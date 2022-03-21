WILLIAMSTOWN — Mount Greylock Regional School has announced its honor roll for the second quarter of the 2021-2022 school year. Of the 524 students enrolled in grades 7 to 12, 306 students, or 58 percent, earned honors.
Honors
Grade 12: Zoe Armet, Jordyn Beaulieu, Adriel Benko, William Broadwell, Jillian Bump, John Cangelosi, Jack Catelotti, Cayden Conry, Christian Doucette, Maisie Dufour, Diego Galvez, Samantha Garzone, Ryan Goss, Jonah Hane, Conor Harrison, Luca Hirsch, Simon Klompus, Rosario Larios-Sontay, Madison MacHaffie, Preston Maruk, Catherine McAllister, Eleanor McPartland, Isaiah Mejias, Teague Murphy, Derek Paris, Tej Patel, Jamie Rhinemiller, Lily Rorke, Sarah Sample, Emma Sandstrom, Piper Schulman, Alayna Schwarzer, Mackenzie Sheehy, Josephine Smith, Christian Sullivan, Katherine Swann, Camden Taylor, Alexis Toomey, Rona Wang, Anthony Welch, Malina Woodbury
Grade 11: Ainsley Abel, Arsil Ahmad, Bryn Angelini, Annabelle Art, Matilda Asch, Seamus Barnes, Elizabeth Bertolino, Matthew Bertolino, Henrik Bingemann, Elena Caplinger, Matteo Chang, Hannah Chase, Cailean Fippinger, Emma Gilooly, Emma Gray, Arthur Greenfield, Ezra Holzapfel, Aiden Hoogs, Lucy Igoe, Lily Jayko, Juliet Kornell, Seth Lillie, Clarissa Louis, Elliot Louis, Wren Mangano, Will Marsh, Altan McIntosh, Olivia McKeon, Emma Newberry, Nelson Nnodim, Zenalyssa Packer, Beatrice Pedroni, Sarah Polumbo, Christiane Rech, Brodi Rosier, Ernani Rosse, Andres Sanchez, Foster Savitsky, Noah Shin, Jennah Simpson, Kiersten Simpson, Jane Skavlem, Euphemia Skinner, Elizabeth Smith, Molly Sullivan, Rose Sutter, Kamryn Sweet, Jacob Thompson, Samuel Tucker-Smith, Daniel Warren, Elissa Wong
Grade 10: Marlee Alpi, Ava Anagnos, Lex Anagnos, Phoebe Barnes, Jude Barzousky, Liam Berryman, Mirabel Boyer, Jacqueline Brannan, Emma Brennan, Kaylie Bryan, Lily Catelotti, Hans Chundekad, Sylvie Clowes, Lila Cohen-McFall, Matthew Daley, Julia DeChaine, Benjamin Dingman, Karlie Dowling, Emily Dupuis, Olivia Filiault, Belen Galvez, Isabella Garivaltis, Anabel Gonzales, Che Guerra, Emma Kate Hane, Matilde Henderson, Phoebe Hughes, Jason Jaros, Talia Kapiloff, Erin Keating, Ryan Keating, Florentina Klingenberg, Luka Lash-St. John, Caleb Low, Cecilia Malone, Grace Malone, Penelope Markeas, Lily McDermott, Quinn McDermott, Lucy McWeeny, Emily Mole, Catherine Moriarty, George Munemo, Dylan Nevarez, Maggie Nichols, Emily Ouellette, Gianna Pesce, Andrew Petropulos, Owen Petropulos, Quinlan Repetto, Anya Robinson, Declan Rogers, Mason Sayers, Abigail Scialabba, Jasmine Skorupski, Parker Smith, Oliver Swabey, Jamie Sweren, Macy Tidmarsh, Serafina Velazquez, Vincent Welch, Grace Winters
Grade 9: Hope Abriel, MacKenzie Alcaro, Marshall Baya, Jayne Beringer, Oliver Bingemann, Claire Burrow, Miguel Camacho, Aleksei Chang, Efrem Chen, Charlotte Coody, Olivia Cook, Ava Costa, Vera de Jong, Mia Filiault, Katherine Goss, Gavin Hetherington, Charlotte Holubar, William Igoe, Jaclynn Kastrinakis, Caliegh Kiernan, Noah Klompus, Solana Lash-St. John, Mila Marcisz, Rafael Mellow-Bartels, Cameron Miller, Arthur Millet, Liam Noyes, Mai O'Connor, Natalia Palestino, Mia Patrick, Natalie Pesce, Jackson Powell, Erik Powell-Bechtel, Polly Rhie, Julian Rudin, Maire Scanlon, Devika Sharma, Katherine Shelsy, Simon Shin, Alec Sills, Ezekiel Singer, Niara Steward, Knowl Stroud, Kylie Sweren, Anna Wang, Cole Wetherell, Cael Whaley, Micah Zasada
Grade 8: Addison Abel, William Apotsos, Madison Barber, Mae Bergstresser, Nolan Booth, Zackary Bradbury, Teigan Brady, Alexander Briggs, Landen Brodeur, Molly Cangelosi, Paige Cangelosi, Adriana Carasone, Cooper Carlson, Ava Charbonneau, William Cortes, Madelyn Craig, Everett Crowe, Shubham Devre, Madison Drake, Ruby Dufour, Maxwell Easton, Frances Evans, Kylee Hubby, Leif Johnson, Maxwell Killam, Maximilian Klingenberg, Violet Kornell, Alexander Labendz, Nora Lopez, Amelia Madrigal, Krishiv Malhotra, Piper Mathews, Luca Mellow-Bartels, Teresa Moresi, Roman Nixon, Natasha Nugent, Madison Powell, Yeshe Gutschow Rai, Isabel Sayers, Indira Semon Pike, Lincoln Simpson, Dana Taylor, Honor Tidmarsh, Charlotte Towler, Peyton Trivette, Jack Uhas, Thomas Warren, Mateo Whalen-Loux, Antonia Wied, Evora Xu, Taylor Ziemba
Grade 7: Abbe Ali-Nixon, Charlotte Amann-Sulzmann, Zamir Ashraf, Nolan Barnes, Everett Bayliss, Sam Beck, Anthony Bianchi, Nathaniel Brody, Patrick Cancilla, Tate Carothers, Addison Cart, Cassidy CohenMcFall, Leah Cooper, Gabriela Cortes, Mai Dekel, Haydn Derby, Addison Eakin, Olivia Eakin, Sara Ehle, Anna Garnish, Robyn Gregg, Sabine Guerra, Delaney Hayden, Maia Higgins, Patrick Holland, Lillian Howe, Haylee Jackson, Benjamin Kapiloff, Timothy Karampatsos, Nathan Keating, Karolina Klinger, Grant Landy, Adele Low, Anna MacPherson, Corey McConnell, Kayla Miller, Cade Morrell, Aodhan Murphy, Jin Namkoong, Gabriella Nicastro, Addison Pause, Marley Pesce, Miles Primmer, Reese Raymond, Rutledge Skinner, Leo Slater Lee, Cassidy Smith, Maxwell States, Nora Stricker, Nolan Stuebner, Cornelia Swabey, Paige Tudor, Stella Waynick