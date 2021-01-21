PITTSFIELD — Taconic High School has announced its honor roll for the first quarter of the 2020-21 school year.
Of the 856 students enrolled during this marking period, 259 students, or 30 percent, earned high honors, and 83 students, or 10 percent, earned honors.
High honors requires a grade point average of 92 and above. Honors requires a grade point average of 88 and above.
High Honors
Grade 12: Dion Akuffo, Gianna Arace, Ashley Armstrong, Maddisyn Barber, Kiarra Berkeley, Belinda Bile, Kendra Buda, Karla Cantu Vargas, Kacie Chadwell, Calie Champoux, Kymani Chapman, Leeah Choon, Ellianna Christopher, Sierra Colon, Matthew Davenport, Warren Dews, Nicole Fillio, Richard George, Cooper Goodnow, Zachary Halkowicz, Nicholas Harrington, Seamus Hayes, Ashlynn Healey, Liliana Hess, Jenna Holden, Caleb Houghtling, Cody Houghtling, Aydan Hurley, Juliana Huxtable, Devon Jones, Laura Knowlton, Kaitlyn Kupiec, Talya Kyse, Julia Latura, Anton Lazits, John Lee, Hadyn Lyford, Savannah Lynch, Caitlyn Mayhew, Ian McGrath, Joshua Meaney, Jeremy Miranda, Cloey Parlapiano, Alaina Percy, Kalise Phillips, Raymond Pixley, Gianna Rachiele, Joseph Rheaume, Austin Rock, Owen Schettini, Nicholas Slocik, Nolan Smith, Rachel Smith, Brendan Stannard, Caylah Toyloy, Nicholas Trapani, MacKenzye Valentine, Benjamin Vengalil, Isabella Vizcardo, Kacie Yerrick.
Grade 11: Maria Adams, Emily Adler, Alyson Behan, Cameron Bencivenga, Cate Bennett, Anna Bongini, Owen Bonney, Patricia Buyack, Makayla Canino, Kaden Codey, Neve Coe, Madelyn Croce, Michael Cummings, David Curtis, Jacklyn Drozd, Jessica Figueroa Martinez, Marlie Fitch, Michelle Foley, Madison Gage, Matthew Garrity, William Garrity, Hayleigh Gavin, Brynn Goodno, Jenna Gustafson, Wynter Hill, Travis Hoose, James Kastrinakis, Michael Kerwood, Nerline Koffi, Kaleigh Krzysztof, Jaedyn LaForest, Patrick Ligocki-Cotton, Nicholas Lopenzina, Kylee Lovallo, Anya Lyford, Emma Lyman, Ashland Markham, Emily McClay, Onella McCoy, Charlotte McKnight, Jayden McLaughlin, Steven Mendez Bravo, Dezequiel Merced-Cibelli, Simeon Mercier, Caden Monterosso, Nathan Murphy, Dillan Norton, Aiden O'Marra, Caroline Palmer, Maia Perkins, Ahliya Phillips, Karen Pinos-Saldana, Hugo Pizarro-Gundelfinger, Myia Price, Samuel Sherman, Ashley Smith, Nevaeh R. Smith, Connor Sultaire, Myrana Sweener, Cordelia Toomey-Arnold, Sonya Wroblewski, Luis Xicotencatl Castaneda, Steven Zuccalo.
Grade 10: George Aboua, Taibat Ahmed, Maimoudou Bamba, Mia Bencivenga, Ciana Bennett, Ronald Berkeley, Dion Bianco, Evan Blake, Gavin Bourdon, Hannah Bourdon, Juanita Buyack, Angelina Campbell, Darwin Carangui, Autumn Christopher, Zy'Aira Cooper, Genevieve Cormier, Tatyaina Curtis, Andrew Defino, Donovan DuBois, Mya Duhamel, Ezra Ezan, Amberly Garcia, Benjamin Ginsberg, Kimberly Goines, Hunter Golin, Nicholas Guachione, Alana Haecker, Jacob Hall, Audrey Harrington, Broc Healey, Darrin Henault, Aiden Holden, Ella Ives, Selyna Kalinowski, Mallow Klein, Lexus Kushi, Carter Layne, Matthew Lee, Adrianna Lewis, Hannah Manzolini, Tiffin Martin, Jayden McCartney, Camdyn McKillop, Brenna McNeice, Jackson Molleur, Aniyah Moody, Kelsie Reese Moore, Amelia Moro, Arianna Murray, Seamus O'Brien, Kyleigh Pannesco, Rylee Paronto, Tiana Patrick, Caleb Peprah, Lourdez Perry, Lily Powell, Sophia Pringle, Payton Ramella, Rachel Rathbun, Joseph Reyes, Andrew Robitaille, Gracie Samrith Friend, Lena Merie Sandifer, Antonio Scalise, Holly Scarfone, Leena Schettini, Emma Smith, Ryan Sondrini, Mathew Sottile, Gabriel Starsja, Naomi Tayi, Job Vengalil, Heidi Vizcardo, Madison Winn, Jane Wong, Fanya Xicotencatl Castaneda.
Grade 9: Eliora Ahoussi, Maelen Alexander, Jasmine Aslan, Elrad Atte, Giana Barscz, Lola Bennett, Megan Carroll, Malia Choon, Shea Coe, Clayton Cowdrey, Trinity Dascani, Hayden Dearstyne, Natalia Dos Santos, Kailynne Errichetto, Damaris Escalon-Brizuela, Michael Farina, Zachary Farina, Isabelle Gale, Veronica Gangell, Grace Garinther, Brianna Goodrich, Hannah Kickery, Emmett Krantz, Scott Langlois, Raymond Lynch, Ava Maffuccio, Jacob Massey, Alyssa McNeil, Erin Moriarty, Jamiya Mosley, Charlotte Munn, Luke Murphy, Michaela O'Soro, Bhumi Patel, Andrew Peprah, Caleb Petruzella, Julius Pierce, Anna Potochevska, Eric Quaidoo, Oscar Reyes-Columna, Shane Roccabruna, Audra Rock, Alissa Schettini, Diamond Sepulveda, David Sherman, Jarmal Sistrunk, Brennan Smith, Gracelyn Smith, Olivia Sprague, Guage Statley, Dylan Stetz, Masiah Thompson, Anthony Trapani, Rylie Viale, Dominic Weller, Eternity Williams, Nevaeh Williams, Elizabeth Xicotencatl-Reyes, Esha Zahid, Mia Zuccalo.
Honors
Grade 12: Masekan Bamba Ornella, Madisyn Biagiotti, David Clark, Elisalyn Conroy, Jocelyn Cote, Iyanna Cross, Cassidy Devitt, Ian Hadsell, Nasiah Johnson, Nylah Johnson, Jasmine Light, Kileigh McGann, Owen McNeil, Tyler Norton, Lucas Pelkey, Julian Rocca, Stevenson Saldana, Sadie Sims, Allison Slocum, Lianna Smith, Narisa Trapnell.
Grade 11: Joseph Batho, Anastasiya Bolotova, Benjamin Bradway, Noah Camacho, Annalisia Chilcoat, Ciany Conyers, Faith Cross, Pyper Dus, Hallie Eastwood, Olivia Goines, Michael Gratton, Simira Hanger, Heaven Hill, Greta Lacey, Chad Lorenz, Jonathan Malloy, Autumn Marauszwski, Ryan McNeil, Diandra Middleton, Mikayla O'Neil-Shaw, Samantha Porter, Bryan Rojas, Hannah Romero, Josue Rua Valentin, Heaven Santos, Clarise Seguin, Nicholas Sumner, Ryan Timm, Madilyn Wilcox.
Grade 10: Sadiya Auge, Iszabel Barahona, Isabella Brady, Lequan Burns, Mason Cortis, Aralyn Cross, Austin Girard, Alexandra Hudson, McKenzie Johnson, Dagmaris Maisonet, Geoffrey Pensivy, Julia Pierce, Ruby Robertson, Nicolas Silva Plazas, Samantha Slocik, Joshua-David Stevens.
Grade 9: Jonathan Bradway, Hannah Burke, Connor Carrigan, Matthew Curtis, Kylie Knysh, Cameron LaFerriere, Madeleine Leoncini, Isabella MacDonald, Lachlan Manley, Damon Pause, Josephina Pixley, Michael Ringer, Italytzia Ruiz Santana, Hailey Santiago, Kali Strout, Donald Tanner, Ryan Whalen.