholas Abuisi, River Alpi, Zachary Alvarez, Ian Ames, Bryce Bachand, Riley Beaumont, Vivianna Belanger, Camryn Belisle, Aaron Benoit, Alex Bird, Seth Blanchard, Collin Booth, Coby Boudreau, Molly Boyer, Noah Braman, Jacob Bugbee, Samantha Canales, Isabella Champney, Erin Ciempa, Jack Cooper, Ethan Corkins, Vincenzo Covello, Noah DeBenedetto, Hannah Decker, David Delisle, Karissa Dellaghelfa, Owen Demers, Maia Di Lego, Christopher Diesz, Cameron Durocher, Madeline Durocher, Gavin Eastland, Giovanni Errichetto, Alexis Gamari, Renae Gamari, Zachary Gaylord, Alexander Girard, Anastasia Girard, Emily Glasier, Daniel Gogan, Jordan Greenbush, Maria Gregory, Mireille Gwozdz, Isabella Hartley, Josephine Hartwig, Addison Hayer, Owen Hoffman, Nicholas Howland, George Kipp, Hunter Klein, Lane Kurpiel, Matthew Lake, Izabella Lamore, Julia LaSalle, Hailey Lee, Keira Lennon, Jonathan Lewis, Ivan Liang, Aaron Livsey, Joshua Livsey, Thomas Loughman, Alexis Luczynski, Madison Madole, Colby Marko, Catryna Marsh, Samara Maxwell, Lucan McGrath, Daniel McGrory, Ryan Medon, Lillian Meehan, Devon Modena, Jacob Montoya-Alvarado, Madison Moon, Cordelia Moran, Max Morin, Riley Morse, Lauren Mroz, Sean Mullen, Charlie Myers, Nicholas Newton, Berrick O'Keefe, Katlyn O'Neil, Lucia Pantano, Taylor Paree, Mia Parise, Jeremy Patterson Jr., Dominick Pause, Christian Perreault, Colin Pierce, Christopher Randall, Jalissa Regan, Jasmine Robert, Evan Rose, Sean Rousseau, Shaylee Ryan-Guest, Jacob Shustack, Hayden Singer, Austin Smith, Ethan Stapleton, Dylan Stockwell, Jacob Stokes, Kali Sumner, James Sumy, Christopher Sunn, Hannah Tatro, Macey Tatro, Ashley Thomson, Nathan Todd, Jacob Touponce, Logan Traversa, Jacob Tullo, Emma Vallieres, Matthew Valotta, Joseph Vareschi, Caleb Vittorio-Ballard, Lily Ward, Brianna Wehrle, Chloe Whitman, Haley Williams, Troy Wnuk, Brenna Wojcik, Rosemarie Wood, Kolby Yorke
McCann Class of 2023