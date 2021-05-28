NORTH ADAMS — McCann Technical High School has announced its honor roll for the second marking period of the 2020-21 school year.
High honors requires a grade point average of 90 or better with no grade below 84. Honors requires a GPA of 84 or better with no grade below 80.
High Honors
Grade 12: Colby Andrews, Matthew Bailey, Ashlyn Belisle, Allie Burdick, Molly Champney, Kaeli Dean, Sarah Fortini, Colby Ghidotti, Connor Griswold, Hunter Hathaway, Emilia Howland, Alyse Koloc, Adam Krutiak, Ciarra Kruzel, MacKenzie Kupiec, Amy Lafosse, Ethyn Lasher, Martha Leab, Autumn Matys, Julianna Mazzeo, Madison McLear, Nicholas Mroz, Samantha Noyes, Brooke O'Neil, Darien Patton, Taylor-Elise Pecor, Stephen Perreault, Shane Proctor, Gabrielle Schneider, Sawyer Smith, Ethan Jared Sweet, Sierra Tatro, Grace Towler, Alaina Vigiard, Keaton West.
Grade 11: Emily Belanger, Justin Chen, Madison Clark, Ella Donovan, Paige Dufur, Makayla Duquette, Lily Fortin, Carter Foucher, Owen Gagne, Kyrsten Gazaille-Adams, Maria Girard, Jackson Harnick, Michael Harris, Samuel Higley, Allyson Krzanik, Isabella LaCasse, Nadya LaPlante-Berezowskyj, Jacob Lavariere, Branden Lincoln, Khilie Luczynski, Kyle Manzolini, Cecilia Marszalek, Zowie Martin-Levesque, Nicholas Meehan, Garrett Morin, Emma Moser, Anthony Mulder, Brady Patenaude, Tyler Pettit, Chester Poulen Jr., Austin Richardson, Hannah Richardson, Amelia Roberts, Ethan Rudin, Emily Scalise, Cheyenne Wimpenney, Jakob Wood, Sarinna Zaleski.
Grade 10: Bryce Bachand, Riley Beaumont, Camryn Belisle, Molly Boyer, Noah Braman, Isabella Champney, Erin Ciempa, Jack Cooper, Vincenzo Covello, Noah DeBenedetto, Owen Demers, Maia Dilego, Cameron Durocher, Alexis Gamari, Renae Gamari, Anastasia Girard, Mireille Gwozdz, Isabella Hartley, Josephine Hartwig, Addison Hayer, Dan Kiley, George Kipp, Matthew Lake, Izabella Lamore, Devin Laprise, Julia LaSalle, Keira Lennon, Ivan Liang, Aaron Livsey, Joshua Livsey, Thomas Loughman, Madison Madole, Catryna Marsh, Samara Maxwell, Daniel McGrory, Lillian Meehan, Cordelia Moran, Max Morin, Lauren Mroz, Katlyn O'Neil, Mia Parise, Jeremy Patterson Jr., Dominick Pause, Christian Perreault, Christopher Randall, Jasmine Robert, Sean Rousseau, Jacob Shustack, Hayden Singer, Ethan Stapleton, Jacob Stokes, James Sumy, Christopher Sunn, Hannah Tatro, Macey Tatro, Ashley Thomson, Jacob Touponce, Emma Vallieres, Lily Ward, Brianna Wehrle, Chloe Whitman, Troy Wnuk, Brenna Wojcik.
Grade 9: Emma Arnold, Shaun Astorino, Kelson Auger, Ty Barrett, Grace Baum, Marissa Berger, Hannah Boisvert, Chloe Boulger, Austin Buda, Julea Burgess, Addison Chen, Troy Chilson, Abigail DelRatez, Ricardo Diaz, Jonathan Durocher, Ethan Gagne, Emily George, Carter Graves, Arianna Hamilton, Amy Harrington, Daniel Haskins, Gisella Hildabrand, Courtney Kanelos, Sara King, Ariel Lachman, Gavin LaForest, Katelyn Lavariere, Svea-Marie Lawson, Collin Layden, Charles Leonard, Maggie Little, Tyler Little, Joshua McGrory, Aiden McKeon, Matthew Melito, Nikolai Mendel, Brandon Miller, Ashlee Nicol, Jonathan Nondo, Rileigh Norcross, Eric Puntin, Brayden Reed, Joseph Roy, Keeghen Scott, Anthony Selby, Athena Shafer, Kaitlyn Thomson, Connor Walden, Lillian Wirtes.
Honors
Grade 12: Keegan Barrows, Connor Cirullo, Noah Grimes, Jonah McNair, Jay Morris.
Grade 11: Colin Bain, Victoria Bolte, Landon Champney, Austin Cooper, Jonathan Cornell, McKenzie Decelles, Caitlyn Dupee, Rylie Fortini, Logan King, Jacob Lavalette, Madison Moser, Abriana Parker, Evan Piekos, Savanah Reynolds, Carli Sacco, Tessa Thibert, Amaya Vince.
Grade 10: Nicholas Abuisi, Ian Ames, Alex Bird, Collin Booth, Coby Boudreau, Samantha Canales, Christopher Diesz, Zachary Gaylord, Logan Glidden, Jonathan Lewis, Colby Marko, Madison Moon, Charlie Myers, Austin Smith, Logan Traversa, Jacob Tullo, Matthew Valotta.
Grade 9: Nolan Abuisi, Brenden Ames, Brodie Cooper, Henry Daniels, Jaelyn Deeley, Nicholas Gilman, Alexa Heidel, Julia Kowalczyk, Carter LaCasse, Walter Mazza III, Landon Millington, Michael Parkman, Ashton Peck, Malia Rand, Destiny Smith, Jada Stoppiello, John Trinder, Khloe Vanuni.