North Adams: McCann Technical High School honor roll

NORTH ADAMS — McCann Technical High School has announced its honor roll for the first marking period of the 2022-2023 school year.
High honors requires a grade point average of 90 or better with no grade below 84. Honors requires a GPA of 84 or better with no grade below 80.
High Honors
Grade 12: Nicholas Abuisi, Vivianna Belanger, Camryn Belisle, Seth Blanchard, Collin Booth, Molly Boyer, Samantha Canales, Isabella Champney, Erin Ciempa, Vincenzo Covello, Noah DeBenedetto, Owen Demers, Christopher Diesz, Cameron Durocher, Madeline Durocher, Alexis Gamari, Renae Gamari, Zachary Gaylord, Alexander Girard, Emily Glasier, Mireille Gwozdz, Josephine Hartwig, Addison Hayer, George Kipp, Matthew Lake, Keira Lennon, Ivan Liang, Aaron Livsey, Thomas Loughman, Colby Marko, Catryna Marsh, Lucan McGrath, Daniel McGrory, Ryan Medon, Lillian Meehan, Devon Modena, Jacob Montoya-Alvarado, Cordelia Moran, Max Morin, Riley Morse, Lauren Mroz, Katlyn O'Neil, Jeremy Patterson Jr., Christian Perreault, Jasmine Robert, Sean Rousseau, Jacob Shustack, James Sumy, Christopher Sunn, Hannah Tatro, Ashley Thomson, Jacob Touponce, Jacob Tullo, Emma Vallieres, Lily Ward, Chloe Whitman, Haley Williams, Troy Wnuk, Brenna Wojcik, Rosemarie Wood
Grade 11: Emma Arnold, Shaun Astorino, Ty Barrett, Hannah Boisvert, Austin Buda, Tiana Carver, Addison Chen, Mia Codogni, Jonathan Durocher, Emily George, Nicholas Gilman, Carter Graves, Amy Harrington, Alexa Heidel, Gisella Hildabrand, Courtney Kanelos, Sara King, Ariel Lachman, Gavin LaForest, Svea-Marie Lawson, Jaydon Lescarbeau-Mason, Maggie Little, Tyler Little, Walter Mazza III, Joshua McGrory, Matthew Melito, Ashlee Nicol, Sarah Nimmons, Michael Parkman, Ashton Peck, Jaden Perras, Eric Puntin, Madison Rathbun, Brayden Reed, Joseph Roy, Noah Rozon, Keeghen Scott, Anthony Selby, Athena Shafer, Jada Stoppiello, Troy Tassone, Kaitlyn Thomson, Rebecca Vallieres, Connor Walden
Grade 10: Mackenzie Allen, Lillian Bean, Alexandria Bowman, Alexander Boyer, Ace Coviello, Brent Damone, Evan Davis, Christian Dean, Caleb Denette, Aleathia Dozier, Logan Driscoll, Antonio Elias, Sofia Francesconi, Kaleb Gordon, Bryanna Hallock, Brodie Hayden, Evan Hilton, Tobey Hopkins, Trace Hopkins, Trinity Houle, Griffen Lancia, Nathan Luczynski, Alexander McDermott, Noah McGrath, Devin Mcguire, Paige Meyette, Meghan Mongeon, Camryn Moran, Connor Nielsen, Nicholas Odell, Kevin Poette, Connor Poirot, Ian Politis, David Raymond, Sophie Reid, Brody Rhinemiller, Liam Roberts, Devin Rougeau, Eric Rougeau, Lukas Rylander, Brady Sagendorph, Julian Sawyer, Ava Stefanik, Evan Tatro, Talan Thompson, Joshua Touponce, Jackson Trombley, Dylan Turner, Aubrey Wells
Grade 9: Abigail Anderson, Arthur Bentley, Alisandra Bills, Brady Bolte, Nolan Booth, Zackary Bradbury, Landen Brodeur, Kolton Buck, Rocco Cellana, Aiden Champney, Thomas Connors, Tanner Davignon, Gabrielle Driscoll, Tyler Dubreuil, Hayley Foucher, Ethan Fredenburg, Stephen Gage, Eli Gagne, Ehryn Hall, Ryleigh Holland, Zachary Howland, Koleigh Hubbard, Kylee Hubby, Gianna Jacobbe, Ashley Kaczowski, Noah Kanelos, Leyla Kincaid, Nicholas King, Kamilia Kondel, Nora Kondel, Ava Kratz, Emerson Lane, Shaylee Lawson, Landon Leclair, Jaxin Lemaire, Rhea Lincoln, Andrew Meaney, Jonathan Miller, Sage Moran, Riona Parkman, Boden Peck, Liam Poirot, Derek Pratt, Ryleigh Rathbun, Matthew Roeder, Mason Rondeau, Kyle Rougeau, Carson Rylander, Rider Senecal, Amari Smith, Jayden Smith, Natalie Tatro, Elizabeth Therrien, Jackson Tower, Nora Ward, Justin Wesolowski, James Witto, Maggie Wohrle, Taylor Ziemba
Honors
Grade 12: Noah Braman, Jacob Bugbee, Jack Cooper, Karissa Dellaghelfa, Isabella Hartley, Julia LaSalle, Joshua Livsey, Dominick Pause, Colin Pierce, Austin Smith, Ethan Stapleton, Jacob Stokes, Macey Tatro, Nathan Todd, Matthew Valotta, Brianna Wehrle
Grade 11: Nolan Abuisi, Chloe Boulger, Christopher Brockway, Jeffrey Daignault, Dominic DeMayo, Arianna Hamilton, Daniel Haskins, Jacob Howland, Marah Keeler, Collin Layden, Jared Lescarbeau-Mason, Lauren McAllister, Aiden McKeon, Brandon Miller, Michael Oakes, Connor Packard, Malia Rand, Miranda Ranzoni, Katherine Richardson, Avianna Sobieski, Khloe Vanuni, Kaitlynn Varcoe, Shane Wade, Reese Wehrle, Ryan Whalen, Brian Whitney
Grade 10: Ethan Denette, Zoe Dupee, Dillon Dzbenski, Dakota Marko, Cole Maxwell, Caleb McLenithan, Jadyn Melito, Nora Moser, Ryan Patenaude, Benjamin Pierce, Braedan Pringle, Brooke Reynolds, Lily Speed, John Stack, Musa Thompson, Amber Turoczy, Haley Wood
Grade 9: Dylan Bourdon, Mackenzie Boyce, Jackson Breard, Julian Carrier, Marlee Cooke, Skyler Ellsworth, Ella Gaffey, Daunte Hamner, Logan Irace, Juliet Knapp, Aaron Lacasse, Macaela LeBlanc, Keegan Ouellette, Bryce Robison, Aidan Tremblay, Gabrielle Wells-Vidal, Ayden Williams