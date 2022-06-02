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Drury High School graduation ceremony honors the class of 2022

DruryGrad40

SCOTT STAFFORD — THE BERKSHIRE EAGLE

District: North Adams Public Schools

Graduation location: Drury High School gymnasium

Graduating seniors: 77

Valedictorian: Elli Miles

Salutatorian: Madeline Nesbit

Memorable moment: North Adams Mayor Jennifer Macksey and Superintendent Barbara Malkas scored lots of hugs from graduating seniors while presenting diplomas.

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SCOTT STAFFORD — THE BERKSHIRE EAGLE
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SCOTT STAFFORD — THE BERKSHIRE EAGLE

Photos: Drury High School graduation ceremony 2022

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Scott Stafford can be reached at sstafford@berkshireeagle.com or 413-281-4622.

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