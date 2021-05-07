PITTSFIELD — Taconic High School has announced its honor roll for the third quarter of the 2020-21 school year.
Of the 847 students enrolled during this marking period, 239 students, or 28 percent, earned high honors, and 76 students, or 9 percent, earned honors.
High honors requires a grade point average of 92 and above. Honors requires a grade point average of 88 and above.
High Honors
Grade 12: Gianna Arace, Ashley Armstrong, Maddisyn Barber, Madisyn Biagiotti, Belinda Bile, Kendra Buda, Karla Cantu Vargas, Calie Champoux, Kymani Chapman, Leeah Choon, Ellianna Christopher, David Clark, Matthew Davenport, Zachary Donovan, Nicole Fillio, Richard George, Nylah Gillyard Johnson, Nasiah Gillyard Johnson, Ian Hadsell, Nicholas Hall, Nicholas J. Harrington, Seamus Hayes, Ashlynn Healey, Liliana Hess, Jenna Holden, Caleb Houghtling, Aydan Hurley, Juliana Huxtable, Laura Knowlton, Kaitlyn Kupiec, Julia Latura, Anton Lazits, Jacqueline LeClair, John Lee, Hadyn Lyford, Savannah Lynch, Skylarae Magner, Ian McGrath, Owen McNeil, Joshua Meaney, Jeremy Miranda, EmmaGrace Nealon, Cloey Parlapiano, Connor Peltier, Abdul Peoples, Alaina Percy, Kalise Phillips, Raymond Pixley, Joseph Rheaume, Austin Rock, Owen Schettini, Allison Slocum, Nolan Smith, Rachel Smith, Brendan Stannard, Nicholas Trapani, MacKenzye Valentine, Fredrick Valentine, Benjamin Vengalil, Kacie Yerrick.
Grade 11: Emily Adler, Joseph Batho, Alyson Behan, Cate Bennett, Anna Bongini, Owen Bonney, Benjamin Bradway, Patricia Buyack, Makayla Canino, Neve Coe, Madelyn Croce, Faith Cross, Michael Cummings, David Curtis, Jacklyn Drozd, Jessica Figueroa Martinez, Marlie Fitch, Michelle Foley, Madison Gage, William Garrity, Matthew Garrity, Hayleigh Gavin, Brynn Goodno, Michael Gratton, Matejah Guelce, Jenna Gustafson, Wynter Hill, Michael Kerwood, Nerline Koffi, Kaleigh Krzysztof, Greta Lacey, Jaedyn LaForest, Patrick Ligocki-Cotton, Nicholas Lopenzina, Kylee Lovallo, Anya Lyford, Emma Lyman, Ashland Markham, Onella McCoy, Charlotte McKnight, Steven Mendez Bravo, Dezequiel Merced-Cibelli, Simeon Mercier, Dillan Norton, Alexandra Ortiz, Maia Perkins, Ahliya Phillips, Karen Pinos-Saldana, Hugo Pizarro-Gundelfinger, Samantha Porter, Myia Price, Morgan Risley, Bryan Rojas, Josue Rua Valentin, Ashley Smith, Nevaeh Smith, Connor Sultaire, Myrana Sweener, Cordelia Toomey-Arnold, Madilyn Wilcox, Luis Xicotencatl Castaneda, Steven Zuccalo.
Grade 10: Taibat Ahmed, Alex Allessio, Mia Bencivenga, Ciana Bennett, Ronald Berkeley, Dion Bianco, Evan Blake, Hannah Bourdon, Juanita Buyack, Darwin Carangui, Autumn Christopher, Zy'Aira Cooper, Genevieve Cormier, Andrew Defino, Donovan DuBois, Mya Duhamel, Ezra Ezan, Amberly Garcia, Benjamin Ginsberg, Kimberly Goines, Hunter Golin, Nicholas Guachione, Alana Haecker, Jacob Hall, Dominik Hall, Rhiannon Heath, Darrin Henault, Aiden Holden, Alexandra Hudson, Ella Ives, McKenzie Johnson, Selyna Kalinowski, Carter Layne, Matthew Lee, Hannah Manzolini, Tiffin Martin, Camdyn McKillop, Brenna McNeice, Jackson Molleur, Aniyah Moody, Kelsie Reese Moore, Amelia Moro, Arianna Murray, Seamus O'Brien, Kyleigh Pannesco, Rylee Paronto, Tiana Patrick, Caleb Peprah, Lily Powell, Joseph Reyes, Andrew Robitaille, Gracie Samrith Friend, Antonio Scalise, Holly Scarfone, Samantha Slocik, Ryan Sondrini, Mathew Sottile, Abigail Szymanski, Tucker Thomas, Job Vengalil, Heidi Vizcardo, Jane Wong, Fanya Xicotencatl Castaneda, Angus Young.
Grade 9: Maelen Alexander, Jasmine Aslan, Elrad Atte, Giana Barscz, Lola Bennett, Jonathan Bradway, Megan Carroll, Shea Coe, Matthew Curtis, Hayden Dearstyne, Alyssia Dejax, Natalia Dos Santos, Dominik DuBois, Kailynne Errichetto, Damaris Escalon-Brizuela, Michael Farina, Isabelle Gale, Veronica Gangell, Brianna Goodrich, Faith Karl, Hannah Kickery, Kylie Knysh, Raymond Lynch, Isabella MacDonald, Ava Maffuccio, Alyssa McNeil, Erin Moriarty, Jamiya Mosley, Charlotte Munn, Luke Murphy, Bhumi Patel, Andrew Peprah, Caleb Petruzella, Anna Potochevska, Oscar Reyes-Columna, Shane Roccabruna, Audra Rock, Christian Salzarulo, Alissa Schettini, Diamond Sepulveda, David Sherman, Jarmal Sistrunk, Samantha Slocum, Gracelyn Smith, Olivia Sprague, Guage Statley, Masiah Thompson, Anthony Trapani, Rylie Viale, Ryan Whalen, Eternity Williams, Nevaeh Williams, Esha Zahid.
Honors
Grade 12: Dion Akuffo, Masekan Bamba Ornella, Kiarra Berkeley, Sierra Colon, Jocelyn Cote, Shayanna Depson, Cassidy Devitt, Noemi Garcia, Cooper Goodnow, Zachary Halkowicz, Bryce Huffman, Talya Kyse, Jasmine Light, Tyler Norton, Lucas Pelkey, Gianna Rachiele, Nicholas Slocik, Lianna Smith.
Grade 11: Cameron Bencivenga, Anastasiya Bolotova, Alexander Burnham, Noah Camacho, Abigail Cole, Brady Donald, Joseph LaFreniere, Arysa Maloney, Jayden McLaughlin, Ryan McNeil, Caden Monterosso, Nathan Murphy, Heaven Santos, Kayeleigh Santspree, Chloe Wendling, Sonya Wroblewski.
Grade 10: George Aboua, Wesley Ahoussi, Sadiya Auge, Ahna Balcom, Maimoudou Bamba, Jada Clark, Romeo Cortez, Mason Cortis, Riley Crawford, Aralyn Cross, Tatyaina Curtis, Nyashia Daniels, Cole Davenport, Jason Frazier, Audrey Harrington, Broc Healey, Adrianna Lewis, Jayden McCartney, Geoffrey Pensivy, Shaun Pytko, Payton Ramella, Rachel Rathbun, Leena Schettini, Aidan Spaniol, Joshua-David Stevens, Madison Winn.
Grade 9: Clayton Cowdrey, Zachary Farina, Nya Guillou, Jalisa Jessup, Logan Kleiner, Lachlan Manley, Jacob Massey, Michaela O'Soro, Julius Pierce, Pablo Saldana Cajamarca, Jeriel Sanchez Vega, Nevaeh Shaw, Brennan Smith, Dominic Weller, Abigail Winters, Elizabeth Xicotencatl-Reyes.