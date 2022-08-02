WILLIAMSTOWN — Mount Greylock Regional School has announced its honor roll for the fourth quarter of the 2021-2022 school year. Of the 518 students enrolled in Grades 7-12 during this marking period, a total of 280 students, or 54 percent, earned honors.
Grade 12: Zoe Armet, Jordyn Beaulieu, Adriel Benko, William Broadwell, Jillian Bump, Cayden Conry, Christian Doucette, Maisie Dufour, Ryan Goss, Jonah Hane, Luca Hirsch, Rosario Larios-Sontay, Felicia LaRoche, Catherine McAllister, Eleanor McPartland, Teague Murphy, Derek Paris, Tej Patel, Jamie Rhinemiller, Lily Rorke, Emma Sandstrom, Piper Schulman, Alayna Schwarzer, Mackenzie Sheehy, Christian Sullivan, Katherine Swann, Camden Taylor, Alexis Toomey, Rona Wang, Anthony Welch, Malina Woodbury
Grade 11: Arsil Ahmad, Bryn Angelini, Annabelle Art, Matilda Asch, Seamus Barnes, Matthew Bertolino, Henrik Bingemann, Marguerite Brody, Elena Caplinger, Matteo Chang, Hannah Chase, Emma Gilooly, Emma Gray, Arthur Greenfield, Ezra Holzapfel, Aiden Hoogs, Lucy Igoe, Bella Jannini, Lily Jayko, Clarissa Louis, Wren Mangano, Will Marsh, Patrick McConnell, Altan McIntosh, Olivia McKeon, Zenalyssa Packer, Beatrice Pedroni, Sarah Polumbo, Christiane Rech, Juliet Robinson, Ernani Rosse, Joshua Rudin, Andres Sanchez, Foster Savitsky, Krish Sharma, Noah Shin, Jennah Simpson, Kiersten Simpson, Jane Skavlem, Euphemia Skinner, Elizabeth Smith, Molly Sullivan, Rose Sutter, Kamryn Sweet, Jacob Thompson, Samuel Tucker-Smith, Daniel Warren, Elissa Wong, Tyler Woodbury
Grade 10: Marlee Alpi, Ava Anagnos, Lex Anagnos, Thomas Art, Phoebe Barnes, Liam Berryman, Mirabel Boyer, Jacqueline Brannan, Emma Brennan, Kaylie Bryan, Dominic Carnevale, Lily Catelotti, Hans Chundekad, Sylvie Clowes, Lila Cohen-McFall, Storm Colandria, Paul Dale, Julia DeChaine, Emily Dupuis, Olivia Filiault, Che Guerra, Emma Kate Hane, Frida Hellman, Phoebe Hughes, Tyler Hynes-Drumm, Jason Jaros, Shea Johnson, Talia Kapiloff, Erin Keating, Ryan Keating, Florentina Klingenberg, Savanna Mabey, Cecilia Malone, Grace Malone, Judge Martin, Lily McDermott, Quinn McDermott, Lucy McWeeny, Emily Mole, Catherine Moriarty, Maggie Nichols, Emily Ouellette, Andrew Petropulos, Owen Petropulos, Quinlan Repetto, Anya Robinson, Declan Rogers, Celina Savage, Mason Sayers, Jasmine Skorupski, Parker Smith, Oliver Swabey, Jamie Sweren, Macy Tidmarsh, Vincent Welch, Marcus Whalen-Loux, Gavin Whaley, Grace Winters
Grade 9: Hope Abriel, Marshall Baya, Jameson Bayliss, Jayne Beringer, Oliver Bingemann, Claire Burrow, Miguel Camacho, Efrem Chen, Olivia Cook, Ava Costa, Vera de Jong, Mia Filiault, Katherine Goss, Gavin Hetherington, Chase Hoey, Charlotte Holubar, William Igoe, Jaclynn Kastrinakis, Caliegh Kiernan, Noah Klompus, Malia Koffi, Kelsey MacHaffie, Mila Marcisz, Rafael Mellow-Bartels, Cameron Miller, Arthur Millet, Mai O'Connor, Natalia Palestino, Mia Patrick, Natalie Pesce, Jackson Powell, Erik Powell-Bechtel, Polly Rhie, Devika Sharma, Katherine Shelsy, Simon Shin, Alec Sills, Ezekiel Singer, Knowl Stroud, Kylie Sweren, Anna Wang, Cole Wetherell, Cael Whaley, Micah Zasada
Grade 8: William Apotsos, Madison Barber, Mae Bergstresser, Nolan Booth, Teigan Brady, Alexander Briggs, Paige Cangelosi, Adriana Carasone, William Cortes, Everett Crowe, Shubham Devre, Madison Drake, Ruby Dufour, Maxwell Easton, Frances Evans, Ethan Fredenburg, Arianna Henderson, Kylee Hubby, Maxwell Killam, Maximilian Klingenberg, Violet Kornell, Alexander Labendz, Nora Lopez, Amelia Madrigal, Krishiv Malhotra, Piper Mathews, Luca Mellow-Bartels, Teresa Moresi, Roman Nixon, Natasha Nugent, Audrianna Pelkey, Madison Powell, Yeshe Gutschow Rai, Indira Semon Pike, Lincoln Simpson, Dana Taylor, Honor Tidmarsh, Charlotte Towler, Jack Uhas, Thomas Warren, Mateo Whalen-Loux, Antonia Wied, Evora Xu, Taylor Ziemba
Grade 7: Abbe Ali-Nixon, Charlotte Amann-Sulzmann, Zamir Ashraf, Nolan Barnes, Everett Bayliss, Sam Beck, Anthony Bianchi, Shaelyn Breault, Patrick Cancilla, Addison Cart, Cassidy Cohen-McFall, Caiomhe Conry, Mai Dekel, Haydn Derby, Tessa Dupee, Addison Eakin, Olivia Eakin, Sara Ehle, Noah Fredette, Emmaline Fuls, Anna Garnish, Robyn Gregg, Sabine Guerra, Ashlyn Hayden, Delaney Hayden, Maia Higgins, Patrick Holland, Lillian Howe, Haylee Jackson, Timothy Karampatsos, Nathan Keating, Karolina Klinger, Grant Landy, Adele Low, Anna MacPherson, Corey McConnell, Kayla Miller, Cade Morrell, Aodhan Murphy, Jin Namkoong, Gabriella Nicastro, Addison Pause, Marley Pesce, Miles Primmer, Reese Raymond, Rutledge Skinner, Leo Slater Lee, Cassidy Smith, Maxwell States, Nora Stricker, Nolan Stuebner, Cornelia Swabey, Paige Tudor, Stella Waynick