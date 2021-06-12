Dominique Auriemma, Delaney Gillian Babcock, Isabel MacPherson Beauchamp, McKenna Acelynn Boleng, Aurora Jennifer Bullett, Talia Lucia Cappadona, Croft Johannes Carter, Jordyn Michelle Codding, Priya D’Souza*, Briana Grace Dowling*, Colin Patrick Doyle, Nicholas Jonathan Duda, Elizabeth Marie Dupras, Laura Rose Dupuis*, William Finneas Ellingwood*, Michael James Faulkner*, Amanda Lyn Filiault, Lana Elizabeth Foley, Samuel Michael Garvey, Gabriel Mateo Gerry, Hannah Jane Gilooly, Jack Brandon Gitterman, Jeremy Isaac Guy, Claire Marie Hall*, Emma Rain Hayward, Madison Michelle Helm, Kaitlyn Elizabeth Hutton, Charles Joshua Tower Johnson, Jayden Marie Johnson, Carolyn Nan Jones*, Isabella Leigh Kirby, Isabelle Sawicky Leonard*, Lily Mackenzie Lesieur, Oscar Scott Low*, Nicholas Milan Markovic, Taylor Lee Mason, Rebecca Elizabeth Maynard, John Dylan McAlister, Col Henry McDermott*, William Samuel McDonough*, Charles Philip McWeeny*, Clarissa Caffrey McWeeny*, Victoria Ani Melkonyan*, Corban Thomas Miller, Julius Alexander Munemo, Kylie Dawn Myers, Erin Elizabeth O’Keefe*, Jasmine Matias Pajimola, Jhonzel Matias Pajimola, Emma Brynn Paul, Leah Rachel Petricca, Alyssa Bernice Phelps, Joshua Alexander Polumbo, Benjamin Hamilton Prescott, Elizabeth Sue Ramos, Jack Julius Rosier, Jordan Marie Rosier, Patrick Joseph Ross, Leo Jerome Rossitter, Abigail Anna Rudin, Jamieson Morse Sanborn, Ana Alizabeth Sandifer, Charlotte Vaughan Sanford*, Pablo Daniel Santos Goldfarb, Trevor John Sawyer, Seth Aiden Schultheis, Hazel Mae Stack Scullin, Brandon David Sills, John Harvey Skavlem*, Matthew Chester Sorrell, William Michael Starenko, Hayden Michael Steadwell-Brundige, Emma Pauline Stevens, Solomon Jonathon Sutter, Nathan Antonio Taveras, Kyle Francis Trottier, Mia Haley VanDeurzen*, Gina LiMin Wang, Ruth Jacqueline Amanda Weaver*+, Jacqueline Rymer Wells*, Aiden Michael Wilkins, Fiona Jane Williams*, Alexander John Wilson*, Olivia Violet Winters*
* National Honor Society
+ Latin National Honor Society