Williamstown: Mount Greylock honor roll

WILLIAMSTOWN — Mount Greylock Regional School has announced its honor roll for the first quarter of the 2022-2023 school year. Of the 542 students enrolled in Grades 7-12 during this marking period, a total of 354 students, or 65 percent, earned honors.
Students must have a quarterly letter grade average of B or above to be eligible for inclusion on the honor roll.
Honor Roll
Grade 12: Ainsley Abel, Arsil Ahmad, Bryn Angelini, Annabelle Art, Moby Asch, Seamus Barnes, Elizabeth Bertolino, Matthew Bertolino, Henrik Bingemann, Marguerite Brody, Elena Caplinger, Matteo Chang, Hannah Chase, Cailean Fippinger, Lainey Gill, Emma Gilooly, Emma Gray, Arthur Greenfield, Dylen Harrison, Eamon Hetherington, Ezra Holzapfel, Aiden Hoogs, Lucy Igoe, Lily Jayko, Lyla Kocsis, Juliet Kornell, Trey Lepicier, Clarissa Louis, Elliot Louis, Wren Mangano, Will Marsh, Maxwell McAlister, Patrick McConnell, Altan McIntosh, Olivia McKeon, Elliott Moore, Nelson Nnodim, Liam O'Keefe, Nathan Overbaugh, Zenalyssa Packer, Beatrice Pedroni, Sarah Polumbo, Christiane Rech, Juliet Robinson, Joshua Rudin, Andres Sanchez, Foster Savitsky, Noah Shin, Jennah Simpson, Kiersten Simpson, Jane Skavlem, Euphemia Skinner, Molly Sullivan, Rose Sutter, Kamryn Sweet, Jacob Thompson, Samuel Tucker-Smith, Daniel Warren, Abigail Whitley, Tyler Woodbury
Grade 11: Marlee Alpi, Ava Anagnos, Lex Anagnos, Thomas Art, Riley Babcock, Jude Bakija, Phoebe Barnes, Liam Berryman, Mirabel Boyer, Jacqueline Brannan, Emma Brennan, Jose Brito, Kaylie Bryan, Lily Catelotti, Sylvie Clowes, Levi Cohen-McFall, Matthew Daley, Julia DeChaine, Benjamin Dingman, Emily Dupuis, Olivia Filiault, Isabella Garivaltis, Louis Gotlieb, Che Guerra, Emma Kate Hane, Mia Harding, Phoebe Hughes, Tyler Hynes-Drumm, Shea Johnson, Talia Kapiloff, Erin Keating, Ryan Keating, Luka Lash-St. John, Caleb Low, Savanna Mabey, Cecilia Malone, Judge Martin, Lily McDermott, Quinn McDermott, Lucy McWeeny, Anne Miller, Emily Mole, Catherine Moriarty, George Munemo, Dylan Nevarez, Maggie Nichols, Emily Ouellette, Andrew Petropulos, Owen Petropulos, Alexa Politis, Quinlan Repetto, Kelsey Rickert, Anya Robinson, Declan Rogers, Celina Savage, Mason Sayers, Jasmine Skorupski, Parker Smith, Oliver Swabey, Macy Tidmarsh, Elliot Turton, Vincent Welch, Marcus Whalen-Loux, Grace Winters
Grade 10: Emily Alvarez, Marshall Baya, Jameson Bayliss, Jayne Beringer, Oliver Bingemann, Claire Burrow, Aleksei Chang, Charlotte Coody, Vera de Jong, Kaeya Durley, Katherine Goss, Gavin Hetherington, Charlotte Holubar, William Igoe, Jaclynn Kastrinakis, Caliegh Kiernan, Noah Klompus, Malia Koffi, Jaden Lash-St. John, Kelsey MacHaffie, Mila Marcisz, Rafael Mellow-Bartels, Cameron Miller, Mai O'Connor, Mia Patrick, Natalie Pesce, Erik Powell-Bechtel, Polly Rhie, Julian Rudin, Liam Seddon, Devika Sharma, Katherine Shelsy, Simon Shin, Alec Sills, Silas Sims, Ezekiel Singer, Christina Slick, Knowl Stroud, Anna Wang, Cole Wetherell, Cael Whaley, Micah Zasada
Grade 9: William Apotsos, Madison Barber, Teigan Brady, Alexander Briggs, Jaime Brito, Molly Cangelosi, Paige Cangelosi, Adriana Carasone, Siera Clemo, William Cortes, Madelyn Craig, Everett Crowe, Shubham Devre, Madison Drake, Ruby Dufour, Maxwell Easton, Frances Evans, Arianna Henderson, Skylar Johnson, Emilie Jones, Noah Kane-Smalls, Violet Kornell, Kiera Kristensen, Alexander Labendz, Nora Lopez, Amelia Madrigal, Krishiv Malhotra, Brandon Mason, Luca Mellow-Bartels, Teresa Moresi, Roman Nixon, Natasha Nugent, Audrianna Pelkey, Madison Powell, Yeshe Gutschow Rai, Isabel Sayers, Jacob Shelsy, William Svrluga, Dana Taylor, Fanny Thomas, Honor Tidmarsh, Charlotte Towler, Jack Uhas, Xavier Velazquez, Thomas Warren, Mateo Whalen-Loux, Joseph Wheelock, Antonia Wied, Ella Wieneke, Evora Xu, Andy Zheng, Olivia Zoito
Grade 8: Esme Aalberts, Abbe Ali-Nixon, Charlotte Amann-Sulzmann, Cylas Amuso, Sofia Asch, Zamir Ashraf, Nolan Barnes, Everett Bayliss, Sam Beck, Anthony Bianchi, Shaelyn Breault, Patrick Cancilla, Stella Carnevale, Addison Cart, Serena Chen, Veasna Chum, Cassidy Cohen-McFall, Caiomhe Conry, Leah Cooper, Mai Dekel, Haydn Derby, Tessa Dupee, Addison Eakin, Olivia Eakin, Sara Ehle, Emmaline Fuls, Anna Garnish, Robyn Gregg, Sabine Guerra, Maia Higgins, Patrick Holland, Lillian Howe, Haylee Jackson, Timothy Karampatsos, Nathan Keating, Cecelia Keogh, Karolina Klinger, Grant Landy, Coralea Lash-St. John, Brandon LaVigne, Mackenzie Lemanski, Adele Low, Anna MacPherson, Chloe McBain, Kimora Melanson, Kayla Miller, Jaydah Moody, Cade Morrell, Aodhan Murphy, Jin Namkoong, Gabriella Nicastro, Addison Pause, Marley Pesce, Miles Primmer, Zachary Rathbun, Reese Raymond, Lyliana Rondeau, Kelsey Santolin, Rutledge Skinner, Leo Slater Lee, Cassidy Smith, Maxwell States, Nora Stricker, Nolan Stuebner, Cornelia Swabey, Paige Tudor, Stella Waynick, Zoe Woo
Grade 7: Myra Annuva, Rowan Apotsos, Amelia Art, Benjamin Art, Carmela Banzon, William Barber, Josephine Bay, Maisie Bayliss, Chelsie Bertolino, Lilian Bertolino, Aiden Champagne, Ella Charbonneau, Samuel Chase, Dylan Clowes, Antonio Constantine, Annabelle Coody, Cole Creighton, Charlie Della Rocca, Tanley Drake, Jackson DuCharme, Leo Fernandez, Hailey Fredenburg, Emma Frost, Santiago Galvez, Stella Gold, Oscar Heeringa, Jacob Hillman, Maximus Holey, June Holzapfel, Bridget Igoe, Luke Irwin, Morris Israel, Kaleigh Jaros, Bella Kennedy, Zachary King, Kai Kornell, Londyn Labendz, Parker Langenback, Hunter Lawson, Noah Levy, Kylie Livingstone, Charlotte McKenna, Katharine Mercier, Alessandra Moresi, Grant Morin, Ava Neathawk, Finnegan Noyes, Reed Olney, Averill Oxborough, Luis Pabon, Michael Paul, Olivia Perez, Elin Reinhard, Keaton Repetto, Rose Rudin, Elizabeth Spelman, Elise States, Edward Strolle, Sadie Stuebner, Addyson Sweet, Joseph Szymanski, Emily Thayer, Brayden Villnave, Henry Wall, Fiona Whaley, Maximilian Wied, Andrew Zuckerman