PITTSFIELD — Taconic High School has announced its honor roll for the first quarter of the 2021-2022 school year.
Of the 829 students enrolled during this marking period, 287 students, or 35 percent, earned high honors and 99 students, or 12 percent, earned honors.
High honors requires a grade point average of 92 and above. Honors requires a grade point average of 88 and above.
High Honors
Grade 12: Emily Adler, Joseph Batho, Alyson Behan, Cameron Bencivenga, Cate Bennett, Hannah Benoit, Nathan Bentz, Anastasiya Bolotova, Anna Bongini, Owen Bonney, Benjamin Bradway, Bo Bramer, Michael Brassard, Makayla Canino, Neve Coe, Madelyn Croce, Michael Cummings, Brady Donald, Jacklyn Drozd, Pyper Dus, Hallie Eastwood, Jessica Figueroa Martinez, Marlie Fitch, Michelle Foley, Madison Gage, Eboni Gardner, Matthew Garrity, William Garrity, Hayleigh Gavin, Olivia Goines, Brynn Goodno, Michael Gratton, Jenna Gustafson, Travis Hoose, Kelly James, Anya Jaquez, James Kastrinakis, Michael Kerwood, Nerline Koffi, Kaleigh Krzysztof, Greta Lacey, Jaedyn LaForest, Joseph LaFreniere, Nicholas Lopenzina, Chad Lorenz, Kylee Lovallo, Anya Lyford, Emma Lyman, Ashland Markham, Emily McClay, Onella McCoy, Charlotte McKnight, Steven Mendez Bravo, Dezequiel Merced-Cibelli, Simeon Mercier, Reagan Miller, Caden Monterosso, Nathan Murphy, Dillan Norton, Alexandra Ortiz, Joshua Pagan, Caroline Palmer, Ahliya Phillips, Hugo Pizarro-Gundelfinger, Samantha Porter, Myia Price, Debora Ramos, Morgan Risley, Bryan Rojas, Josue Rua Valentin, Reynaldo Saravia Castro, Tristan Scully, Samuel Sherman, Nevaeh Smith, Connor Sultaire, Cordelia Toomey-Arnold, Christopher Underhill, Chloe Wendling, Sonya Wroblewski, Luis Xicotencatl Castaneda, Steven Zuccalo.
Grade 11: Taibat Ahmed, Wesley Ahoussi, Alex Allessio, Sadiya Auge, Mia Bencivenga, Ciana Bennett, Ronald Berkeley, Dion Bianco, Hannah Bourdon, Darwin Carangui, Autumn Christopher, Zy'Aira Cooper, Aralyn Cross, Donovan DuBois, Mya Duhamel, Ezra Ezan, Benjamin Ginsberg, Hunter Golin, Cassidy Goodwin, Nicholas Guachione, Hayleigh Hadsell, Alana Haecker, Dominik Hall, Jacob Hall, Audrey Harrington, Christine Hayes, Broc Healey, Darrin Henault, Aiden Holden, Ella Ives, McKenzie Johnson, Selyna Kalinowski, Mallow Klein, Carter Layne, Matthew Lee, Brandon Macchi, Tiffin Martin, Marc Matkovsky, Camdyn McKillop, Brenna McNeice, Jackson Molleur, Aniyah Moody, Amelia Moro, Seamus O'Brien, Kyleigh Pannesco, Rylee Paronto, Tiana Patrick, Caleb Peprah, Lily Powell, Sophia Pringle, Rachel Rathbun, Joseph Reyes, Ruby Robertson, Andrew Robitaille, Ariel Saldana, Antonio Scalise, Holly Scarfone, Leena Schettini, Ryan Sondrini, Gabriel Starsja, Delanee Sweener, Tucker Thomas, Job Vengalil, Heidi Vizcardo, Allexa Williams, Madison Winn, Jane Wong.
Grade 10: Eliora Ahoussi, Maelen Alexander, Jasmine Aslan, Giana Barscz, Michael Beaulieu, Lola Bennett, Brayden Bishop, Jonathan Bradway, Jonathan Caravajo Naula, Megan Carroll, Hunter Christman, Shea Coe, Clayton Cowdrey, Matthew Curtis, Logan Daniels, Natalia Dos Santos, Dominik DuBois, Kailynne Errichetto, Damaris Escalon-Brizuela, Michael Farina, Zachary Farina, Veronica Gangell, Grace Garinther, Kira Gomes, Makenna Guinen, Elizabeth Halla, Hannah Kickery, Kylie Knysh, Emmett Krantz, Noah Krantz, Cameron LaFerriere, Ella LaMalfa, Scott Langlois, Nicholas LeFebvre, Raymond Lynch, Ava Maffuccio, Sophia Mahoney, Jacob Massey, Erin Moriarty, Jamiya Mosley, Luke Murphy, Caden O'Neil, Timothy Parsons, Bhumi Patel, Damon Pause, Andrew Peprah, Caleb Petruzella, Josephina Pixley, Anna Potochevska, Kaelin Rathbun, Oscar Reyes-Columna, Audra Rock, Italytzia Ruiz Santana, Pablo Saldana Cajamarca, Christian Salzarulo, Diamond Sepulveda, Brennan Smith, Gracelyn Smith, Guage Statley, Kali Strout, Masiah Thompson, Anthony Trapani, Rylie Viale, Amelia Vidoli, Amelia Wallace, Dominic Weller, Eternity Williams, Nevaeh Williams, Elizabeth Xicotencatl-Reyes, Georgio Yared, Esha Zahid.
Grade 9: Mya Acito, Viana Amorim, Katie Aragon Alvares, Lauren Asmah, Yanet Asnake, Zoey Aubin, Evan Bachand, Matthew Behan, Henry Benson, Nicholas Berkeley, Joshua Bimbane, Ama Bini, Abena Boateng, Kevin Bravo, Kaden Buffoni, Isabella Bushey, Aleksandria Cardot, Kassandra Cardot, Joey Catalano, Owen Corbett, Dhyani Derasari, Christopher Escalon-Brizuela, N'deye Faye, Ainsley Flynn, Jadyn Galliher, Alec Ginsberg, Jordyn Gleason, Cheyann Goddard, Elijah Harewood, Ayden Hernandez, Olivia Holcomb, Nicolas Jerry, Janayah Jones, Nicholas Kerwood, Kyle Krzysztof, Hailey Leonard, Omar Lewis, Jason Mathes, Eva Matkovska, Ava McCaul, Kyle McGrath, Delaney McKeever, Dominic Messer, Ashlynn Mountz, Trevor Ott, Juliana Pisani, Zoelie Prairie, Ash Profio, Peyton Racicot, Declan Restivo, Sean Reynolds, Sa'lina Rheaume, Noah Ricker, Rune Ritcher, Brodie Roberts, Marquan Robinson, Zeyniah Rodriguez, Alejandro Saldana, Ana Santiago-Ferreira, Ryley Schwarz, Makalya Scott, Maxwell Sinopoli, Anastasia Sprouse, Calleigh Starsja, Kaitlyn Timoney, Jaelynn Walker, Tanner White, Jasper Zahn.
Honors
Grade 12: Maria Adams, Kaylana Balardini, Dayton Card, Annalisia Chilcoat, John Crawford, Carina Cruz, David Curtis, Brittany Filiault, Matejah Guelce, Sean Harrigan, Brett Harrison, Adam Lazits, Arysa Maloney, Chelsea Mathes, Serynity Moorer, Karen Pinos-Saldana, Tyler Powers, Bryana Santiago, Ryan Timm.
Grade 11: Ahna Balcom, Iszabel Barahona, Genevieve Cormier, Mason Cortis, Riley Crawford, Kaireasia Daniels, Cole Davenport, Andrew Defino, Aiden Discoe, Jason Frazier, Shamus Gaherty, Kimberly Goines, Ella Haas, Lauren Healey, Amelia Leasure, Rosemary Mahoney, Hannah Manzolini, Kelsie Reese Moore, Arianna Murray, Alanna Petricca, Payton Ramella, Gracie Samrith Friend, Nicolas Silva Plazas, Christa Sims, Samantha Slocik, Aidan Spaniol, Joshua-David Stevens, Abigail Szymanski, Fanya Xicotencatl Castaneda.
Grade 10: Nevaeh Aldrich, Natalia Andrade Caballero, Gavin Barnes, Brooke Boos, Grace Burdick, Letrell Burns, Giddeon Dallmeyer, Hayden Dearstyne, Alyssia Dejax, Addison DiGrigoli, Nathan Discoe, Sunne DiTomasso, Wyllow Gagliardi, Brianna Goodrich, Jalisa Jessup, Makenna Kubli, Madeleine Leoncini, Isabella MacDonald, Christian Maturevich, Isabel Pettinato, Julius Pierce, Rylee Pratt, Cristofer Ramos, Vanessa Robertson, Shane Roccabruna, Alissa Schettini, Olivia Sprague, Dylan Stetz.
Grade 9: Christian Aldrich, Nataly Alvarez Gomez, Destyn Anderson, Yanari Andrade Carrillo, Brennan Carmon, Sophia Duclos, Kiara Fuller, Billie Greene, Michael Higgins, Baylie Johns, Chalyce Jones, Cole Leab-Miller, Bethany Lemiska, Brooke Lemiska, Autumn Lewis-Dick, Christopher Lyon, Jaiden McCulloch, Jayden McHugh, Molly McNeil, Brody Purry, Zachary Reilly, Desiree Reynolds, Akara Townsend.