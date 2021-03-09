PITTSFIELD — Taconic High School has announced its honor roll for the second quarter of the 2020-21 school year.
High honors requires a grade point average of 92 and above. Honors requires a grade point average of 88 and above.
High Honors
Grade 12: Dion Akuffo, Gianna Arace, Ashley Armstrong, Masekan Bamba Ornella, Maddisyn Barber, Mariama Bayo, Kiarra Berkeley, Madisyn Biagiotti, Belinda Bile, Kendra Buda, Calie Champoux, Kymani Chapman, Ellianna Christopher, David Clark, Matthew Davenport, Cassidy Devitt, Nicole Fillio, Noemi Garcia, Richard George, Cooper Goodnow, Zachary Halkowicz, Nicholas Harrington, Seamus Hayes, Ashlynn Healey, Liliana Hess, Jenna Holden, Aydan Hurley, Juliana Huxtable, Laura Knowlton, Kaitlyn Kupiec, Talya Kyse, Anton Lazits, John Lee, Jasmine Light, Hadyn Lyford, Savannah Lynch, Ian McGrath, Owen McNeil, Joshua Meaney, EmmaGrace Nealon, Cloey Parlapiano, Alaina Percy, Kalise Phillips, Raymond Pixley, Gianna Rachiele, Joseph Rheaume, Austin Rock, Owen Schettini, Nicholas Slocik, Allison Slocum, Rachel Smith, Nolan Smith, Brendan Stannard, Caylah Toyloy, Nicholas Trapani, MacKenzye Valentine, Benjamin Vengalil, Kacie Yerrick.
Grade 11: Emily Adler, Haley Avanzato Mullen, Joseph Batho, Alyson Behan, Cameron Bencivenga, Cate Bennett, Anna Bongini, Owen Bonney, Frank Boua, Benjamin Bradway, Patricia Buyack, Makayla Canino, Neve Coe, Madelyn Croce, Faith Cross, Michael Cummings, David Curtis, Jacklyn Drozd, Jessica Figueroa Martinez, Marlie Fitch, Michelle Foley, Madison Gage, Matthew Garrity, William Garrity, Hayleigh Gavin, Brynn Goodno, Michael Gratton, Jenna Gustafson, Simira Hanger, Brett Harrison, Heaven Hill, Wynter Hill, Travis Hoose, Michael Kerwood, Nerline Koffi, Kaleigh Krzysztof, Greta Lacey, Jaedyn LaForest, Patrick Ligocki-Cotton, Nicholas Lopenzina, Kylee Lovallo, Anya Lyford, Emma Lyman, Bella Magner, Emily McClay, Onella McCoy, Charlotte McKnight, Jayden McLaughlin, Steven Mendez Bravo, Simeon Mercier, Diandra Middleton, Nathan Murphy, Dillan Norton, Alexandra Ortiz, Maia Perkins, Ahliya Phillips, Karen Pinos-Saldana, Hugo Pizarro-Gundelfinger, Myia Price, Josue Rua Valentin, Kayeleigh Santspree, Nevaeh Smith, Ashley Smith, Connor Sultaire, Cordelia Toomey-Arnold, Madilyn Wilcox, Sonya Wroblewski, Luis Xicotencatl Castaneda, Steven Zuccalo.
Grade 10: Taibat Ahmed, Ahna Balcom, Maimoudou Bamba, Mia Bencivenga, Ciana Bennett, Ronald Berkeley, Dion Bianco, Hannah Bourdon, Isabella Brady, Juanita Buyack, Angelina Campbell, Darwin Carangui, Autumn Christopher, Jada Clark, Zy'Aira Cooper, Genevieve Cormier, Mason Cortis, Aralyn Cross, Tatyaina Curtis, Andrew Defino, Donovan DuBois, Mya Duhamel, Ezra Ezan, Ava Falwell, Amberly Garcia, Benjamin Ginsberg, Kimberly Goines, Hunter Golin, Nicholas Guachione, Alana Haecker, Jacob Hall, Broc Healey, Darrin Henault, Aiden Holden, Alexandra Hudson, Ella Ives, McKenzie Johnson, Selyna Kalinowski, Mallow Klein, Carter Layne, Hannah Manzolini, Tiffin Martin, Camdyn McKillop, Brenna McNeice, Jackson Molleur, Aniyah Moody, Kelsie Reese Moore, Amelia Moro, Arianna Murray, Seamus O'Brien, Kyleigh Pannesco, Rylee Paronto, Tiana Patrick, Caleb Peprah, Lily Powell, Payton Ramella, Rachel Rathbun, Joseph Reyes, Andrew Robitaille, Gracie Samrith Friend, Lena Merie Sandifer, Antonio Scalise, Holly Scarfone, Leena Schettini, Samantha Slocik, Ryan Sondrini, Isaiah Soriano, Mathew Sottile, Aidan Spaniol, Job Vengalil, Heidi Vizcardo, Madison Winn, Jane Wong, Fanya Xicotencatl Castaneda, Angus Young.
Grade 9: Eliora Ahoussi, Maelen Alexander, Jasmine Aslan, Elrad Atte, Giana Barscz, Lola Bennett, Jonathan Bradway, Megan Carroll, Shea Coe, Matthew Curtis, Hayden Dearstyne, Alyssia Dejax, Natalia Dos Santos, Dominik DuBois, Kailynne Errichetto, Damaris Escalon-Brizuela, Michael Farina, Zachary Farina, Isabelle Gale, Veronica Gangell, Brianna Goodrich, Elizabeth Halla, Hannah Kickery, Logan Kleiner, Kylie Knysh, Raymond Lynch, Ava Maffuccio, Lachlan Manley, Jacob Massey, Alyssa McNeil, Erin Moriarty, Jamiya Mosley, Charlotte Munn, Luke Murphy, Michaela O'Soro, Bhumi Patel, Andrew Peprah, Caleb Petruzella, Julius Pierce, Anna Potochevska, Oscar Reyes-Columna, Shane Roccabruna, Audra Rock, Italytzia Ruiz Santana, Alissa Schettini, Diamond Sepulveda, David Sherman, Jarmal Sistrunk, Gracelyn Smith, Olivia Sprague, Guage Statley, Masiah Thompson, Anthony Trapani, Rylie Viale, Dominic Weller, Ryan Whalen, Nevaeh Williams, Eternity Williams, Elizabeth Xicotencatl-Reyes, Esha Zahid, Mia Zuccalo.
Honors
Grade 12: Nolan Burke, Karla Cantu Vargas, Leeah Choon, Sierra Colon, Elisalyn Conroy, Jocelyn Cote, Shayanna Depson, Ian Hadsell, Nicholas Hall, Avery Hartman-Caesar, Sara Hernandez Perdomo, Caleb Houghtling, Bryce Huffman, Nasiah Johnson, Gabel Makaya Milondo, Caitlyn Mayhew, Jeremy Miranda, Tyler Norton, Lucas Pelkey.
Grade 11: Michael Britten, Alexander Burnham, Noah Camacho, Annalisia Chilcoat, Natalie Devitt, Alexander DiGrigoli, Brady Donald, Kaivian Duchaine, Eboni Gardner, Olivia Goines, Jazmine Harford, James Kastrinakis, Chad Lorenz, Arysa Maloney, Ashland Markham, Alexis McInnis, Ryan McNeil, Dezequiel Merced-Cibelli, Caden Monterosso, Mikayla O'Neil-Shaw, Samantha Porter, Morgan Risley, Bryan Rojas, Myrana Sweener, Chloe Wendling.
Grade 10: Sadiya Auge, Evan Blake, Gavin Bourdon, Samantha Camacho, Aiden Discoe, Jason Frazier, Audrey Harrington, Nelsin Hassan, Rebecca Kratka, Lexus Kushi, Rhiannon Lavigne, Matthew Lee, Adrianna Lewis, Dagmaris Maisonet, Marc Matkovsky, Jayden McCartney, Lourdez Perry, Shaun Pytko, Gabriel Starsja, Joshua-David Stevens, Naomi Tayi, Tucker Thomas.
Grade 9: Zachary Caropreso, Malia Choon, Clayton Cowdrey, Trystin Dunavin, Wyllow Gagliardi, Jalisa Jessup, Noah Krantz, Emmett Krantz, Cameron LaFerriere, Isabella MacDonald, Josephina Pixley, Eric Quaidoo, Pablo Saldana Cajamarca, Samantha Slocum, Brennan Smith, Dylan Stetz, Donald Tanner.