PITTSFIELD — Taconic High School has announced its honor roll for the third quarter of the 2021-22 school year.
Of the 821 students enrolled during this marking period, 230 students, or 28 percent, earned high honors, and 96 students, or 12 percent, earned honors.
High honors requires a grade point average of 92 and above. Honors requires a grade point average of 88 and above.
High Honors
Grade 12: Emily Adler, Alyson Behan, Cameron Bencivenga, Cate Bennett, Anastasiya Bolotova, Anna Bongini, Owen Bonney, Benjamin Bradway, Bo Bramer, Makayla Canino, Neve Coe, Madelyn Croce, Michael Cummings, Maddison Donovan, Jacklyn Drozd, Hallie Eastwood, Jessica Figueroa Martinez, Marlie Fitch, Michelle Foley, Madison Gage, Matthew Garrity, William Garrity, Hayleigh Gavin, Olivia Goines, Brynn Goodno, Michael Gratton, Matejah Guelce, Jenna Gustafson, Michael Kerwood, Nerline Koffi, Kaleigh Krzysztof, Greta Lacey, Nicholas Lopenzina, Kylee Lovallo, Anya Lyford, Emma Lyman, Arysa Maloney, Ashland Markham, Sonya Martini, Charlotte McKnight, Simeon Mercier, Reagan Miller, Caden Monterosso, Joshua Pagan, Caroline Palmer, Hugo Pizarro-Gundelfinger, Myia Price, Morgan Risley, Josue Rua Valentin, Bryana Santiago, Nevaeh Smith, Connor Sultaire, Cordelia Toomey-Arnold, Luis Xicotencatl Castaneda, Steven Zuccalo
Grade 11: Taibat Ahmed, Wesley Ahoussi, Ronald Berkeley, Dion Bianco, Hannah Bourdon, Autumn Christopher, Aralyn Cross, Donovan DuBois, Mya Duhamel, Ezra Ezan, Benjamin Ginsberg, Hunter Golin, Cassidy Goodwin, Nicholas Guachione, Hayleigh Hadsell, Alana Haecker, Dominik Hall, Jacob Hall, Audrey Harrington, Christine Hayes, Broc Healey, Aiden Holden, Ella Ives, McKenzie Johnson, Selyna Kalinowski, Mallow Klein, Rebecca Kratka, Carter Layne, Matthew Lee, Brandon Macchi, Tiffin Martin, Marc Matkovsky, Camdyn McKillop, Brenna McNeice, Jackson Molleur, Aniyah Moody, Kelsie Moore, Amelia Moro, Seamus O'Brien, Kyleigh Pannesco, Rylee Paronto, Tiana Patrick, Caleb Peprah, Alanna Petricca, Lily Powell, Sophia Pringle, Rachel Rathbun, Joseph Reyes, Ruby Robertson, Andrew Robitaille, Reynaldo Saravia Castro, Antonio Scalise, Holly Scarfone, Ryan Sondrini, Abigail Szymanski, Job Vengalil, Jane Wong, Fanya Xicotencatl Castaneda
Grade 10: Eliora Ahoussi, Maelen Alexander, Jasmine Aslan, Giana Barscz, Lola Bennett, Brayden Bishop, Jonathan Bradway, Hannah Burke, Connor Carrigan, Megan Carroll, Hunter Christman, Shea Coe, Makaylah Conrado, Matthew Curtis, Logan Daniels, Alyssia Dejax, Natalia Dos Santos, Dominik DuBois, Kailynne Errichetto, Damaris Escalon-Brizuela, Michael Farina, Wyllow Gagliardi, Veronica Gangell, Elizabeth Halla, Jalisa Jessup, Anthony Jimenez, Hannah Kickery, Kylie Knysh, Cameron LaFerriere, Ella LaMalfa, Scott Langlois, Raymond Lynch, Ava Maffuccio, Sophia Mahoney, Erin Moriarty, Jamiya Mosley, Bhumi Patel, Andrew Peprah, Caleb Petruzella, Josephina Pixley, Anna Potochevska, Oscar Reyes-Columna, Michael Ringer, Audra Rock, Diamond Sepulveda, Brennan Smith, Guage Statley, Kali Strout, Masiah Thompson, Kaeleigh Tornicelli, Anthony Trapani, Rylie Viale, Amelia Vidoli, Amelia Wallace, Dominic Weller, Eternity Williams, Nevaeh Williams, Georgio Yared, Esha Zahid
Grade 9: Emerson Alonzo Gutierrez, Kalia Altman, Viana Amorim, Destyn Anderson, Lauren Asmah, Yanet Asnake, Lillianna Auqui, Evan Bachand, Matthew Behan, Henry Benson, Nicholas Berkeley, Joshua Bimbane, Ama Bini, Kevin Bravo, Kaden Buffoni, Isabella Bushey, Aleksandria Cardot, Kassandra Cardot, Owen Corbett, Dhyani Derasari, Christopher Escalon-Brizuela, N'deye Faye, Alec Ginsberg, Cheyann Goddard, Leo Guillou, Elijah Harewood, Michael Higgins, Olivia Holcomb, Nicolas Jerry, Chalyce Jones, Janayah Jones, Nicholas Kerwood, Kyle Krzysztof, Cole Leab-Miller, Omar Lewis, Eva Matkovska, Kyle McGrath, Delaney McKeever, Molly McNeil, Dominic Messer, Trevor Ott, Zoelie Prairie, Ash Profio, Declan Restivo, Sean Reynolds, Sa'lina Rheaume, Noah Ricker, Brodie Roberts, Marquan Robinson, Che Sambuco, Ana Santiago-Ferreira, Makalya Scott, Maxwell Sinopoli, Calleigh Starsja, Kaitlyn Timoney, Jaelynn Walker, Tanner White, Jasper Zahn
Honors
Grade 12: Joseph Batho, Hannah Benoit, Nathan Bentz, Annalisia Chilcoat, Zy'Aira Cooper, John Crawford, Carina Cruz, David Curtis, Alexander DiGrigoli, Brittany Filiault, Zoey Gold, Sean Harrigan, Brett Harrison, Travis Hoose, Anya Jaquez, Jaedyn LaForest, Adam Lazits, Chad Lorenz, Emily McClay, Onella McCoy, Dezequiel Merced-Cibelli, Diandra Middleton, Nathan Murphy, Alexandra Ortiz, Ahliya Phillips, Kayeleigh Santspree, Justine Schofield, Nahriyah Thompson, Ryan Timm, Brielle Winters
Grade 11: George Aboua, Mia Bencivenga, Ciana Bennett, Evan Blake, Riley Crawford, Jason Frazier, Shamus Gaherty, Chloe Gordon, Darrin Henault, Rylee Lander, Hannah Manzolini, Lucas Maturevich, Arianna Murray, Geoffrey Pensivy, Julia Pierce, Payton Ramella, Leena Schettini, Nicolas Silva Plazas, Gabriel Starsja, Joshua-David Stevens, Tucker Thomas, Heidi Vizcardo
Grade 10: Elrad Atte, Brooke Boos, Anthony Cruz, Hayden Dearstyne, Zachary Farina, Faith Karl, Emmett Krantz, Nicholas LeFebvre, Isabella MacDonald, Kyle Mason, Luke Murphy, Timothy Parsons, Julius Pierce, Rylee Pratt, Kaelin Rathbun, Shane Roccabruna, Italytzia Ruiz Santana, Pablo Saldana Cajamarca, Christian Salzarulo, Jeriel Sanchez Vega, Alissa Schettini, Elijah Shaw, Gracelyn Smith, Olivia Sprague, Elizabeth Xicotencatl-Reyes
Grade 9: Christian Aldrich, Katie Aragon Alvares, Abena Boateng, Mikah Cardot, Brennan Carmon, Chloe Cormier, Ainsley Flynn, Brady Hebert, Bethany Lemiska, Brooke Lemiska, Jason Mathes, Ava McCaul, Ashlynn Mountz, Juliana Pisani, Brody Purry, Rune Ritcher, Zeyniah Rodriguez, Alyssa Smith, Hayden Strassell