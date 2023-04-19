North Adams: McCann Technical School second-quarter honor roll

NORTH ADAMS — McCann Technical High School has announced its honor roll for the second marking period of the 2022-2023 school year.
High honors requires a grade point average of 90 or better with no grade below 84. Honors requires a GPA of 84 or better with no grade below 80.
High Honors
Grade 12: Nicholas Abuisi, Ian Ames, Camryn Belisle, Collin Booth, Molly Boyer, Noah Braman, Isabella Champney, Erin Ciempa, Vincenzo Covello, Noah DeBenedetto, Cameron Durocher, Alexis Gamari, Renae Gamari, Anastasia Girard, Emily Glasier, Josephine Hartwig, Addison Hayer, George Kipp, Matthew Lake, Julia LaSalle, Keira Lennon, Ivan Liang, Aaron Livsey, Joshua Livsey, Thomas Loughman, Catryna Marsh, Lucan McGrath, Daniel McGrory, Ryan Medon, Lillian Meehan, Devon Modena, Cordelia Moran, Max Morin, Lauren Mroz, Katlyn O'Neil, Jeremy Patterson Jr., Christian Perreault, Jasmine Robert, Sean Rousseau, Jacob Shustack, Ethan Stapleton, James Sumy, Christopher Sunn, Hannah Tatro, Macey Tatro, Nathan Todd, Jacob Touponce, Jacob Tullo, Emma Vallieres, Matthew Valotta, Lily Ward, Chloe Whitman, Haley Williams, Brenna Wojcik
Grade 11: Emma Arnold, Shaun Astorino, Ty Barrett, Marissa Berger, Hannah Boisvert, Austin Buda, Addison Chen, Jeffrey Daignault, Emily George, Carter Graves, Amy Harrington, Daniel Haskins, Gisella Hildabrand, Sara King, Ariel Lachman, Svea-Marie Lawson, Jared Lescarbeau-Mason, Jaydon Lescarbeau-Mason, Tyler Little, Walter Mazza III, Joshua McGrory, Matthew Melito, Ashlee Nicol, Sarah Nimmons, Michael Parkman, Eric Puntin, Miranda Ranzoni, Brayden Reed, Joseph Roy, Keeghen Scott, Athena Shafer, Jada Stoppiello, Kaitlyn Thomson, Jazzmyn Valego, Rebecca Vallieres, Connor Walden
Grade 10: Mackenzie Allen, Lillian Bean, Alexander Boyer, Saddie Cellana, Caleb Denette, Ethan Denette, Logan Driscoll, Antonio Elias, Brodie Hayden, Evan Hilton, Trace Hopkins, Trinity Houle, Aolani Luczynski, Nathan Luczynski, Noah McGrath, Jadyn Melito, Paige Meyette, Meghan Mongeon, Camryn Moran, Connor Nielsen, Nicholas Odell, Sophie Reid, Brooke Reynolds, Jaivin Rivera, Liam Roberts, Devin Rougeau, Lukas Rylander, Julian Sawyer, Ava Stefanik, Evan Tatro, Dylan Turner, Haley Wood
Grade 9: Abigail Anderson, Arthur Bentley, Alisandra Bills, Brady Bolte, Mackenzie Boyce, Kolton Buck, Julian Carrier, Rocco Cellana, Aiden Champney, Thomas Connors, Jaslyne Crockwell, Tanner Davignon, Gabrielle Driscoll, Tyler Dubreuil, Skyler Ellsworth, Hayley Foucher, Stephen Gage, Eli Gagne, Emma Gregory, Ehryn Hall, Ryleigh Holland, Kylee Hubby, Gianna Jacobbe, Ashley Kaczowski, Noah Kanelos, Nicholas King, Kamilia Kondel, Ava Kratz, Shaylee Lawson, Landon Leclair, Jaxin Lemaire, Rhea Lincoln, Abbey Little, Ryan McCarthy, Jonathan Miller, Sage Moran, Riona Parkman, Boden Peck, Liam Poirot, Derek Pratt, Ryleigh Rathbun, Mason Rondeau, Kyle Rougeau, Carson Rylander, Rider Senecal, Amari Smith, Elizabeth Therrien, Jackson Tower, Nora Ward, Justin Wesolowski, Rachael Wnuk, Maggie Wohrle
Honors
Grade 12: Vivianna Belanger, Karissa Dellaghelfa, Owen Demers, Christopher Diesz, Madeline Durocher, Zachary Gaylord, Mireille Gwozdz, Isabella Hartley, Samara Maxwell, Jacob Montoya-Alvarado, Riley Morse, Dominick Pause, Colin Pierce, Austin Smith, Ashley Thomson, Logan Traversa, Brianna Wehrle, Troy Wnuk
Grade 11: Braley Cox, Jaelyn Deeley, Abigail DelRatez, Dominic DeMayo, Jonathan Durocher, Arianna Hamilton, Courtney Kanelos, Gavin LaForest, Collin Layden, Lauren McAllister, Brandon Miller, Rileigh Norcross, Jaden Perras, Malia Rand, Katherine Richardson, Noah Rozon, Tristan Scholl, Zoey Shafer, Avianna Sobieski, Troy Tassone, Kaitlynn Varcoe, Shane Wade, Reese Wehrle, Brian Whitney
Grade 10: Jordyn Biagini, Ace Coviello, Brent Damone, Evan Davis, Jack Dolan, Bryanna Hallock, Cole Maxwell, Alexander McDermott, Devin McGuire, Hailei McLain, Benjamin Pierce, Ian Politis, Braedan Pringle, Ryan Puntin, Brody Rhinemiller, Brady Sagendorph, Lily Speed, John Stack, Talan Thompson, Joshua Touponce, Jackson Trombley, Amber Turoczy, Isabelle Valachovic
Grade 9: Nolan Booth, Zackary Bradbury, Tavian Brazeau, Jeffrey Burgess, Ella Gaffey, Dylan Goodell, Zachary Howland, Logan Irace, Leyla Kincaid, Juliet Knapp, Nora Kondel, Ashley Lane, Emerson Lane, Marley O'Neill, Jayden Smith, Natalie Tatro, Aidan Tremblay, James Witto