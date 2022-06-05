Sofia Adams, David Agyemang, Savanah Andersen, Zachariah Annand+, Olivia Aszyjczyk, Maggie Avery, Brianna Ayala, Nicholas Barbieri, Ava Barenski, Carlin Beacco, Dylan Becker, Liam Becker, Christopher Bilotta, Abigail Boyd+, Edward Boyko, Takaiya Brown, Sadie Brownson, Mary Bruun, Marco Buffoni, Bailey Carlson +%5E, James Carr, Blake Cella, Maniraj Chahal, Kenzel Chandler-Ellerbee, Ruby Citrin+, Tessa Climo+, Jackson Coach, Dianna Colpitts+, Catherine Consolati, Ely Cormier, Angel Cotto, Kelly Couch, John Covell+, Braxton Crandall, Sarah Cull, William Curtis, Samuel Cybulski, Isabella DeFelice, Quimby Del Signore, Brady Devergilio, Abigail Dohoney+, Elana Doren, Samuel Drucker, Mariana Dupont, Mikalyn Eichstedt, Lucy Ernst%5E, James Fairbrother, Kaitlyn Fennelly, David Flynn+, Grace Fosser, Diego Francisco, Lily Fredsall, Ava Gamberoni+, Caden Gidarakos, Bailey Gilmore, Kate Goble, Jacob Gray, Stella Greenberg, Colin Grossman, Ameilya Hadsell, Lenah Helmke+, Brendan Holcomb, Eleanor Hull+, Parker Jones, Christopher Jordan, Zenith Kent-Limon, Nicolas Kierstead, Ashlynn Kimpel, Noah Kisiel+, Arthur Labrie, Elsa Letteron, Sarah Long, Dulce Lopez Martine, Paige Lussier+, Irini Mahida+, Saul Maldonado, Valentina Maldonado, Dakota Massey, Theo Maurino+, Lucie Mazursky, Tai McBride, Eve McDougall, Connor McLeod, Kelsey McMahon, Cara Michaels+, Arianna Mullen, Madison Mullen+%5E, Samantha Murnane, Gavin Murray, Meghan Nardin, Olivia Netzer, Erin O’Brien, Kiera O’Rourke, Alice Pajeski+, Justin Pantoja, Autumn Parker, Gwendolyn Payne, Ella Pechalonis, Liam Pigott, Jackson Potoski+, Raeah Rama, Anna Rawson+, Quinn Redpath, Julia Rhind, Cayenne Riiska, Alex Rodriguez-Benjamin, Enrique Rosas, Olivia Ruggiero+, Diego Salinetti, Gabriel Santamarina, Gavin Santos+, Dana Sarmiento, Ariana Shaw-Pas, Diego Smeraldo, Ruby Smith, Wesley Smith, Ryan Sonsini, Emma Soule+%5E, William St. John, Trinity Stevens, Carly Sturgis, Christopher Supacela, Grace Swartout, Kayla Sweet, Paige Szymanski, Damari Taliba-Taylor, Anika Thiemann+%5E, Daniella Unda, Henry Van Schaick+, Maya Velasco+, Trinity Vincelette, Amelia Wade, Annika Wainwright, Mirabel Webber+, Sarah Wohl, Dahn Yook+%5E, Nicholas Zanin, Megan Zeik+, Cole Zucco
+ National Honor Society
Graduated with Honors
%5E State Seal of Biliteracy