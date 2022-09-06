NORTH ADAMS — McCann Technical High School has announced its honor roll for the fourth marking period of the 2021-2022 school year.
High honors requires a grade point average of 90 or better with no grade below 84. Honors requires a GPA of 84 or better with no grade below 80.
High Honors
Grade 12: Emily Belanger, Jeramia Bushika, Justin Chen, Elizabeth Clark, Madison Clark, Ella Donovan, Paige Dufur, Lily Fortin, Kyrsten Gazaille-Adams, Michael Harris, Allyson Krzanik, Khilie Luczynski, Kyle Manzolini, Nicholas Meehan, Andrey Mendel, Garrett Morin, Anthony Mulder, McKenzie Perras, Tyler Pettit, Evan Piekos, Chester Poulen Jr., Amelia Roberts, Ethan Rudin, Carli Sacco, Emily Scalise, Tessa Thibert, Amaya Vince, Cheyenne Wimpenney, Sarinna Zaleski
Grade 11: Nicholas Abuisi, Zachary Alvarez, Ian Ames, Camryn Belisle, Collin Booth, Coby Boudreau, Molly Boyer, Noah Braman, Samantha Canales, Isabella Champney, Erin Ciempa, Vincenzo Covello, Noah DeBenedetto, Cameron Durocher, Alexis Gamari, Renae Gamari, Zachary Gaylord, Alexander Girard, Emily Glasier, Isabella Hartley, Addison Hayer, George Kipp, Matthew Lake, Izabella Lamore, Keira Lennon, Ivan Liang, Aaron Livsey, Joshua Livsey, Catryna Marsh, Samara Maxwell, Daniel McGrory, Cordelia Moran, Max Morin, Katlyn O'Neil, Jeremy Patterson Jr., Christian Perreault, Sean Rousseau, Jacob Shustack, Jacob Stokes, James Sumy, Christopher Sunn, Hannah Tatro, Macey Tatro, Nathan Todd, Jacob Touponce, Jacob Tullo, Emma Vallieres, Matthew Valotta, Lily Ward, Chloe Whitman, Haley Williams, Brenna Wojcik
Grade 10: Shaun Astorino, Ty Barrett, Hannah Boisvert, Austin Buda, Julea Burgess, Troy Chilson, Carter Graves, Amy Harrington, Daniel Haskins, Gisella Hildabrand, Jacob Howland, Sara King, Ariel Lachman, Svea-Marie Lawson, Collin Layden, Jaydon Lescarbeau-Mason, Maggie Little, Tyler Little, Walter Mazza III, Matthew Melito, Ashlee Nicol, Jonathan Nondo, Rileigh Norcross, Michael Parkman, Eric Puntin, Miranda Ranzoni, Brayden Reed, Joseph Roy, Tristan Scholl, Athena Shafer, Jada Stoppiello, Kaitlyn Thomson, Rebecca Vallieres, Connor Walden
Grade 9: Mackenzie Allen, Alexander Boyd, Alexander Boyer, Caleb Denette, Aleathia Dozier, Antonio Elias, Bryanna Hallock, Evan Hilton, Tobey Hopkins, Trace Hopkins, Emily Kraus-Bayly, Griffen Lancia, Olivia Luckey, Aolani Luczynski, Noah McGrath, Jadyn Melito, Paige Meyette, Meghan Mongeon, Camryn Moran, Nicholas Odell, Kevin Poette, Connor Poirot, Sophie Reid, Brody Rhinemiller, Devin Rougeau, Lukas Rylander, Julian Sawyer, Kundai Smith, Ava Stefanik, Evan Tatro, Amber Turoczy, Payton Vanderwoude
Honors
Grade 12: Emily Cooper, McKenzie Decelles, Brandon Demers, Logan King, Isabella LaCasse, Jacob Lavariere, Patrick LeBeau, Branden Lincoln, Serenity Moon, Emma Moser, Madison Moser, Abriana Parker, Brady Patenaude, Austin Richardson, Tiberius Shafer, Amber Siciliano, Jakob Wood
Grade 11: Alex Bird, Seth Blanchard, Jack Cooper, Owen Demers, Madeline Durocher, Maria Gregory, Josephine Hartwig, Julia LaSalle, Thomas Loughman, Colby Marko, Lucan McGrath, Ryan Medon, Jacob Montoya-Alvarado, Lauren Mroz, Sean Mullen, Mia Parise, Dominick Pause, Jalissa Regan, Jasmine Robert, Austin Smith, Logan Traversa, Brianna Wehrle, Kolby Yorke
Grade 10: Olivia Alfonso, Emma Arnold, Addison Chen, Jeffrey Daignault, Ricardo Diaz, Jonathan Durocher, Ethan Gagne, Emily George, Nicholas Gilman, Arianna Hamilton, Courtney Kanelos, Gavin LaForest, Joshua McGrory, Aiden McKeon, Ashton Peck, Malia Rand, Madison Rathbun, Noah Rozon, Zoey Shafer, Ryan Whalen
Grade 9: Kaley Bachand, Patrick Bressette Jr., Saddie Cellana, Ethan Denette, Logan Driscoll, Sofia Francesconi, Zachary Gelinas, Brodie Hayden, Trinity Houle, Nathan Kondel, Nathan Luczynski, Cole Maxwell, Hailei Mclain, Benjamin Pierce, Jaivin Rivera, Liam Roberts, Brady Sagendorph, John Stack, Joshua Touponce, Haley Wood