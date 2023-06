Front row left to right: Isabella Lovato, Camryn Belisle, Allison Schnopp, Abigail Kinne, Emma Belcher, Haley Tobler. Middle row left to right: Josh Rudin, Owen Dubreuil, Ivan Liang, Colin Kinne, Thomas Leger. Back row: Brady Payson, Ezra Ezan, Angel Sandoval, Michael Devoti.

Absent when picture was taken: Rylee Joy, Neal Brierley, Emma Goewey, Jane Skavlem, Tiffin Martin, Tia Kareh