PITTSFIELD — Taconic High School has announced its honor roll for the fourth quarter of the 2020-21 school year.
Of the 842 students enrolled during this marking period, 250 students, or 30 percent, earned high honors, and 98 students, or 12 percent, earned honors.
High honors requires a grade point average of 92 and above. Honors requires a grade point average of 88 and above.
High Honors
Grade 12: Gianna Arace, Leone Arace, Ashley Armstrong, Masekan Bamba Ornella, Kiarra Berkeley, Belinda Bile, Kendra Buda, Karla Cantu Vargas, Calie Champoux, Kymani Chapman, Leeah Choon, Ellianna Christopher, David Clark, Elisalyn Conroy, Nicole Fillio, Nasiah Gillyard Johnson, Nylah Gillyard Johnson, Kamryn Haley, Nicholas Hall, Nicholas Harrington, Seamus Hayes, Ashlynn Healey, Liliana Hess, Jenna Holden, Caleb Houghtling, Cody Houghtling, Juliana Huxtable, Laura Knowlton, Kaitlyn Kupiec, Talya Kyse, Julia Latura, Anton Lazits, John Lee, Hadyn Lyford, Savannah Lynch, Ian McGrath, Joshua Meaney, Jeremy Miranda, Cassius Moody, Cloey Parlapiano, Abdul Peoples, Kalise Phillips, Julian Rocca, Austin Rock, Owen Schettini, Sadie Sims, Nicholas Slocik, Nolan Smith, Rachel Smith, Brendan Stannard, Caylah Toyloy, Nicholas Trapani, MacKenzye Valentine, Benjamin Vengalil, Kacie Yerrick.
Grade 11: Maria Adams, Emily Adler, Alyson Behan, Cameron Bencivenga, Cate Bennett, Anastasiya Bolotova, Anna Bongini, Owen Bonney, Benjamin Bradway, Bo Bramer, Patricia Buyack, Makayla Canino, Neve Coe, Ciany Conyers, Madelyn Croce, Michael Cummings, Jacklyn Drozd, Hallie Eastwood, Jessica Figueroa Martinez, Marlie Fitch, Michelle Foley, Madison Gage, Matthew Garrity, William Garrity, Hayleigh Gavin, Olivia Goines, Brynn Goodno, Jenna Gustafson, Wynter Hill, Travis Hoose, James Kastrinakis, Michael Kerwood, Nerline Koffi, Kaleigh Krzysztof, Greta Lacey, Jaedyn LaForest, Patrick Ligocki-Cotton, Nicholas Lopenzina, Kylee Lovallo, Anya Lyford, Emma Lyman, Ashland Markham, Emily McClay, Onella McCoy, Charlotte McKnight, Jayden McLaughlin, Steven Mendez Bravo, Simeon Mercier, Caden Monterosso, Dillan Norton, Alexandra Ortiz, Caroline Palmer, Maia Perkins, Ahliya Phillips, Karen Pinos-Saldana, Hugo Pizarro-Gundelfinger, Myia Price, Bryan Rojas, Josue Rua Valentin, Ashley Smith, Connor Sultaire, Cordelia Toomey-Arnold, Chloe Wendling, Sonya Wroblewski, Steven Zuccalo.
Grade 10: George Aboua, Taibat Ahmed, Alex Allessio, Sadiya Auge, Ahna Balcom, Mia Bencivenga, Ciana Bennett, Ronald Berkeley, Dion Bianco, Evan Blake, Hannah Bourdon, Juanita Buyack, Darwin Carangui, Autumn Christopher, Zy'Aira Cooper, Riley Crawford, Aralyn Cross, Andrew Defino, Donovan DuBois, Mya Duhamel, Ezra Ezan, Amberly Garcia, Benjamin Ginsberg, Kimberly Goines, Hunter Golin, Nicholas Guachione, Alana Haecker, Jacob Hall, Audrey Harrington, Broc Healey, Darrin Henault, Aiden Holden, Ella Ives, McKenzie Johnson, Selyna Kalinowski, Mallow Klein, Carter Layne, Matthew Lee, Adrianna Lewis, Hannah Manzolini, Tiffin Martin, Jayden McCartney, Camdyn McKillop, Brenna McNeice, Jackson Molleur, Aniyah Moody, Kelsie Moore, Amelia Moro, Arianna Murray, Seamus O'Brien, Kyleigh Pannesco, Rylee Paronto, Tiana Patrick, Caleb Peprah, Lourdez Perry, Lily Powell, Sophia Pringle, Payton Ramella, Joseph Reyes, Andrew Robitaille, Gracie Samrith Friend, Antonio Scalise, Holly Scarfone, Leena Schettini, Nicolas Silva Plazas, Samantha Slocik, Ryan Sondrini, Mathew Sottile, Joshua-David Stevens, Abigail Szymanski, Job Vengalil, Heidi Vizcardo, Madison Winn, Jane Wong, Fanya Xicotencatl Castaneda, Angus Young.
Grade 9: Eliora Ahoussi, Maelen Alexander, Jasmine Aslan, Elrad Atte, Giana Barscz, Lola Bennett, Jonathan Bradway, Megan Carroll, Shea Coe, Clayton Cowdrey, Matthew Curtis, Hayden Dearstyne, Santos Dos, Kailynne Errichetto, Damaris Escalon-Brizuela, Michael Farina, Zachary Farina, Isabelle Gale, Veronica Gangell, Brianna Goodrich, Hannah Kickery, Kylie Knysh, Emmett Krantz, Raymond Lynch, Ava Maffuccio, Lachlan Manley, Jacob Massey, Alyssa McNeil, Erin Moriarty, Jamiya Mosley, Charlotte Munn, Luke Murphy, Bhumi Patel, Andrew Peprah, Caleb Petruzella, Julius Pierce, Anna Potochevska, Oscar Reyes-Columna, Shane Roccabruna, Audra Rock, Alissa Schettini, Diamond Sepulveda, David Sherman, Jarmal Sistrunk, Brennan Smith, Gracelyn Smith, Olivia Sprague, Guage Statley, Masiah Thompson, Anthony Trapani, Rylie Viale, Dominic Weller, Eternity Williams, Nevaeh Williams, Elizabeth Xicotencatl-Reyes, Esha Zahid.
Honors
Grade 12: Dion Akuffo, Sharon Castro Mogollon, Kacie Chadwell, Olivia Chelstowski, Sierra Colon, Jocelyn Cote, Matthew Davenport, Cassidy Devitt, Haylee Eggleston, Richard George, Sara Hernandez Perdomo, Xiaolin Hu, Andrew King, Ariel LaFlamme, Jacqueline LeClair, Skylarae Magner, Owen McNeil, Lucas Pelkey, Aminah Peoples, Alaina Percy, Raymond Pixley, Gianna Rachiele, Joseph Rheaume, Lianna Smith, Joseph Verge, Kauai-Mae Zucco.
Grade 11: Joseph Batho, Frank Boua, Annalisia Chilcoat, Kaden Codey, Abigail Cole, Faith Cross, David Curtis, Eboni Gardner, Michael Gratton, Brett Harrison, Heaven Hill, Kelly James, Anya Jaquez, Joseph LaFreniere, Chad Lorenz, Bella Magner, Ryan McNeil, Dezequiel Merced-Cibelli, Diandra Middleton, Reagan Miller, Nathan Murphy, Alexander Pierce, Morgan Risley, Kayeleigh Santspree, Clarise Seguin, Samuel Sherman, Nevaeh Smith, Myrana Sweener, Christopher Underhill, Madilyn Wilcox, Brielle Winters.
Grade 10: Isabella Brady, Romeo Cortez, Tatyaina Curtis, Jason Frazier, Austin Girard, Hayleigh Hadsell, Dominik Hall, Rebecca Kratka, Rosemary Mahoney, Marc Matkovsky, Geoffrey Pensivy, Julia Pierce, Shaun Pytko, Rachel Rathbun, Lena Sandifer, Emma Smith, Gabriel Starsja, Sydney Talis, Naomi Tayi, Tucker Thomas.
Grade 9: Almonte Acosta, Malia Choon, Dominik DuBois, Elizabeth Halla, Logan Kleiner, Cameron LaFerriere, Scott Langlois, Madeleine Leoncini, Isabella MacDonald, Michaela O'Soro, Josephina Pixley, Eric Quaidoo, Michael Ringer, Pablo Saldana Cajamarca, Christian Salzarulo, Nevaeh Shaw, Samantha Slocum, Dylan Stetz, Kali Strout, Ryan Whalen, Mia Zuccalo.