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WRHS Class of 2023

Wahconah Class of 2023

Ryan Adams*, Jhoselin Albuja Palacios*+, Aiden Aldrich, Julie Alsmaan, Shea Andrews, Adriana Bailey Henry, Aliyah Baumann, Emma Belcher*, Dakota Bergeron, Jennah Bird, Emma Blazick*, Amber Brown, Tyler Bynack, Brody Calvert*, Luciano Canino, Louis Carkhuff, Jordan Carr, Mackenzie Carr*, Jesse Chapman, Alexis Choquette*, Jacob Clemo, Abigail Cobb*+, Douglas Collins, Tyler Courtright, Brody Crawford, Sebastian Cronze, Sarah Curti*, Cassidy DiPietro, Jackson Dostie, Shaine Dowd-Smith, Sydney Drane, Sheffield Drewry*, Sofia Drury*, Kevin Duma*, Thomas Dunham*, Kadence Eddy, Malakai Emerson, Nevaeh Emprimo, Nicholas Evans*, Brady Farley, Rylee Ferin, Hannah Friedman*, Emmalyn Frisbie, Martice Graves, Cierra Hall, Jayda Hefty, Christian Herrera*, Taylar Hickey, Ryan Hillebrand, Olivia Iovieno*, Krystine Jehle, Brody Kaley*, Maya Kaufman, Sophia Kazimierczak, Levi Kelly-Smith+, Paul Kinney, Matthew Kinzer, Holden Kotelnicki, Mikaila Kruck, McKenzie LaBier*, Michael Laforest, Liliana Lane, Julia Langenheim*, Olivia Langenheim*, Sierra Leach, Giselle Lee, William Looney, Gabrielle Martin, Stephen Medina, Kaleb Moran, Anna Naef*, Keagan Newsome, Miles Nordskog, Connor Nyhan, Emily O’Neill*, Ethan Orsini, Skye Patti, Brady Payson*, Alexander Perenick*+, Lucas Pickard*, Cole Porter, Payton Quinn, Mars Rabuse, Eric Rice, Ruby Riddell, Gianna Rinaldi, Breanna Robert, Ava Rose, Owen Salvatore, Anna Sinico, Jayden Speth, Evan Strout, Ainsleigh Sullivan*, Dabian Tirado Adorno, Paige Trager*, Morgan Trowill, Kristina Tsangarides, Jasmin Underhill, Avery Vale-Cruz, Piper Vanasse, Zander Walton*, Charlotte Weiskotten*, Aidan Wellington, Wyatt Wellington, Julia Wheeler*, Liam Wheeler, Grace Wildrick*, Lucas Wildrick*, Casey Wilson*, Ashlyn Wood, Alexander Ziegler

* National Honor Society

+ National Business Honor Society

Jeannie Maschino can be reached at 413-496-6256 or jmaschino@berkshireeagle.com.

Community News Editor / Librarian

Jeannie Maschino is community news editor and librarian for The Berkshire Eagle. She has worked for the newspaper in various capacities since 1982 and joined the newsroom in 1989.

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