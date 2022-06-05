Owen Alfonso, Brennan Andersen, Owen Baker, Errol Bates, Kendall Benlien, Karen Betit, Maxwell Boland, Zackary Bondini, Samuel Broderick, Gralyn Brophy, Nathan Brown, Joshua Burrows, Philip Bushee, Blake Casella, John Cebula, Ashley Chaffee, Ethan Clark, Darrin Cloran, Hannah Connelly, James Connors, Salome Luna, Joshua Dagenais, Chad Daniels, Luke DiCicco, Jason Dion, Joseph Diver, Cody Doyle, Scott Duma, Leah Duquette, Ellis Eberwein, Eva Eberwein, Grace Elliott, Kevin Esko, Piper Filiault, Emily Fontaine, Aryianna Garceau, Britney Gaudette, Wyatt George, Bailey Goodrich, Sophie Gordon, Devyn Haley, Alexander Harrington, Sharlyse Henshaw, Lillian Himes, Arlynn Keefner, Juliane Keiper, Noah Kelly, Arianna Kendall, Riley Kiernan, Katelyn Kmon, Elizabeth Kruck, Colton LaCross, Jack Lander, Cameron Lee, Priscilla Lee, Quinn Lennon, Angelique Levesque, Cameron Lewis, Patrick Lorenz, Hayley Lorette, Kiara Lytle, Nicholas Marshall, Joseph Massaro, Kara McCaul, Matthew McCormack, Jillian Menard, Maria Meneses, Tyler Miller, Claire Naef, Brynn Neal, Dylan Newton, Caleb Nhim, Shealyn Nopper, Benjamin Noyes, Bradley Noyes, William O’Neill, Logan Osorio, Caden Padelford, Lilly Patton, Cole Pierce, Natalie Pollard, Bryanna Portieri, Collin Quintero, Ella Quinto, Logan Renderer, Madeline Riechers, Lily Robb, Colin Rosier, Nicolas Salinetti, Logan Sargent, Dominic Scalise, Ryan Scott, Tristen Sheldon, Molly Shippee, Dylan Smith, Janelle Smith, Jonah Smith, Gavin Sommers, Jocelyn Sommers, Conner Stetz, David Striebel, Makenzi Taylor, Max Tobler, Makayla Torrey, Quinn Walton, Jayden Warner, Brett Wasuk, Peyton Webb, Olivia Wehner, Drew Wendling, Aiden Wesley, Benjamin West, Marshall Williams
National Honor Society