Marlon Alcin, Mia Alfonso, Isabella Ameen+, Nick Apprey, John Archey+, Delmonte Asilijoe, Phoebe Bailey, Kimberly Barahona, Jake Bassi, Julia Baumann, Jordynn Bazinet, Antonia Bedard Torres, Lucas Benoit+, Vivian Berard, Isabelle Berkel+, Natalya Bigelow, Benedicta Bonsu, Isaiah Boone, Emily Bradford+, Peter Breitmaier, Maggie Burke+, Ethan Callahan, Dylan Campoli, Bashee Canada, Andre Carty, Megan Castro, Liam Chalfonte++, Blake Chandler, Dale Christiana, Antonio Cimini, Cody Clemons, Mackenzie Collins, Charlotte Coco+, Carson Connolly, Jason Constanza, Arianna Coppola+, Kieran Coscia, Madison Court+, Madalyne Creamer+, Lauren Crocker, John Crockwell, Michael Cronin, Madison Crouse+, Isabella D’Aniello+, Justice Daniels, Kaylease Demary, Tyler Demary, Samantha Depson, Kayleigh Dewey, Jonathan Douhan+, Justin Doyle, Sean Duffy, Lucian Dupont-Leblanc, Nehemiah Ezan, Sydney Ferris+, Jeremiah Fields, Shyah Figueroa, Elandro Garzone Ellsworth, Milton Gasson, Tyler Gaudette, Tobias Gaulden-Wheeler, Elsiauna Germann, Anthony Giardina, Clara Giroux, Deondre Goines, Gabriela Gonzalez Hernandez, Geneviene Gordon, Michael Grady+, Kaden Griffin, Vanessa Hall, Alex Henner, Aidan Hillard, Alexa Hilts+, Ashley Hoisington, Bailey Hyatt, Kenneth Jackson, Malaysia Jackson, Prince Kaku, Kaylee Kearns, Genevieve Keeler, Aidan Kennedy-Mutz, Monique King, Ryder King+, Peter Kirian, Noah Kramer, Kira Krzysztof, Pariss LaForest, Jessica Lamoureaux++, Jossalinn Leggette, Brooklynn Lewis, Calvin Lewis, Kira Litchfield, Lauryn Little+, Kayden Lovallo+, Brady Loveday, Abriana Lummus+, Aidan Mack, August Mack, Avery Mackie, Gianna Maddalena+, Deborah Maison, Jazmyn Majors, Madelyn Malumphy+, Patrick Manning, Brigette Marcil+, Cameron Martin, Hannah Masiero+, Ryan Massey, Brandon Mazzeo, Tess McCluskey+, Luke Mele+, Jonathan Mestre, Amber Middlebrook+, Donald Miller, Amy Montero, Christabel Morkeh, Brendan Muller, Ryan Murray, Lucien Nash, Kiera Nicholls, Sophia Nguyen, Isaac Nicola, Lucas North, Dillynn Oberholtzer, Jonathan Ofori, Adam Oubtrou, Abbie Paoli, Leila Paredes++, Amelia Pecon+, Bella Penna+, Alyssa Petell, James Petell, Makenzie Peterson, Anthony Posey, Caleb Potts, Alyssa Potvin+, Damario Powell, Mia Powers, Zachary Pupo, Derek Quintero, Chase Racine, Bethany Renaud, Mackenzi Ressler, Louis Rhodes, Elisabeth Richman+, Patrick Rindfuss+, Gloria Rodrigues De Souza, Carlos Rodrigues Ribeiro, Diego Rodriguez, Iesha Rosario, Hope Ross, Sophia Santos, Sarai Savoury, Jenna Schwartz, Gwendolyn Scorpa, Jonathan Seddon, Diya Shah+, Jacob Shaw, Hannah Sherman, Molly Sherman++, Julian Shuster, Brandon Silvano, Ashley Smith, Emanuel Sola, Davon Solomon, Carmello Southard-Crump, Austin Sovereign-Thomas, Quintin St. John, Zande St. Leger, Hayden Stimpson, Haley Stone+, Zachary Sullivan, Hailee Talarico, Anthony Telladira++, Elodie Theriault, Musa Thompson, Isolena Ungewitter+, Ashley Victoriano, Taylor Vidoli, Paige Webster++, Joseph Weinberg, Collin Wellman, Isabella Witherell, Anthony Valerio
National Honor Society
+ 2022 Class Council
++ Student Council