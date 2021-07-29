PITTSFIELD — Reid Middle School has announced its fourth quarter honor roll for the 2020-21 school year.
The middle school honor roll is based on a grade point scale of the following: A+ will earn 10 points; A, 9 points; A-, 8 points; B+, 7 points; B, 6 points; and B-, 5 points.
High honors requires a GPA of 8.5 to 10. Honors requires a GPA from 7.0 to 8.49. Honor roll students may not have any grades lower than a C.
High Honors
Grade 8: Viana Amorim, Lauren Asmah, Yanet Asnake, Evan Bachand, Matthew Behan, Nicholas Berkeley, Abena Boateng, GinaMarie Bocchino, Isabella Bushey, Owen Corbett, Chase Douglas, Christopher Escalon-Brizuela, Alec Ginsberg, Jordyn Gleason, Cheyann Goddard, Elijah Harewood, Chalyce Jones, Nicholas Kerwood, Kyle Krzysztof, Cole Leab-Miller, Bethany Lemiska, Omar Lewis, Eva Matkovska, Kyle McGrath, Delaney McKeever, Dominic Messer, Peyton Racicot, Desiree Reynolds, Destinie Sanford, Ana Santiago-Ferreira, Makalya Scott, Jasmine Small, Logan Soule, Calleigh Starsja, Kaitlyn Timoney, Tanner White.
Grade 7: Sean Assamoi, Sophie Aubin, Savannah Baker, David Bernal, Martin Boua, Jason Hassan, Javon Jones, Shaun Knysh, Isabel Manarchik, Mason Manning, Catherine Napravnick-Valero, Collin Norton, Ethan O'Donnell, Gavin O'Donnell, Yash Patel, Olyviana Romano, Shaheem Shelton, Janous Slonski, Ella Stodden, Shelby Tart, Kara Wong.
Grade 6: Liam Ahearn, Khaleed Ahmed, Julian Beaudin, Zachary Berry, Hailey Christman, Blake Couture, Jack Ginsberg, Savanah Grandbois, Hayden Harrington, Joseph Hoffmann, Scott Hoffmann, Dmitri Huey, Anastasia Kassmieh, Donovan Keser, Jill Koomson, Reagan Lawler, Lia Lighten, Jolina Maloy, Connor McCray, Nicholas Moon, Natalie Moriarty, Christopher Munson, Leah Nataro, Alexis Panetti, Richa Patel, Julia Powell, Jackson Satrape, Abraham Vengalil, Jacob Verchot, Isabella Williams, Cohen Zahn.
Honors
Grade 8: Destyn Anderson, Cadence Apple, Katie Aragon Alvares, Ama Bini, Nazari Bowens, Kaden Buffoni, Brennan Carmon, Ainsley Flynn, Sheyenne Forrest, Jadyn Galliher, Lynniah Hadsell, Stephanie Lagunas, Caio Lahey, Maryjane Lee, Autumn Lewis-Dick, Avery Moore, Ashlynn Mountz, Ash Profio, Zachary Reilly, Nathan Reynolds, Brodie Roberts, Zeyniah Rodriguez, Alfred Scarfo, Maxwell Sinopoli, Miles Vazquez.
Grade 7: Jahmier Berry-Irvis, Jaeshaun Brown, Mia Dejesus, Jayvon Dillard, Michael Duclos, Edward Ferris, Alivia Gingras, Gabriela Hernandez Perdomo, Edmund Janoszewski, Precious Kpofolo, Reilley Lashomb, Piper MacKinnon, Emma Moon, Camden Ngo, Cody O'Neil, Jayleen Palencia, Adriana Ramos, Amara Robertson, Cicily Roy, Lola Shaw, Rajveer Singh, Blake Turner.
Grade 6: Sierrah Anderson, Haley Apple, Dillon Asmah, Rihanna Brown, Eoin Carmon, Jeremiah Degraffenried, Lucas Doucette, Kylie Duhamel, John Fox, Gracie Gavin, Jianna Gilmore-Kruger, Jose Goncalves Jordao, Kiannah Josephs, Gavin Maffuccio, Juliana McGovern, Kayleigh Newell, Fernando Perdomo Lopez, Reese Rathbun, Marley Rohane-Ruda, Athena Roy, Nevaeh Smith Moody, Andrew Williams.