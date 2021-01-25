PITTSFIELD — Pittsfield High School has announced its honor roll for the first quarter of the 2020-2021 school year.
Of the 726 students enrolled, 269 students, or 37 percent, achieved high honors, and 63 students, or 9 percent, earned honors. High honors requires a grade point average of 92 and above. Honors requires a grade point average between 88 and 91.9.
High Honors
Grade 12: De'Lisia Adorno, Aniya Allen, David Babineau, Marlon Binns, Samantha Blau, Brody Boos, Riley Burke, Audrey Fate Castillo, Madelyn Cherry, Gabrielle Cohan, Erin Curran, Morgan Depson, Payton Ebling, Crystiana Edwards, Alayna Farmer, John Fick, Lauren Giusti, Dakota Grosz, Sasha Grosz, Sophia-Marie Groves, Owen Gutzmer, Caitlin Hall, Connor Hayford, Kobe Holloway, Albert Hubbard, Gerdlie Jean Louis, Gerdrose Jean Louis, Kayla Johnson, Emma Kostyun, Christian Marchbanks, Morgan Martin, Meredith McCandless, Alyssa Mercier, Connor Monette, Conor Mooney, Crystal Moore, Ryan Muller, Emmanuel Nda, Christopher Ngo, Jaclyn Oakes, Whitney Ovitt, Briana Palmieri, Isabella Penna-Ward, Luke Peplowski, Langston Pierce, Danielle Plankey, Mia Potash, Sadiya Quetti-Goodson, Sabrina Reynolds, Jasmyn Roark-Somersall, Lorena Rodrigues De Souza, Jacob Saarony-Taylor, Cassidy Scott, Zavia Shepherd, Emery Sime, Ava Sinopoli, Kamille Sistrunk, Nina Snowise, Yael Snowise, Alexi Sondrini, Caden Stannard, London Steinman, Alexandra Swanson, Elizabeth Swanson, Aleah Tarjick, Sadie Tierney, Keegan Vittum, Elizabeth Weibel, Phoebe Whalen, Raelyn Wisner, Yan Ming Zheng.
Grade 11: Mia Alfonso, Lucas Benoit, Vivian Berard, Maggie Burke, Lauren Callahan, Liam Chalfonte, Charlotte Coco, Carson Connolly, Arianna Coppola, Kieran Coscia, Madison Court, Madalyne Creamer, Michael Cronin, Madison Crouse, Isabella D'Aniello, Samantha Depson, Jonathan Douhan, Nehemiah Ezan, Sydney Ferris, Shyah Figueroa, Tyler Gaudette, Clara Giroux, Michael Grady, Nicholas Gratton, Kaden Griffin, Alex Henner, Ashley Hoisington, Bailey Hyatt, Genevieve Keeler, Aidan Kennedy-Mutz, Ryder King, Noah Kramer, Jessica Lamoureaux, Brooklynn Lewis, Lauryn Little, Kayden Lovallo, Brady Loveday, Abriana Lummus, Gianna Maddalena, Deborah Maison, Madelyn Malumphy, Patrick Manning, Brigette Marcil, Cameron Martin, Hannah Masiero, Brandon Mazzeo, Tess McCluskey, Luke Mele, Amber Middlebrook, Christabel Morkeh, Lucien Nash, Jonathan Ofori, Adam Oubtrou, Bella Penna, Caleb Potts, Alyssa Potvin, Mia Powers, Zachary Pupo, Chase Racine, Elisabeth Richman, Patrick Rindfuss, Gloria Rodrigues De Souza, Sophia Santos, Jenna Schwartz, Gwendolyn Scorpa, Diya Shah, Hannah Sherman, Molly Sherman, Hayden Stimpson, Anthony Telladira, Elodie Theriault, Isolena Ungewitter, Taylor Vidoli, Paige Webster, Joseph Weinberg, Collin Wellman.
Grade 10: Walker Abdallah, Abigail Archey, Santino Arienti, Graham Auxier, Daysha Bell, Allison Blau, Ava Brazeau, David Castegnaro, Irving Chairez, Asa Chard, Aidan Coco, Benjamin Cornish, Keegan Crouse, Heather Cruz, Ian Desnoyers, Kiera Devine, Justin DiNicola, Jamie Duquette, Randi Duquette, Taina Figueroa, Tessa Hanson, Kellie Harrington, Charles Heimann, Bethany Iffetayo, Lonan Jennings, Juliana Johansen, William Kinne, Peter Kirian, Abijah Koomson, Connor Lavinio, Marlene LeBeau, Manuel Lewis, Katerina Livermore, Laura Lopez Manosalva, Alma Maison, Laney Martin, Bryan McKinney, Colin McKinney, Kasey Miranda, Thomas Mullin, Charlotte Noyes, Mackenzie O'Soro, Alyssa Oakes, Aynur Ozdemir, Jacqueline Roccabruna, Ty Roloson, Paola Rosito, Angel Sandoval, Allison Schnopp, Maxwell Schweizer, Vraj Shah, Cameron Sime, Lily Smith, Riley Steinman, Cecelia Supranowicz, James Swanton, Abigail Taylor, Shadese Tibbs-Jackson, Tessie Tierney, Haven Timoney, Brandon Todriff, Justin Underdown, Emma Vittum, Lyndsay Vosburgh, Tyler Vosburgh, Jack Wildgoose.
Grade 9: Natalie Arnhold, Mia Arpante, Christopher Barosso, Braden Bienvenue, Brayden Bishop, Ethan Breitmaier, Patrick Brennan, Nicholas Brindle, Charles Burega, Katarena Castagna, Kayla Chard, Donald Corbett, Brodie Cripps, Cayden Crupi, Nyla Cuyler, Aiden Deane, Zaida Duffy, Jake Duquette, Elizabeth Erwin, Izabella Green, Brayden Gutzmer, Rachelle Harrison, KeShya Hawkins, Benjamin Jacob, Daniel Kankam, Riley Laurent, Summer Lawton, Hien Le, Kieran Lovallo, Brittany Lummus, Soufiane Magdoul, Abigail Malumphy, Analeese Matos, Hannilor Morkeh, Ellen Muller, Frankielys Payano De La Cruz, Maddalina Penna, Amanda Pou Burgos, Lorelai Regalmann, Paola Reinoso, Jack Robarge, Hailey Rumlow, Ryan Russo, Britain Sadowy, Jonathon Sampson, Camila Sebastian, Jada Siv, Kiyah Smith, Nye Stedman, Eliot Stern, Ava Telladira, Brooke Tripicco, Grace Ungewitter, Joseph Weiner, Steven Wood, Isabella Zeno.
Honors
Grade 12: Archia Charles, Francesca Cimini, Nathan Cracolici, Alex DeVaughn, Savanah Gervais, Isabella Henderson, Sydney Herland, Alia Jackson, Rachael Jamros, Owen Kroboth, Jingkai Lin, Elise Martin, Julia Ostellino-Moran, Colby Rooney, Samuel Taylor, Leighana Williamson.
Grade 11: Isabella Ameen, John Archey, Jordynn Bazinet, Isabelle Berkel, Emily Bradford, Peter Breitmaier, Jason Constanza, Justin Doyle, Sean Duffy, Tobias Gaulden-Wheeler, Calvin Lewis, Kira Litchfield, Donald Miller, Serynity Moorer, Leila Paredes, Derek Quintero, Mackenzi Ressler, Emanuel Sola.
Grade 10: Sheila Alexander, Avianna Archelus, Malysha Bynum, Rochely DeJesus Melendez, Geivens Dextra, Nicholas Elzner, Kialonni Hawkins, Hannah Howes, Bryson Jezewski, Jeremiah Johnson, Madison Joseph, Collin Merwin, Lennox Silvestro-Dias, Maria Villanueva Portillo.
Grade 9: Sophia Artioli, Ashton Bock, Charlotte Buckley, Logan Evangelisto, Ollie Fiscella, Lanishya Garrett, Janessa Jamross, Claire Jones, Ethan Maisonneuve, Charisma Ortiz, Madison Powell, Jack Ressler, Nico Sondrini, Amelia Stevenson, Elliot Trainor.