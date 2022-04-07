PITTSFIELD — Taconic High School has announced its honor roll for the second quarter of the 2021-22 school year.
Of the 821 students enrolled during this marking period, 237 students, or 29 percent, earned high honors and 81 students, or 10 percent, earned honors.
High honors requires a grade point average of 92 and above. Honors requires a grade point average of 88 and above.
High Honors
Grade 12: Emily Adler, Alyson Behan, Cameron Bencivenga, Cate Bennett, Hannah Benoit, Nathan Bentz, Anastasiya Bolotova, Anna Bongini, Owen Bonney, Benjamin Bradway, Makayla Canino, Neve Coe, Madelyn Croce, Michael Cummings, Maddison Donovan, Hallie Eastwood, Jessica Figueroa Martinez, Marlie Fitch, Michelle Foley, Madison Gage, Matthew Garrity, William Garrity, Hayleigh Gavin, Brynn Goodno, Michael Gratton, Jenna Gustafson, Travis Hoose, Serayah Jackson, Michael Kerwood, Nerline Koffi, Kaleigh Krzysztof, Greta Lacey, Nicholas Lopenzina, Anya Lyford, Emma Lyman, Ashland Markham, Charlotte McKnight, Simeon Mercier, Reagan Miller, Caden Monterosso, Alexandra Ortiz, Joshua Pagan, Caroline Palmer, Ahliya Phillips, Hugo Pizarro-Gundelfinger, Myia Price, Morgan Risley, Bryan Rojas, Josue Rua Valentin, Bryana Santiago, Reynaldo Saravia Castro, Nevaeh Smith, Connor Sultaire, Cordelia Toomey-Arnold, Chloe Wendling, Sonya Wroblewski, Luis Xicotencatl Castaneda, Steven Zuccalo
Grade 11: Taibat Ahmed, Mia Bencivenga, Ronald Berkeley, Dion Bianco, Hannah Bourdon, Autumn Christopher, Zy'Aira Cooper, Aralyn Cross, Donovan DuBois, Mya Duhamel, Ezra Ezan, Benjamin Ginsberg, Hunter Golin, Cassidy Goodwin, Nicholas Guachione, Hayleigh Hadsell, Alana Haecker, Jacob Hall, Audrey Harrington, Christine Hayes, Broc Healey, Aiden Holden, Ella Ives, McKenzie Johnson, Selyna Kalinowski, Mallow Klein, Carter Layne, Brandon Macchi, Tiffin Martin, Marc Matkovsky, Camdyn McKillop, Brenna McNeice, Jackson Molleur, Aniyah Moody, Kelsie Reese Moore, Amelia Moro, Arianna Murray, Seamus O'Brien, Kyleigh Pannesco, Rylee Paronto, Tiana Patrick, Caleb Peprah, Lily Powell, Sophia Pringle, Rachel Rathbun, Joseph Reyes, Ruby Robertson, Andrew Robitaille, Ariel Saldana, Antonio Scalise, Holly Scarfone, Ryan Sondrini, Abigail Szymanski, Job Vengalil, Jane Wong, Fanya Xicotencatl Castaneda
Grade 10: Maelen Alexander, Jasmine Aslan, Giana Barscz, Michael Beaulieu, Lola Bennett, Brayden Bishop, Jonathan Bradway, Megan Carroll, Hunter Christman, Shea Coe, Makaylah Conrado, Logan Daniels, Natalia Dos Santos, Dominik DuBois, Kailynne Errichetto, Damaris Escalon-Brizuela, Michael Farina, Zachary Farina, Wyllow Gagliardi, Veronica Gangell, Grace Garinther, Elizabeth Halla, Anthony Jimenez, Hannah Kickery, Kylie Knysh, Emmett Krantz, Noah Krantz, Cameron LaFerriere, Ella LaMalfa, Scott Langlois, Raymond Lynch, Ava Maffuccio, Sophia Mahoney, Jacob Massey, Erin Moriarty, Jamiya Mosley, Caden O'Neil, Bhumi Patel, Caleb Petruzella, Josephina Pixley, Anna Potochevska, Kaelin Rathbun, Oscar Reyes-Columna, Michael Ringer, Audra Rock, Pablo Saldana Cajamarca, Christian Salzarulo, Diamond Sepulveda, Brennan Smith, Gracelyn Smith, Olivia Sprague, Guage Statley, Kali Strout, Masiah Thompson, Anthony Trapani, Rylie Viale, Amelia Vidoli, Amelia Wallace, Dominic Weller, Eternity Williams, Nevaeh Williams, Georgio Yared, Esha Zahid
Grade 9: Kalia Altman, Vitoria Amorim Viana, Destyn Anderson, Lauren Asmah, Yanet Asnake, Evan Bachand, Matthew Behan, Henry Benson, Nicholas Berkeley, Joshua Bimbane, Abena Boateng, Kevin Bravo, Kaden Buffoni, Isabella Bushey, Aleksandria Cardot, Kassandra Cardot, Owen Corbett, Dhyani Derasari, Christopher Escalon Brizuela, N'deye Faye, Alec Ginsberg, Jordyn Gleason, Cheyann Goddard, Elijah Harewood, Olivia Holcomb, Nicolas Jerry, Chalyce Jones, Janayah Jones, Nicholas Kerwood, Kyle Krzysztof, Cole Leab-Miller, Bethany Lemiska, Omar Lewis, Jason Mathes, Eva Matkovska, Kyle McGrath, Delaney McKeever, Molly McNeil, Dominic Messer, Trevor Ott, Juliana Pisani, Zoelie Prairie, Ash Profio, Brody Purry, Declan Restivo, Sean Reynolds, Sa'lina Rheaume, Noah Ricker, Brodie Roberts, Marquan Robinson, Alejandro Saldana, Ana Santiago-Ferreira, Makalya Scott, Maxwell Sinopoli, Calleigh Starsja, Kaitlyn Timoney, Jaelynn Walker, Tanner White, Jasper Zahn
Honors
Grade 12: Joseph Batho, Michael Brassard, Alexander DiGrigoli, Jacklyn Drozd, Brett Harrison, Jared Jansen, Anya Jaquez, Ja'Juan Jones-Chappelle, James Kastrinakis, Joseph LaFreniere, Chad Lorenz, Kylee Lovallo, Arysa Maloney, Emily McClay, Onella McCoy, Dillan Norton, Samantha Porter, Tyler Powers, Samuel Sherman, Christopher Underhill
Grade 11: George Aboua, Wesley Ahoussi, Sadiya Auge, Preston Barnes, Ciana Bennett, Evan Blake, Riley Crawford, Jason Frazier, Austin Girard, Lauren Healey, Rebecca Kratka, Matthew Lee, Hannah Manzolini, Geoffrey Pensivy, Shaun Pytko, Payton Ramella, Leena Schettini, Nicolas Silva Plazas, Samantha Slocik, Emma Smith, Gabriel Starsja, Tucker Thomas, Heidi Vizcardo, Allexa Williams, Madison Winn
Grade 10: Anthony Cruz, Matthew Curtis, Makenna Guinen, Jalisa Jessup, Nicholas LeFebvre, Isabella MacDonald, Timothy Parsons, Andrew Peprah, Isabel Pettinato, Julius Pierce, Shane Roccabruna, Italytzia Ruiz Santana, Jeriel Sanchez Vega, Alissa Schettini, Dylan Stetz, Elizabeth Xicotencatl-Reyes
Grade 9: Mya Acito, Christian Aldrich, Yanari Andrade Carrillo, Katie Aragon Alvares, Ama Bini, Brennan Carmon, Karlee Chadwell, Emma Daly, Ainsley Flynn, Jadyn Galliher, Leo Guillou, Michael Higgins, Ethan Jordan-Tower, Brooke Lemiska, Ashlynn Mountz, Peyton Racicot, Zeyniah Rodriguez, Ceasar Santos, Ryley Schwarz, Anastasia Sprouse