PITTSFIELD — Pittsfield High School has announced its honor roll for the third quarter of the 2020-2021 school year. Of the 726 students enrolled, 285 students, or 39 percent, achieved high honors, and 59 students, or 8 percent, earned honors.
High honors requires a grade point average of 92 and above. Honors requires a grade point average of between 88 and 91.9.
High Honors
Grade 12: De'Lisia Adorno, Aniya Allen, Marlon Binns, Samantha Blau, Brody Boos, Riley Burke, Audrey Castillo, Gabrielle Cohan, Nathan Cracolici, Erin Curran, Gavin Dawley, Morgan Depson, Alex DeVaughn, Payton Ebling, Crystiana Edwards, Alayna Farmer, John Fick, Lauren Giusti, Dakota Grosz, Sasha Grosz, Sophia-Marie Groves, Owen Gutzmer, Caitlin Hall, Connor Hayford, Isabella Henderson, Sydney Hover, Albert Hubbard, Rachael Jamros, Gerdlie Jean Louis, Gerdrose Jean Louis, Kayla Johnson, Quinn Kearns, Emma Kostyun, Jingkai Lin, Morgan Martin, Meredith McCandless, Alyssa Mercier, Connor Monette, Conor Mooney, Crystal Moore, Ryan Muller, Emmanuel Nda, Christopher Ngo, Jaclyn Oakes, Julia R. Ostellino-Moran, Michael Ott, Whitney Ovitt, Briana Palmieri, Isabella Penna-Ward, Luke Peplowski, Mia Potash, Sadiya Quetti-Goodson, Sabrina Reynolds, Jasmyn Roark-Somersall, Lorena Rodrigues De Souza, Colby Rooney, Jacob Saarony-Taylor, Troy Sargent, Cassidy Scott, Emery Sime, Ava Sinopoli, Kamille Sistrunk, Yael Snowise, Alexi Sondrini, Caden Stannard, Alexandra Swanson, Elizabeth Swanson, Aleah Tarjick, Aidan Teichert, Sadie Tierney, Keegan Vittum, Elizabeth Weibel, Phoebe Whalen, Leighana Williamson, Raelyn Wisner, Yan Zheng.
Grade 11: Marlon Alcin, Mia Alfonso, Isabella Ameen, Jake Bassi, Jordynn Bazinet, Lucas Benoit, Vivian Berard, Peter Breitmaier, Maggie Burke, Lauren Callahan, Liam Chalfonte, Charlotte Coco, Carson Connolly, Jason Constanza, Arianna Coppola, Kieran Coscia, Madison Court, Madalyne Creamer, Michael Cronin, Madison Crouse, Isabella D’Aniello, Samantha Depson, Jonathan Douhan, Sydney Ferris, Shyah Figueroa, Clara Giroux, Michael Grady, Kaden Griffin, Alex Henner, Ashley Hoisington, Aidan Kennedy-Mutz, Ryder King, Noah Kramer, Kira Krzysztof, Jessica Lamoureaux, Brooklynn Lewis, Kira Litchfield, Lauryn Little, Kayden Lovallo, Abriana Lummus, Gianna Maddalena, Deborah Maison, Madelyn Malumphy, Brigette Marcil, Cameron Martin, Hannah Masiero, Brandon Mazzeo, Tess McCluskey, Luke Mele, Amber Middlebrook, Donald Miller, Christabel Morkeh, Brendan Muller, Lucien Nash, Dillynn Oberholtzer, Jonathan Ofori, Adam Oubtrou, Bella Penna, Alyssa Potvin, Mia Powers, Zachary Pupo, Chase Racine, Elisabeth Richman, Patrick Rindfuss, Gloria Rodrigues De Souza, Sophia Santos, Jenna Schwartz, Gwendolyn Scorpa, Diya Shah, Molly Sherman, Hannah Sherman, Emanuel Sola, Anthony Telladira, Elodie Theriault, Isolena Ungewitter, Paige Webster, Joseph Weinberg, Collin Wellman.
Grade 10: Walker Abdallah, Graham Auxier, Allison Blau, Ava Brazeau, David Castegnaro, Irving Chairez, Asa Chard, Aidan Coco, Kaleb Contini, Benjamin Cornish, Heather Cruz, Ian Desnoyers, Kiera Devine, Justin DiNicola, Jamie Duquette, Randi Duquette, Taina Figueroa, Patrick Hamilton, Tessa Hanson, Kellie Harrington, Kialonni Hawkins, Charles Heimann, Hannah Howes, Juliana Johansen, Peter Kirian, Abijah Koomson, Connor Lavinio, Marlene LeBeau, Manuel Lewis, Katerina Livermore, Alma Maison, Laney Martin, Colin McKinney, Bryan McKinney, Kasey Miranda, Thomas Mullin, Charlotte Noyes, Alyssa Oakes, Aynur Ozdemir, Jacqueline Roccabruna, Ty Roloson, Paola Rosito, Angel Sandoval, Allison Schnopp, Maxwell Schweizer, Vraj Shah, Hayley Shove, Cameron Sime, Lily Smith, Riley Steinman, Cecelia Supranowicz, James Swanton, Chase Tarjick, Abigail Taylor, Tessie Tierney, Haven Timoney, Justin Underdown, Emma Vittum, Lyndsay Vosburgh, Tyler Vosburgh, Jayshawn Warren, Jack Wildgoose.
Grade 9: Natalie Arnhold, Mia Arpante, Arianna Barbieri, Christopher Barosso, Braden Bienvenue, Brayden Bishop, Ashton Bock, Ethan Breitmaier, Patrick Brennan, Nicholas Brindle, Charles Burega, Katarena Castagna, Kayla Chard, Donald Corbett, Brodie Cripps, Cayden Crupi, Anthony Cruz, Nyla Cuyler, Aiden Deane, Zaida Duffy, Jake Duquette, Brigitte Dutan, Elizabeth Erwin, Lanishya Garrett, Izabella Green, Brayden Gutzmer, Julia Haggerty-Degiorgis, Rachelle Harrison, KeShya Hawkins, Benjamin Jacob, Claire Jones, Daniel Kankam, Riley Laurent, Summer Lawton, Hien Le, Alexis Lewis, Kieran Lovallo, Brittany Lummus, Abigail Malumphy, Analeese Matos, Hannilor Morkeh, Ellen Muller, Charisma Ortiz, Maddalina Penna, Christopher Pittz, Olivia Poneck, Amanda Pou Burgos, Madison Powell, Lorelai Regalmann, Paola Reinoso, Jack Robarge, Hailey Rumlow, Ryan Russo, Britain Sadowy, Jonathon Sampson, Camila Sebastian, Jada Siv, Kiyah Smith, Nico Sondrini, Nye Stedman, Eliot Stern, Amelia Stevenson, Ava Telladira, Brooke Tripicco, Grace Ungewitter, Roshan Warriar, Joseph Weiner, Sadie Wicker, Isabella Zeno.
Honors
Grade 12: David Babineau, Yborpen Badolo, Derek Bean, Madelyn Cherry, Mariah Green, Sydney Herland, Kobe Holloway, Alia Jackson, Arnell Kouao, Autumn Lincoln, Christian Marchbanks, Langston Pierce, Christian Pringle, Liam Quadrozzi, Jaleixmarie Rosa Soto, Zavia Shepherd, Nina Snowise, London Steinman, Samuel Taylor, Isabel Thompson.
Grade 11: John Archey, Emily Bradford, Michael Charles, Sean Duffy, Nehemiah Ezan, Geneviene Gordon, Kaylee Kearns, Aidan Mack, Caleb Potts, Derek Quintero, Hayden Stimpson.
Grade 10: Brian Annor Baah, Avianna Archelus, Santino Arienti, Malysha Bynum, Nicholas Elzner, William Kinne, Collin Merwin, Morgan Pagliarini, Roller Siquinajay Sanic, Brandon Todriff.
Grade 9: Marcello Arienti, Carissa Berard, Tanaisha Burton, Charlotte Goodnow, Jamiya Grandson, Cameron Harrington, Janessa Jamross, Emma Kinnas, Soufiane Magdoul, Ethan Maisonneuve, Jordan Miller, Jonathan Molina, Frankielys Payano De La Cruz, Diego Race, Jack Ressler, Myah Sinopoli, Cal Soldato, Elliot Trainor.