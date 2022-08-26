PITTSFIELD — Taconic High School has announced its honor roll for the fourth quarter of the 2021-2022 school year.
High honors requires a grade point average of 92 and above. Honors requires a grade point average of 88 and above.
High Honors
Grade 12: Emily Adler, Alyson Behan, Cyrus Bellefeuille, Cate Bennett, Hannah Benoit, Nathan Bentz, Anastasiya Bolotova, Anna Bongini, Owen Bonney, Benjamin Bradway, Makayla Canino, Neve Coe, Zy'Aira Cooper, Madelyn Croce, Michael Cummings, Alexander DiGrigoli, Jacklyn Drozd, Hallie Eastwood, Jessica Figueroa Martinez, Marlie Fitch, Michelle Foley, Eboni Gardner, William Garrity, Matthew Garrity, Hayleigh Gavin, Brooklyn Gleason, Brynn Goodno, Jenna Gustafson, Michael Kerwood, Nerline Koffi, Kaleigh Krzysztof, Greta Lacey, Anya Lyford, Emma Lyman, Arysa Maloney, Ashland Markham, Onella McCoy, Charlotte McKnight, Simeon Mercier, Reagan Miller, Caden Monterosso, Alexandra Ortiz, Caroline Palmer, Ahliya Phillips, Hugo Pizarro-Gundelfinger, Myia Price, Josue Rua Valentin, Bryana Santiago, Kayeleigh Santspree, Nevaeh Smith, Connor Sultaire, Cordelia Toomey-Arnold, Luis Xicotencatl Castaneda, Steven Zuccalo
Grade 11: George Aboua, Taibat Ahmed, Wesley Ahoussi, Mia Bencivenga, Ronald Berkeley, Dion Bianco, Darwin Carangui, Autumn Christopher, Mya Duhamel, Ezra Ezan, Benjamin Ginsberg, Hunter Golin, Nicholas Guachione, Hayleigh Hadsell, Dominik Hall, Jacob Hall, Audrey Harrington, Christine Hayes, Broc Healey, Aiden Holden, Ella Ives, McKenzie Johnson, Selyna Kalinowski, Rylee Lander, Carter Layne, Brandon Macchi, Tiffin Martin, Marc Matkovsky, Camdyn McKillop, Brenna McNeice, Jackson Molleur, Amelia Moro, Seamus O'Brien, Kyleigh Pannesco, Rylee Paronto, Tiana Patrick, Caleb Peprah, Lily Powell, Rachel Rathbun, Joseph Reyes, Andrew Robitaille, Antonio Scalise, Holly Scarfone, Ryan Sondrini, Joshua-David Stevens, Job Vengalil, Heidi Vizcardo, Jane Wong, Fanya Xicotencatl Castaneda
Grade 10: Maelen Alexander, Jasmine Aslan, Giana Barscz, Lola Bennett, Brayden Bishop, Jonathan Bradway, Megan Carroll, Shea Coe, Makaylah Conrado, Matthew Curtis, Natalia Dos Santos, Dominik DuBois, Kailynne Errichetto, Damaris Escalon-Brizuela, Michael Farina, Wyllow Gagliardi, Veronica Gangell, Grace Garinther, Makenna Guinen, Elizabeth Halla, Anthony Jimenez, Hannah Kickery, Kylie Knysh, Emmett Krantz, Cameron LaFerriere, Ella LaMalfa, Scott Langlois, Adriana LaPlante, Madeleine Leoncini, Raymond Lynch, Isabella MacDonald, Ava Maffuccio, Jacob Massey, Erin Moriarty, Jamiya Mosley, Bhumi Patel, Andrew Peprah, Caleb Petruzella, Josephina Pixley, Juan Plazas Guerrero, Anna Potochevska, Oscar Reyes-Columna, Michael Ringer, Shane Roccabruna, Audra Rock, Christian Salzarulo, Alissa Schettini, Diamond Sepulveda, Samantha Slocum, Gracelyn Smith, Brennan Smith, Olivia Sprague, Guage Statley, Kali Strout, Masiah Thompson, Kaeleigh Tornicelli, Anthony Trapani, Rylie Viale, Dominic Weller, Nevaeh Williams, Eternity Williams, Elizabeth Xicotencatl-Reyes, Georgio Yared, Esha Zahid
Grade 9: Mya Acito, Kalia Altman, Vitoria Amorim Viana, Destyn Anderson, Lauren Asmah, Yanet Asnake, Lillianna Auqui, Evan Bachand, Matthew Behan, Henry Benson, Nicholas Berkeley, Ama Bini, Kevin Bravo, Isabella Bushey, Kassandra Cardot, Aleksandria Cardot, Owen Corbett, Dhyani Derasari, Christopher Escalon-Brizuela, N'deye Faye, Ainsley Flynn, Alec Ginsberg, Cheyann Goddard, Elijah Harewood, Olivia Holcomb, Janayah Jones, Nicholas Kerwood, Kyle Krzysztof, Brooke Lemiska, Omar Lewis, Kyle McGrath, Delaney McKeever, Dominic Messer, Ashlynn Mountz, Mario Ordonez Diaz, Trevor Ott, Harshita Parmar, Emily Peck, Zoelie Prairie, Marshal Profio, Brody Purry, Peyton Racicot, Sean Reynolds, Nathan Reynolds, Sa'lina Rheaume, Brandon Rivas Chacon, Brodie Roberts, Marquan Robinson, Maxwell Sinopoli, Kaitlyn Timoney, Cristian Villeda Berganza, Jaelynn Walker, Tanner White, Jasper Zahn
Honors
Grade 12: Maria Adams, Cameron Bencivenga, Kendall Boos, Bo Bramer, Leander Falwell, Michael Gratton, Brett Harrison, Kelly James, Anya Jaquez, Jaedyn LaForest, Chad Lorenz, Autumn Marauszwski, Chelsea Mathes, Ryan McNeil, Dezequiel Merced-Cibelli, Dillan Norton, Morgan Risley, Clarise Seguin, Saraya Stein
Grade 11: Sadiya Auge, Ciana Bennett, Jada Clark, Riley Crawford, Aralyn Cross, Donovan DuBois, Jason Frazier, Austin Girard, Cassidy Goodwin, Alana Haecker, Aniyah Moody, Kelsie Reese Moore, Geoffrey Pensivy, Sophia Pringle, Ruby Robertson, Leena Schettini, Aidan Spaniol, Tucker Thomas, Allexa Williams
Grade 10: Eliora Ahoussi, Elrad Atte, Michael Beaulieu, Hannah Burke, Hunter Christman, Giddeon Dallmeyer, Logan Daniels, Chase Dawley, Alyssia Dejax, Zachary Farina, Kira Gomes, George Lee, Nicholas LeFebvre, Timothy Parsons, Isabel Pettinato, Julius Pierce, Madeline Rawling, Jeriel Sanchez Vega, Dylan Stetz, Zachary Sullivan, Amelia Wallace
Grade 9: Christian Aldrich, Emerson Alonzo Gutierrez, Joshua Bimbane, Abena Boateng, Kaden Buffoni, Chloe Cormier, Emma Daly, Leo Guillou, Nicolas Jerry, Chalyce Jones, Cole Leab-Miller, Bethany Lemiska, Jayden Lewis, Jason Mathes, Eva Matkovska, Ava McCaul, Molly McNeil, Juliana Pisani, Declan Restivo, Noah Ricker, Zeyniah Rodriguez, Che' Sambuco, Ana Santiago-Ferreira, Alyssa Smith