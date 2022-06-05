Maria Adams, Emily Adler, Raelyn Alfonso Came, Haley Avanzato Mullen, Kaylana Balardini, Joseph Batho, Alyson Behan, Cyrus Bellefeuille, Cameron Bencivenga, Cate Bennett, Hannah Benoit, Nathan Bentz, Anastasiya Bolotova, Anna Bongini, Owen Bonney, Kendall Boos, Frank Boua, Benjamin Bradway, Bo Bramer, Michael Brassard, Michael Britten, Dominique Brown, Amina Brown, Laynie Burke, Alexander Burnham, Patricia Buyack, Noah Camacho, Makayla Canino+, Dayton Card, Patrick Carriere, Annalisia Chilcoat+, Kaden Codey, Neve Coe+, Abigail Cole, Zy’Aira Cooper, John Crawford, Madelyn Croce+, Faith Cross, Carina Cruz, Michael Cummings+, David Curtis, Akira Derr, Mya Desautels, Natalie Devitt, Alexander DiGrigoli, Brady Donald, Maddison Donovan, Jacklyn Drozd+, Kaivian Duchaine, Pyper Dus, Hallie Eastwood, Haywood Eurquhart, Leander Falwell, Isayah Feliciano, Jessica Figueroa Martinez+, Brittany Filiault, Marlie Fitch, Hailey Flood, Michelle Foley+, Madison Gage+, Eboni Gardner, Matthew Garrity+, William Garrity, Jr.+, Hayleigh Gavin, Courtney Gero, Brooklyn Gleason, Marcus Goines, Nayelis Goines, Olivia Goines, Zoey Gold, Nathalia Gomez, Brynn Goodno+, Michael Gratton Jr., Felicia Graves-Deane, Matejah Guelce, Jenna Gustafson+, Alexander Hall, Simira Hanger, Jazmine Harford, Sean Harrigan, Brett Harrison, Rhiannon Heath, Jahiem Hill, Travis Hoose, Jayla Iddah, Serayah Jackson, Jared Jansen, Anya Jaquez, Ja’Juan Jones-Chappelle, James Kastrinakis, Cassidy Kenney, Michael Kerwood+, Paris Kodjo, Nerline Koffi, Kaleigh Krzysztof, Greta Lacey, Lexus LaFont, Jaedyn LaForest, Joseph LaFreniere, Connor Lawler, Adam Lazits, Patrick Ligocki-Cotton, Elise Lincoln, Nicholas Lopenzina+, Chad Lorenz, Kylee Lovallo, Kaleigh Lovato, Anya Lyford, Emma Lyman+, Ryan Mack, Bella Magner, Arysa Maloney, Autumn Marauszwski, Ashland Markham, Keishon Martin, Sonya Martini+, Chelsea Mathes, Emily McClay, Onella McCoy+, Sincere McGirt, Cameron McInerney, Alexis McInnis, Charlotte McKnight+, Jayden McLaughlin, Ryan McNeil, Nathaniel Melendez, Steven Mendez Bravo, Dezequiel Merced Cibelli, Simeon Mercier, Diandra Middleton, Reagan Miller+, Nevaeh Monson, Caden Monterosso+, Dazyear Moore, Serynity Moorer, Nathan Murphy, Dillan Norton, Mikayla O’Neil Shaw, Alexandra Ortiz+, Caedin Ostellino, Joshua Pagan, Justin Pagan, Jeramy Palencia, Caroline Palmer+, Kristopher Palmer, Daniela PasViana, Naseem Pellot, Maia Perkins, Ahliya Phillips+, Alexander Pierce, Alizehia Pimentel-Rosa, Maxwell Pierce, Karen Pinos-Saldana+, Hugo Pizarro-Gundelfinger, Samantha Porter, Tyler Powers, Kelly Precopio, Cole Prentice, Noah Prentice, Myia Price, Debora Ramos, Morgan Risley+, Bryan Rojas, Myla Roman, Hannah Romero, Josue Rua Valentin, Bryana Santiago, Heaven Santos, Kayeleigh Santspree, Reynaldo Saravia Castro, Justine Schofield, Tristan Scully, Clarise Seguin, Ethan Shaw, Samuel Sherman, Nevaeh Smith, Kayla Snyder, Saraya Stein, Connor Sultaire+, Nicholas Sumner, Myrana Sweener, Nahriyah Thompson, Ryan Timm, Cordelia Toomey-Arnold+, Christopher Underhill Jr., Leah Verchot, Dylan Welch, Chloe Wendling+, Keilyn Wicker, Madilyn Wilcox, Brielle Winters, Kyjae Wright, Tyler Wright, Sonya Wroblewski, Luis Xicotencatl Castaneda, Steven Zuccalo+
High Honors
Honors
+ National Honor Society